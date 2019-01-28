Google перевел маньяка Чикатило из числа «выдающихся» выпускников РГУ в просто «известные»

Поисковик Google, от которого Южный федеральный университет, как правопреемник одного из самых статусных в советские годы вузов — Ростовского госуниверситета, почти полгода требовал убрать имя маньяка Андрея Чикатило из числа выдающихся выпускников РГУ, незаметно для всех «исправился»: переместил, по-тихому, Чикатило из категории «выдающихся» в просто «известные».

То есть — вроде как, и на попятную не пошел, совсем уж не став исключать душегуба, на счету которого свыше полусотни человеческих жизней, из списка связанных с этим вузом известных личностей, но и статус, имевший прежде оттенок некоей горделивости, изменился.

НЕСУРАЗИЦУ ЗАМЕТИЛИ В СОЦСЕТЯХ

- На самом деле, ЮФУ и так удалось добиться почти невозможного: Google — на самом деле, крупнейшая в мире поисковая система, она индексирует свыше 25 млрд страниц, штаб-квартира корпорации находится Штатах, так что это «исправление», как вы говорите, дорогого стоит, - полагает специалист по IT Антон Городовиков. - Уверен, что для того, чтобы изменить слово «выдающиеся» на «известные», агрегатору пришлось провести аналогичные манипуляции по всем остальным вузам и, возможно, ряду других организаций и учреждений, где формируется так называемая «выдача» по выпускникам («КП» проверила: так и есть, по всем прочим вузам теперь уже значатся не «выдающиеся», а «известные» их представители. - прим. ред.). Иначе говоря, вопрос прошел массу согласований, был решен - и теперь вот такой получился результат.

В августе 2018-го Гугл причислял Андрея Чикатило к выдающимся выпускникам РГУ... Фото: скрин со страницы Google.

Скандал, напомним, возник, можно сказать, на ровном месте в августе прошлого года: пользователи соцсетей обратили внимание на то, что при написании в поисковой строке запроса «РГУ» или «Ростовский государственный университет», в Google появляется аннотация к материалу из Википедии, где в списке выдающиеся выпускники были представлены пять человек: писатель Александр Солженицын, математик и кибернетик Виктор Глушков, телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева, судья Конституционного суда Николай Бондарь, а еще — серийный убийца Андрей Чикатило.

«ВЫДАЮЩИМСЯ» СЕРИЙНОГО УБИЙЦУ «СДЕЛАЛИ» ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИНТЕРНЕТА

Но, собственно, во-первых, так было, по всей видимости, и в течение многих лет до того, как несуразицу заметили, а во-вторых — это лишь означает, что из всего огромного числа выпускников ростовского университета сами Интернет-пользователи чаще прочих упоминают, как объяснял «Комсомольской правде» эксперт, в контексте других поисковых запросов именно эти имена — красавицы, судьи, писателя, ученого и, уж так получается, господа, извините - маньяка.

- Иначе говоря, поисковик ранжирует персоны, связанные с запросом «РГУ», по упоминаемости и частоте обращения к ним, плюс, наверное, их страниц в той же самой Википедии обновлялись чаще и позднее, - рассказал Городовиков. - И в английском варианте такие выпускники обозначаются словом famous, которое можно перевести и как «выдающиеся», и как «знаменитые», и как «известные». Полагаю, что логика ребят из «Гугл», не поступившихся принципами, такова: теперь Андрей Чикатило — среди известных, и пусть кто-нибудь теперь опровергнет, что это не так.

Чикатило производил внешне впечатление интеллигента - соответствовал, в общем, образу человека с вузовским дипломом.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА ЧИКАТИЛО БЫЛА ПОСВЯЩЕНА РАДИЩЕВУ

Между прочим, Андрей Романович Чикатило свое высшее образование и впрямь получил в Ростовском госуниверситете: сначала он предпринял попытку поступить на юрфак МГУ им. Ломоносова, но не прошел туда по конкурсу, затем окончил два курса Московского электромеханического института инженеров ж/д транспорта (пришлось оставить учебу из-за призыва в армию), а уж потом, после женитьбы, будущий маньяк подал документы на заочное отделение филфака РГУ, окончив который он получил диплом по специальности «Русский язык и литература». Кстати, тема его выпускной работы была посвящена писателю, поэту и философу, автору «Путешествия из Петербурга в Москву» Александру Радищеву.

Он мог бы с корочкой этого вуза сделать себе шикарную карьеру — тем более, что все складывалось удачно (его, с согласия райкома партии, назначили сначала председателем районного комитета физкультуры и спорта, потом он стал завучем в школе-интернате №32 Новошахтинска, и даже трудился там и.о. директора), но чудовище, спавшее в нем, как раз тогда и проявилось, поставив крест на всем остальном.

На счету душегуба - 56 жизней.

Сначала за сексуальные домогательства к своим ученицам, Любе Костиной и Тоне Гульцевой, его по-тихому уволили с должности завуча, написав заявление с формулировкой «по собственному желанию», потом, когда ему удалось пристроиться в ПТУ, его прогнали и оттуда.

И уже оказавшись в городе Шахты, где его взяли уже не учителем, а воспитателем в училище, он и развязал череду своих жестоких убийств.

14 февраля 1994 года Андрей Романович Чикатило был расстрелян.

К слову, теперь среди уже «известных выпускников», маньяк занимает второе место — после Солженицына. За Чикатило следуют российский государственный деятель и один из авторов современной Конституции РФ Сергей Шахрай, затем — еще один политик, один из бывших президентов Абхазии, Александр Анкваб, а также известный микробиолог и эпидемиолог, создатель антибиотиков в СССР Зинаида Ермольева.

В конце января 2019-го маньяк стал уже просто "известным". Фото: скрин со страницы Google.

В ЮФУ, к слову, о том, что теперь по поисковому запросу "РГУ", в Гугле появляется обновленная выдача выпускников, узнали от «Комсомольской правды», сообщив, что свою позицию относительно этих изменений вуз готов предоставить по письменного запросу: собственно, его мы направили, ждем ответа.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Советский Джек-Потрошитель

Самый жестокий маньяк советского времени Андрей Чикатило совершил более 53 убийств (столько удалось доказать в суде). Действовал практически по всей стране. Его жертвами становились маленькие дети, девушки и женщины. Начал свое кровавое шествие Чикатило в городе Шахты Ростовской области, куда он переехал с семьей. Первое убийство совершил 22 декабря 1978 года, жертвой стала девятилетняя Лена Закотонова. Чикатило заметил ее на трамвайной остановке и позвал с собой, обещая угостить ребенка американской жвачкой. Заведя Лену в лесополосу, он бросил девочку на землю, пытался изнасиловать, потом несколько раз ударил ножом. Тело он выбросил в реку, где его нашли через несколько дней.

Затем последовала череда кровавых расправ. Жестокость убийцы поражала. Исполосованные порезами тела находили закопанными в лесу. Перед смертью Чикатило насиловал своих жертв, а иногда отрезал куски плоти и съедал.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ростовский университет потребовал от Google убрать маньяка Чикатило из числа «выдающихся выпускников»

- Уже направлена жалоба на этот контент в Google, - заявили в пресс-службе ЮФУ. - Мы обратили внимание сотрудников агрегатора на то, что Чикатило — это опасный преступник и маньяк и не является нашим «выдающимся выпускником» (подробности)

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