Василий Голубев: У Ростова-на-Дону есть преимущество перед Краснодаром в праве называться южной столицей

24 января глава донского региона Василий Голубев провел свою традиционную большую пресс-конференцию. Впервые общение губернатора Ростовской области со СМИ проходило на стадионе «Ростов-Арена» - в конференц-зале. Собственно, место проведения и позволило установить рекорд — по числу аккредитованных представителей масс-медиа: 234 журналиста из более чем ста районных, городских, региональных и федеральных изданий, телерадиоканалов, интернет-сайтов, информагентств, а также сообществ в социальных сетях.

В ходе общения, которое длилось почти три часа, губернатор ответил на самые актуальные вопросы.

О ТРАГЕДИИ В ШАХТАХ

- Вы были с самого утра там, есть ли такие, кто отказывается от дальнейшего проживания в этом доме (напомним, 14 января в результате взрыва бытового газа в девятиэтажке на улице Хабарова, 16, погибли пять человек, - прим. авт). Собирается ли регион предоставлять им жилье по желанию?

- Пока не знаю о таких намерениях: чтобы люди хотели уехать в другой район или город. Окончательные итоги по результатам обследования будут готовы до 10 февраля. Если эксперты подтвердят возможность восстановления дома, мы приступим к этому процессу. Но, конечно, постараемся учесть пожелания (жильцов). Если говорить о поддержке людей, первоначальные положенные выплаты сделаны в полном объеме. Сейчас оценивается причиненный ущерб, как только появляется информация - выплаты производятся моментально. Первые выплаты сделаны - либо за частично утраченное имущество, либо полностью.

...Сам я узнал о трагедии в 6:37 узнал и сразу же выехал на место. Каждый час заслушивал доклады, уехал ночью. Некоторые обратившиеся уже получили временное жилье - оно комфортное вполне, говорят, гораздо лучше, чем в гостиницах. Уже появились, кстати, благотворители, которые предложили взять на себя полностью отделку восстановленного дома.

О "МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ"

- Это очень важная тема (новая система вывоза твердых коммунальных отходов. - прим. ред.), которой предстоит заниматься еще не один день. Вариантов-то два: либо пусть будет, как до 1 января (в Таганроге, например, частная компания, узнав о появлении регионального оператора, забрала триста своих контейнеров с улиц города: мол, наши), либо мы меняемся. Но сразу и быстро не получится. 3,5 тысячи обращений с начала года по мусорной реформе — полторы тысячи из них с проблемами. На данный момент 80 процентов юрлиц не заключили договоры по вывозу мусора с региональными операторами! А они - производители мусора. И вывозят его на контейнерные площадки для населения. Будем применять к ним штрафные санкции. До 1 апреля проводим мониторинг по этому проекту.

В принципе, на каждый прозвучавший вопрос Василий Голубев дал довольно подробный ответ. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

О ПРОБЛЕМАХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

- В Ростове-на-Дону часто на некоторых направлениях нет транспорта - проблемные маршруты так и сохранились, например, 22-й. Транспортная реформа обернулась коллапсом...

- Правильные вещи говорите. Просто закупка автобусов ничего не решает. Должна поменяться система в целом. То, что транспортную реформу затеяли в октябре, было ошибкой. Неправильное решение принял транспортный блок администрации Ростова. Надо было задуматься - и перенести, например, на апрель, но, к сожалению, наступили на грабли. Сейчас автотранспортные предприятия существуют сами по себе, идут параллельными курсами. Но модернизация - это приведение в порядок всей системы транспорта. Чтобы это был единый слаженный организм. Нужен комплексный подход.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ «ГАНДБОЛ-АРЕНЫ»

- «Гандбол-Арену» будем строить не на левом берегу, а на Трудовых резервах (это в районе парка Революции, на ул. Каяни, - прим. Авт). В 2019-м мы придаем проекту отдельную динамику. Было четыре варианта размещения новой арены. Один был хорош, но оценка инженерных коммуникаций заставила скорректировать проекты. Вопрос о месте строительства больше не обсуждается, он решен: это район стадиона «Трудовые резервы».

О ПЕРЕЗДЕ СТОЛИЦЫ ЮФО ИЗ РОСТОВА-НА-ДОНУ В КРАСНОДАР

Глава донского региона Василий Голубев ответил на вопрос о том, что в региональной Стратегии-2030, утвержденном обправительством в декабре прошлого года, прописана вероятность такого переезда - из-за растущей конкуренции между регионами России за инвестиционные ресурсы.

- Нет угрозы, - подчеркнул Голубев. - Каждый из городов - и Ростов-на-Дону, и Краснодар имеют свой потенциал, каждый занимает свое особое место. Но Ростов имеет запредельный потенциал! И многие другие крупные мегаполисы несравнимы с ним. Но, естественно, мы будем доказывать, что мы — реальная столица Южного федерального округа, а для этого придется всем вместе потрудиться. Уверен, что у Ростова-на-Дону есть конкурентное преимущество. Так что будем смотреть дальше 2020 года.

О СОЗДАНИИ НОВОГО МИКРОРАЙОНА НА ТЕРРИТОРИИ СТАРОГО АЭРОПОРТА

- Чтобы начать реальную работу, нужно точно сформировать идеологию формирования территории (350 гектаров). Это должен быть проект переменной этажности, но не выше 12-ти этажей. Там может проживать до 150 тысяч человек. Был проект, но мы на него посмотрели: нет, надо сократить до 100 тысяч населения. Сейчас процесс подготовительный затягивается. Аренда этого участка стоит 750 млн рублей в год! И окупаемость его не такая быстрая. Инвесторы пугаются: такие деньги платить, а дохода очень долго не получать. По моему мнению, этот проект должен иметь федеральное звучание: Ростов-на-Дону не может потенциально заложить строительство 38 школ и детсадов. Мы прекрасно понимаем, что это должна быть территория "города в городе", люди должны приезжать сюда не только ночевать, но и работать здесь, и ходить в магазины, и отдыхать. Пятая часть территории - это рекреационные зоны. Нужно думать о создании там рабочих мест. Возможно, мы должны стать примером федерального масштаба - как раз примером по освоению подобных территорий.

На пресс-конференцию главы региона аккредитовались 234 представителя СМИ. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

О СИТИ-МЕНЕДЖЕРАХ И КОНТРОЛЕ

- Я, знаете ли, поработал в своей карьере - в том числе, и избранным, и назначенным руководителем. Сегодняшняя схема (сити-менеджеров — назначенных глав администраций муниципалитетов. - прим. ред.) нормально работает. Но надо уметь погрузиться в тему и найти решение. Если кадровая политика правильная, то все получится. По Таганрогу, допустим, я пока еще не тороплюсь, но два года уже прошло. Наследство, которое досталось Андрею Лисицкому (главе администрации Таганрога. - прим. ред.), оно непростое: и ликвидация мусора, и коллектор аварийный, и рекультивация полигона. Но и шаги какие-то надо корректировать. Хотя вообще таким городам, как Ростов-на-Дону, Таганрог - нужно больше времени, чем два года (для настройки работы сити-менеджеров. - прим. ред.). Три, пожалуй. Некоторые, впрочем, садятся в кресло и говорят: "Все, я заместитель губернатора". Да нет, говорю я, ты станешь им только лет через пять, когда вникнешь в ситуацию и научишься принимать точные, взвешенные и грамотные решения.

Кстати, появится управление при губернаторе, которое будет заниматься контролем выполнения, мониторинга нацпроектов. Срок - не позднее первой декады февраля. Важно, впрочем, не удариться всем в повальный контроль.

О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОСТОВУ-НА-ДОНУ БАТАЙСКА И АКСАЯ

- Идея (объединения — создания большой Ростовской алгомерации. - прим. ред.) не моя на самом деле, я ее услышал еще лет семь назад от жителей Ростова и области. Мне говорили: "Не задуматься ли вам об этом, если границы уже стерлись?" Потом возникла тема Батайска. Далее - по Мясниковскому району. Тогда я попросил помощников: "Давайте посмотрим целесообразность". Есть плюсы и минусы. Но не будем торопиться. Пусть общественная палат позанимается, эксперты. Сразу возникла история, что сельская территория потеряет надбавки. Но нет - не потеряет. Устройство власти? Это тоже предмет экспертных оценок. Еще вопрос по финансированию - тоже приобретение, совсем другой масштаб. И, конечно, мы ни в коем случае не хотим чтобы города-спутники потеряли свою индивидуальность, уникальность. Очень бережно относимся к истории. Каждый шаг будем десять раз выверять, прежде всего - в интересах жителей Ростовской области.

СКАЗАНО!

На вопрос, хочет ли Василий Юрьевич стать президентом России, глава региона, улыбаясь, ответил словами Чапаева: «Малость подучиться надо!»

Нашлось на пресс-конференции место и юмору. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

ВОПРОСЫ ОТ «КП»

О критике в адрес властей и «пилотных проектах»

- Окончание любого года - это рейтинги. Вы их смотрите, как относитесь к ним? Игнорируете или замов вызываете, ругаете? Вот в конце 2018-го нас, Ростовскую область, сначала определи в число самых пьющих, потом - самых трезвых. Потом в лидеры по взяточничеству записали...

- Конструктивно отношусь к критике, но переживаю. Это предмет для собственной оценки или оценки тех, кто отвечает за ту или иную тему. Критические материалы смотрю абсолютно все, вижу сто процентов, не сомневайтесь. Реагируем, формируем решения, но не оставляем без внимания. Вижу рейтинг - зову замов и интересуюсь, насколько реальна проблема. Если рейтинги высосаны из пальца - я спокоен. Бывает, что подача информации такая... Рейтинги смотрю, чтобы не витать в облаках, но ко всему отношусь критически. Они тоже бывают проплаченными, заказными, предлагают в них попасть за деньги.

- Вам лично какая больше стратегия нравится — применительно, скажем, к участию в разных пилотных проектах: сразу включиться в процесс или же подождать, посмотреть сначала, как получается у других?

- Я сторонник того, чтобы не смотреть, как получится у других, а действовать на опережение: подготовить для этого и себя, и тех, кто рядом. И в этом смысле, если «пилот» дает право преимущественно решить вопросы, то не нужно смотреть и ждать. Это же возможность для региона в опережающем порядке реализовать интересные инициативы, а дальше — команда должна соизмерить: это возможно, мы двигаемся в этом направлении. И если уж мы объявили о «пилоте», исполнитель должен понимать, что, не справившись, он всю команду подставит и покажет несостоятельность управления тем или иным процессом. Для этого, кстати, рейтинги нужны — они позволяют оценить ситуацию.