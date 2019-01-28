Садовое товарищество в Ростове-на-Дону из-за разбитых дорог оказалось отрезанным от цивилизации

В редакцию «Комсомолки» пришло открытое письмо. Жители одного из дачных товариществ - там около 4,5 тысячи участков, говорят, что стали жертвами дорожного плена: к ним не могут проехать ни пожарная, ни скорая. При этом, по словам людей, чиновники не могут определиться с тем - чья же это дорога и кто должен ее ремонтировать.

Состояние наших подъездных дорог - ни в письме описать, ни словами рассказать.Фото: Личный архив

"ЭТО НАДО ВИДЕТЬ, А ЛУЧШЕ ПОПЫТАТЬСЯ ПРОЕХАТЬ"

- Мы жители ДНТ «Ростсельмашевец-2» обращаемся с просьбой помочь нам в сложившейся ситуации. - В нашем ДНТ много проблем: отсутствие газа, а недостаточная мощность электросетей осложняет жизнь людей особенно в зимний период. Но особо остро встал вопрос о подъездных дорогах. Одна из них по трассе от Ростовского моря в сторону Щепкино. Наше товарищество находится в 1,2 километра от нее. Но дорожное полотно фактически стало непролазными ни для пешеходов, ни для легковых машин. Не могут проехать к нам ни скорая, ни пожарная, ни машины с продуктами. Состояние наших подъездных дорог - ни в письме описать, ни словами рассказать. Их надо увидеть, а еще лучше попытаться проехать по ним.

Сюда также не ходит автобус. А у нас проживает много семей с детьми разного возраста, которым необходимо учиться, лечиться и развиваться. Еще здесь живет много пенсионеров, которым также необходимо транспортное сообщение. Немало работающих людей, которым надо добраться в гоод.

Это надо увидеть, а еще лучше попытаться проехать по ним.Фото: Личный архив

"ЧТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ?"

При этом по этой как бы дороге активно ездят мусоровозы на полигон Аксая, которые якобы ее окончательно разбили. Жители неоднократно пытались выяснить: кому принадлежит эта дорога и кто должен содержать ее в порядке? Но приходят только отписки. Например: «Данные земли принадлежат к городским лесам и дорога там не предусмотрена», «Земля относится к Первомайскому району Ростова-наДону, а товарищество к поселку Рассвет Аксайского района», «Дорога не находится в реестре городских дорог, поэтому ремонт ее будет считаться не целевым расходованием бюджетных средств».

Правда, как говорят ростовчане, есть в садовое товарищество и второй заезд - со стороны поселка Ковалевка, но там ситуация нисколько не лучше - та же разбитая дорога, те же мусоровозы.

- Больше к нашему садоводчеству никак не проехать, - пишут отчаявшиеся жильцы. - Замкнутый круг. Возникает вопрос - это что должно такое непоправимое случиться, чтобы на нас обратили внимание?

Есть в садовое товарищество и второй заезд - со стороны поселка Ковалевка, но там ситуация нисколько не лучше.Фото: Личный архив

КСТАТИ

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