2019-01-28T13:38:15+03:00
Общество

Чиновники все-таки выплатили многодетной матери «долгожданную» компенсацию в 47,5 рубля

А еще пообещали помочь с жильем и лекарствами
Ольга ГОПАЛО
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Многодетной матери чиновники назначили единовременную помощь, которую обсуждает вся страна.Многодетной матери чиновники назначили единовременную помощь, которую обсуждает вся страна.Фото: Личный архив
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Громкая история - когда чиновники из города Таганрога Ростовской области назначили находящейся в трудной жизненной ситуации многодетной матери денежную компенсацию в размере 47,5 рубля, получила продолжение.

Так, у матери троих детей вначале всплыл долг порядка десяти тысяч рублей. А после в горадминистрации отчитались об исправно выплачиваемой ей компенсации за коммунальные платежи. Последние, как уверяла Татьяна Хижняк, она никогда не получала. Тогда женщину пригласили в мэрию для предметного разговора. И, наконец, выплатили долгожданные компенсацию 47,5 рубля . Ее, напомним,таганроженка изначально планировала потратить на проезд туда-обратно, чтобы посмотреть в глаза тем, кто ее назначил. В итоге, по факту так и получилось.

А это - выдержка из ответа властей, из которой следует, во-первых, что компенсация за ЖКХ ей была не только начислена, но и выплачивалась, а во-вторых, что это она должна мэрии денег. Фото: Личный архив героя публикации

А это - выдержка из ответа властей, из которой следует, во-первых, что компенсация за ЖКХ ей была не только начислена, но и выплачивалась, а во-вторых, что это она должна мэрии денег.Фото: Личный архив героя публикации

- Мне, наконец, объяснили, что сумма порядка десяти тысяч рублей, возникла из-за того, что когда меня фактически выгнала свекровь и я переехала с детьми из квартиры мужа в общежитие, то не сообщила им о новом адресе проживания, - рассказала Татьяна Ивановна. - А компенсацию за коммуналку они якобы мне исправно начисляли. Но когда через год узнали о смене мной места жительства, то ее перестали выплачивать. Более того - записали мне эту сумму в долг. Коме того, по их словам, компенсация за услуги ЖКХ носит заявительный характер. Но так как я не написала нового заявления, то они ее и не платили. Правда, речь идет не о 50 процентах от всей суммы - у меня это где-то по семь-восемь тысяч в зимний период в месяц, а только от соцнормы - а там, по факту, где-то десятая часть от тех денег, которые я плачу.

Также пообещали выплатить десять тысяч рублей компенсации за лечение детей и помочь решить проблему с жильем. Единственное, боюсь - когда в СМИ все утихнет, станут ли они этим заниматься? Кстати, сумму в 47,5 рубля мне выплатили аккурат в Татьянин день. Поздравили, так сказать. Дождалась!

Дело получило огласку после того, как его в своем Инстаграм опубликовал таганрогский юрист Юрий Заболоцкий.

Дело получило огласку после того, как его в своем Инстаграм опубликовал таганрогский юрист Юрий Заболоцкий.

Напомним, женщина работает воспитателем в детском саду. Полтора года назад ее муж начал выпивать, она подала на алименты и на развод. Но горе-отец якобы переписал трехкомнатную квартиру на мать. А та выгнала бывшую невестку с тремя детьми на улицу. В итоге, добрые люди помогли многодетной матери: кто взял кредит, кто свои занял. И женщине удалось купить квартиру побольше. Часть суммы удалось отдать: сейчас она выплачивает за жилье по 15 тысяч рублей в месяц. Но троих детей ведь еще прокормить и одеть надо. Тогда она, описав все свои мытарства, обратилась в администрацию Таганрога. А те уже назначили сумму материальной помощи - 47,5 рубля. Как объяснили тогда в мэрии, пособие было начислено корректно, в соответствии с законом.

"И ни в чем себе не отказывайте": в Таганроге многодетной матери назначили выплату в 47,5 рубля

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