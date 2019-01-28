В Ростове-на-Дону в годовщину снятия блокады Ленинграда выбросили хлеб в мусорник

В Ростове-на-Дону прямо на годовщину снятия блокады Ленинграда, 27 января, кто-то выбросил хлеб на помойку. Местная жительница по дороге на работу сфотографировала мусорных бак, в котором поверх отходов лежали более десяти упаковок с белым хлебом донских производителей.

- Мимо этого пройти было нельзя! - написала ростовчанка в социальной сети. - 75-ая годовщина со дня снятия блокады Ленинграда. Мы отдаем дань памяти тем, благодаря кому мы есть, живы и свободны от фашистского ига! Сегодня отправилась выносить мусор и увидела вот это! Люди, что происходит? Разве этому есть доводы и объяснения?

Хлеб выбросили в мусорный бак. Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"

Доводы и объяснения нашлись. В комментариях пользователи сети высказали возможные причины подобной ситуации.

- Хлеб имеет свойство плесневеть. Выкинули, скорее всего, просрочку. Если бы не выкинули, другие бы ныли, что хлебушек в магазине порченый, - написал житель Краснодара Дмитрий Игнатенко

- Закон о защите прав потребителей прямо запрещает продажу товара с истекшим сроком годности. Продавец обязан такие продукты немедленно убрать с полок, а дальше — уничтожить или утилизировать самостоятельно, или вернуть для этого поставщику, - отметил ростовчанин Павел Запорожец.

- Да вы чего, люди? Это же просто хлеб. Ни ребенок, ни собачка, ни кошечка - просто хлеб, продукт. С каких пор его нельзя выбрасывать? - удивился пользователь Алексей Кравченко.

Но многие комментаторы, (в основном, женщины) встали на сторону автора публикации и предложили свои варианты, как стоит поступать с просроченным товаром.

- Даже испорченному хлебу можно найти применение. У нас есть зоопарк, где были бы несказано рады такому подарку. Если уж совсем лень, накормите птиц или отдайте фермеру, который тоже найдет ему применение. Но не в мусорник же! Мои деды и бабушки воевали, они рассказывали, как это страшно, когда голод. А это считаю кощунством и неуважением, - написала ростовчанка Лана Орлова.

- Давайте будем раздавать хлеб нуждающимся, если подходит срок? Это же не сложно! Или люди разучились быть людьми? - предложила еще одна местная жительница Дарья Мисюрина.

- Меня с детства учили, что хлеб выбрасывать нельзя. У меня у самой он, бывает, пропадает, так я его размочу в подливе от котлет, например, и бездомным собакам на улицу вынесу, не поленюсь, - рассказала Диана Алексеева.

После довольно долгого обсуждения люди пришли в выводу, что хлеб все равно выбрасывается магазинами в больших количествах по всей стране. Единственное, к чему должна воззвать совесть продавцов, - не делать этого так демонстративно, чтобы рядовые граждане не видели подобного кощунства. Ведь некоторые, особенно люди старшего поколения, остро реагируют на "ненужные" продукты.

Напомним, что блокада Ленинграда продлилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов в городе на Неве погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Обратной дороги нет: нераспроданный хлеб запретят возвращать пекарням для повторной переработки

Хлебопеки, использующие просроченные буханки для производства новой партии, минимизируют таким образом убытки. Но большинство заводов все-таки не идут на такое "технологическое преступление". Пытаются сделать из "возвратки" сухари, продать оптом на корм скоту, в конце концов, уничтожить. Заплесневевший хлеб в отличие от просто зачерствевшего однозначно подлежит утилизации. Блокадники такого бы не простили. Но производить меньше, что кажется логичным решением — невыгодно. Тогда, уверяют специалисты, повысится цена на конечный продукт – батон на магазинной полке.

Некоторые магазины, если не удается договориться о возврате, продают оставшийся в конце дня хлеб со скидкой. Не получится – выбрасывают. Так и появляются время от времени сообщения об обнаружении хлебных свалок. Это в нашей-то стране. Однако способ решения проблемы, чтобы и хлеб не обижать, и в убытке не статься, пока не найден. (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

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- Это преступление, если по-русски говорить. Безобразие, - заявила "Комсомолке" 92-летняя петербурженка Анна Александровна Богданова, пережившая блокаду Ленинграда. - Жаль, у нас за это никого не привлекают к ответственности, а надо бы! Я двумя руками за то, чтобы хлеб, который вот-вот испортится, отдавали бесплатно или продавали с большой скидкой. (подробности)