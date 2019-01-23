В Ростовской области 43-летняя мать хотела продать неродившегося ребенка за миллион рублей

Несколько месяцев в одном из сел Ростовской области только и обсуждают: многодетная мать хотела продать нерожденного ребенка за миллион рублей. К слову, еще четверых детей женщины пять лет назад забрали в приют, а ее саму лишили родительских прав. Все эти годы, по словам соседей, сама она не расставалась с бутылкой.

«ЕЙ БЫЛО КОНКРЕТНО ПО ФИГУ НА НАС»

- Как за миллион? Она вообще нормальная? Как собственного ребенка-то продать? - только и судачат соседи.

О своих планах 43-летняя Наталья поделилась с кем-то из селян. Ходили слухи, что она даже нашла покупателей. Сплетни дошли и до старшей дочери Алины.

- У нас в семье четверо детей, почти все от разных отцов, - рассказала 20-летняя девушка «Комсомолке». - Когда девять лет назад родился младший брат, мама как будто с катушек сорвалась. Связалась с соседом Юрой - тот нигде не работал, даже в школе не учился. Начала с ним прикладываться к бутылке. Она могла уйти на несколько дней, а то и месяцев, и пропасть. Ей было конкретно по фигу на нас. Ей не нужны были дети!

В свои 11 лет мне пришлось ухаживать не только за новорожденным братом, но и за другими детьми - водить в детский сад, делать с ними уроки, готовить, стирать и убирать. Учиться сама я редко ходила - а где время было на это взять? Мы жили на детские и пенсию по потере кормильца, которую мама получала за двух предыдущих мужей. Деньги приходили к ней на карточку. Я ее забрала, чтобы не пропивала. Сама же покупала нам продукты.

Так прошло несколько лет. Все изменилось после того, как в доме - где за стенкой у маленьких детей постоянно соседствовала пьяная компания во главе с мамой и отчимом Юрой, случилось ЧП. Молодой человек Алины - девочка тогда была в девятом классе, пришел к ней мириться после ссоры. Но та не открыла дверь в комнату. И тогда один из пьяных завсегдатаев, что-то не поделив с 17-летним парнем, пырнул его ножом в бок. После этого, у полиции и чиновников будто глаза раскрылись. Они увидели, в каких условиях живут дети, и всех четверых забрали в приют.

Но когда через полгода горе-мать их так ни разу и не навестила, женщину лишили родительских прав. За пять лет она к ним так и не явилась, тогда же ее отправили на несколько месяцев в колонию поселение как злостную неплательщицу алиментов. Но даже это не вразумило женщину.

Бабушка с мамой (справа) и детьми, когда-то жили дружной семьей.Фото: Личный архив героя публикации

«МОИ ДЕТИ У МЕНЯ В ДУШЕ»

- Тогда было очень тяжело, особенно расстаться с братьями и сестрой, - продолжает Алина. - Нас распределили по детским домам. В приюте я закончила школу и поступила учиться в техникум на менеджера. Уехала в соседний город. Потом государство выделило мне квартиру. И тут раздался звонок от бабушки. Она сообщила: мама беременна. Я вначале не поверила своим ушам. Как такое может быть? Ведь еще когда мы жили с ней: мать бежала за бутылкой. Запирала нас и уходила в загул. За эти годы вряд ли что изменилось.

Старшая дочь бросила все и поехала в свою старенькую хибарку посмотреть: как живет родительница. За годы дом совсем обветшал: там не было ни газа, ни света, ни воды. Отключили за неуплату. От былой жизни осталась пара растрепанных игрушек, которые так и валялись на заваленной хламом кровати.

- Где твои дети? - только и спросила старшая дочь у матери, которая с утра уже была в пьяном угаре. - Для чего ты рожала, чтобы променять нас на бутылку? Зачем тебе этот ребенок? Каким он родится, если ты не переставала пить? Какая у него судьба - детский дом?

Но мать как будто не слышала дочь. Она смотрела на нее стеклянным взглядом и отвечала: «Мои дети у меня в душе». То, что им надо где-то жить, что-то есть и что-то носить это все ее будто бы и не волновало.

- А что мне делать? - в свою очередь срываясь на крик спросила у дочери мать. - Мужик не хочет зарабатывать на собственного ребенка деньги. Да мне и самой жить не хочется, я устала от этой жизни. Такое ощущение, что у меня нет мужа, только халявщики.

Мать лишили родительских прав на всех четырех детей.Фото: Личный архив героя публикации

«ВЫНОШУ И СДЕЛАЮ КОМУ-ТО ДОБРОЕ ДЕЛО»

Тогда Алина начала тарабанить во все чиновничьи кабинеты.

- Я умоляла их сделать хоть что-то, чтобы ребенок или не родился, или маму устроили в какой-то реабилитационный центр, где она бы бросила пить и жила бы в человеческих условиях, - вспоминает девушка. - Но мне ответили: «Вот родит и тогда будем решать. Не лезь и ты в это дело, тебе надо свою жизнь строить. И вообще у тебя должна быть ненависть к матери».

Но прожив несколько месяцев в детском доме, Алина уже знала - такой доли для еще одного ребенка она бы не пожелала.

- Ты понимаешь, что его заберут как и нас, он просто не сможет жить в таких условиях? - раз за разом спрашивала дочь. На что мать просто пожала плечами и выпалила: «Пусть сначала миллион рублей мне заплатят за рождение ребенка и я отдам. Сделаю кому-то доброе дело. А на эти деньги оплачу ремонт, пристройку с туалетом и заберу вас к себе».

От слышанного девушка была в шоке. Тогда она обратилась к журналистам, те пригласили мать к себе на передачу. И, похоже, гостям в студии и ведущим Юлии Аршавиной, и Александру Гордону удалось достучаться до мамаши.

Старшая дочь души не чает в младшей.Фото: Личный архив героя публикации

ДОЧЬ НА СТИПЕНДИЮ СНИМАЕТ МАТЕРИ КВАРТИРУ

- После возвращения из Москвы, я почти сразу забрала мать к себе при условии, что она бросит пить, - говорит Алина. - Мама согласилась, и с тех пор - вот уже почти три месяца спиртное в рот не берет. С бывшим мужем она не общается.

Сама же Алина продолжает учиться в колледже, получает образование по профессии «повар-кондитер». В перерывах между учебой подрабатывает официанткой. Плюс получает стипендию и пенсию по потере кормильца - 8,5 и 15 тысячи рублей соответственно. На такой нехитрый доход ей удалось снять квартиру для матери, куда та и переехала после родов.

Сейчас девушка вместе со своим молодым человеком помогает ей и родившейся малышке финансово. Плюс скоро родительница должна утрясти все юридические формальности, после чего начнет получать «детские» за ребенка.

- Малышка нам на радость родилась здоровенькая, - говорит Алина. - Мне сейчас стыдно за свои слова, за то, что просила мать сделать аборт. Да и мама - после того, как с ее глаз спала алкогольная пелена, просила у меня прощение на коленях. Она говорила, что все осознала, и клянется, что никогда больше не будет пить.

Сейчас старшему брату Алины вот-вот исполнится 18 лет, младшего взяла под опеку хорошая семья. В детском доме только сестра: девочка приезжает на каникулы и праздники. В будущем Алина с мамой мечтают забрать домой и ее, но пока у мамы съемная квартира и нет постоянного заработка, 13-летнего подростка ей не отдадут.

- Мы пытались это объяснить сестре, - говорит Алина. - А она ответила: «Я что маленькая? Я уже все понимаю».

Женщину до этого уже лишили родительских прав на четверых детей, но ее спасла старшая дочь 00:00 00:00

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