Василий Голубев проводит большую ежегодную пресс-конференцию

Сегодня — в четверг, 24 января, — глава донского региона Василий Голубев проводит свою традиционную большую пресс-конференцию.

Впервые общение губернатора Ростовской области со СМИ будет проходить на стадионе «Ростов-Арена» - в конференц-зале. Собственно, место проведения и позволило установить рекорд — по числу аккредитованных представителей масс-медиа: 234 журналиста из более чем ста районных, городских, региональных и федеральных изданий, телерадиоканалов, интернет-сайтов, информагентств, а также сообществ в социальных сетях.

Губернатор даст свою оценку итогам социально-экономического развития региона в 2018-м, поделится планами на год наступивший и ответит на вопросы СМИ.

- Формат в этот раз будет другой, - предупредил, к слову, заранее журналистов сам Голубев. - Не только вы меня будете спрашивать, но и я сам хотел бы задать вам некоторые вопросы.