«С днем рождения, Маша!»: Звезда Playboy отметила праздник на снегоходе

Любимица сотен тысяч мужчин Мария Лиман - именинница. После съемок в календаре Playboy, имя девушки стало известно всему миру, а подписчиков в ее Инстаграм становится с каждым днем все больше и больше. А сегодня, 25 января, у них появился еще и замечательный повод поздравить сексапильную брюнетку с юбилеем - ей исполняется 25 лет. О том, как она проводит праздник, Мария рассказала в эксклюзивном интервью «КП-Ростов».

liman_maria Я до сих пор так и не определилась

- Спасибо большое за поздравления, - начала разговор с корреспондентом «Комсомолки» Мария Лиман. - Я уже с самого утра на ногах. Подруга сделал мне незабываемый подарок: пригласила за семьдесят километров от Москвы покататься на снегоходах. Нам очень повезло с погодой: было солнечно, правда, холодно. Мне показалось, что на улице было минус двадцать градусов, не меньше. Но все прошло просто великолепно. Незабываемые ощущения!

liman_maria Я жду чудо и верю в свои мечты Каждый год

- Продолжать планируете?

- Если вы о праздновании? То, конечно (смеется) Вечером я со своими друзьями-актерами поеду отмечать день рождения в ночной клуб. Устроим настоящую вечеринку. Вообщем, проведу свой праздник в кругу близких друзей.

liman_maria Пожелайте мне сладких снов

- Какой подарок мечтаете получить?

- Я хочу получить самое ценное для меня - внимание и поддержку моих друзей. Только с годами понимаешь: это несравнимо ни с одним материальным подарком.

liman_maria На прогулке

Напомним, Мария Лиман после съемок в календаре популярнго мужского журнала, благодаря которому миллионы смогли рассмотреть ее красоту, стала нарасхват. Ее частенько приглашают в студии самых рейтинговых радиостанции и ТВ-шоу. Кроме того, модель уже снялась в нескольких российских сериалах и мечтает покорить Голливуд.

liman_maria Маленькое красное платье все же не застегивается P.S. Завтра на спорт

Кстати, сердце Марии свободно, а значит есть шанс завоевать сердце красотки: в интервью "КП" она рассказала, каким видит своего спутника.

liman_maria Доброе утро! Кто уже не спит? Москва, наверно ещё и не ложилась спать

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