2019-01-23T12:00:27+03:00
Происшествия

Информация о том, что угонщик самолета Сургут-Москва является уроженцем Ростовской области, оказалась фейком

Павел Шаповалов, захвативший лайнер с пассажирами и требовавший лететь в Египет, никакого отношения к донскому региону не имеет
Александр СТЕПАНОВ
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Местные, внимательно рассмотрев фото Павла Шаповалова, однозначно сделали вывод: "Не наш, у наших лица всегда добрее!". Фото: скрин с видео СКР.Местные, внимательно рассмотрев фото Павла Шаповалова, однозначно сделали вывод: "Не наш, у наших лица всегда добрее!". Фото: скрин с видео СКР.
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41-летний Павел Шаповалов, захвативший в минувший вторник, 22 января, лайнер Сургут- Москва с 68 пассажирами на борту, буйство которого ряд СМИ связали с неукротимым вольным нравом уроженца донских степей, никакого отношения к Ростовской области все-таки не имеет.

- Вчера, едва мы только услыхали о том, что он якобы наш — то есть уроженец здешних мест, так сразу помчались в архив, достали с дальних полок запылившиеся толмуды хозяйственных книг, пролистали абсолютно все страницы, разбирая почерки заполнявших их людей, с данными о тех, кто родился-крестился и был прописан у нас, но так ничего и не обнаружили, - заверили «КП» - Ростов-на-Дону» в администрации станицы Красноярской Цимлянского района, которую «определили» местом рождения авиаугонщика Павла Шаповалова. - Начиная со второй половины 70-х годов прошлого века — все проверили. Подчистую. И — никаких данных об таком гражданине. И слава Богу! Нам такие «герои» не нужны! Вы обязательно напишите, что он, этот Шаповалов, не красноярский и вообще никакой не донской!

К слову, и местные жители, которые тоже, конечно, видели сообщения о том, что Шаповалова "приписали" к их родной станицы, внимательно поразглядывав его фото, предоставленные Следкомом России, однозначно сделали вывод: "Не наш, точно чужак какой-то, у наших-то и лица добрее всегда".

Между тем, нашим коллегам из «КП» - Югра» удалось выяснить, что с самого раннего детства судьба несостоявшегося (к счастью) террориста Шаповалова связана с Сургутским районом, где его мать еще в 1984-м, когда Паше было всего семь годков отроду, приобрела жилье в Угутском сельском поселении — на основании решения профкома местной участковой больницы. Правда, потом, уже в 2014-м, власти выселили их оттуда.

Захватчика задержали в ходе штурма бойцы спецподразделения антитеррора.

Захватчика задержали в ходе штурма бойцы спецподразделения антитеррора.

Там же, кстати, он и первый свой уголовный приговор получил — за порчу имущества: побил, будучи в сильном расстройстве духа, стекла в частном доме.

Напомним, что 22 января Шаповалов во время полета рейсом Сургут-Москва пытался прорваться в кабину пилотов, угрожая, что у него есть оружие, и требуя изменить курс на Афганистан. Тогда командиром воздушного судна принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске — якобы на дозаправку. Там же его и задержали бойцы спецподразделения антитеррора.

- По результатам медосвидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено, - отметили в СКР. - Вместе с тем, учитывая неадекватность его поведения на борту самолета и тяжесть совершенного преступления, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Добавим, что если Павла Шаповалова, в отношении которого уже возбуждено уголовное дело по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия», признают вменяемым, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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