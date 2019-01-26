Запись в 1 класс в Ростове-на-Дону: с 1 февраля 2019 года подают электронные заявки. Теперь, чтобы записать ребенка в желаемую школу, не надо занимать очередь с ночи и простаивать под дверьми учебного заведения с записанными от руки таких же коллег по несчастью бумажными списками по несколько часов. В Ростове-на-Дону вот уже несколько лет действует электронная регистрация. Она помогает родителям сократить время и нервы.

Как рассказали в Управлении образования города, заявку можно подать аж до 5 сентября 2019 года, но сделать это желательно как можно раньше. Главное, чтобы на 1 сентября ребенку было не меньше 6,5 года.

В частности, для того, чтобы воспользоваться электронным сервисом, у родителя или опекуна будущего первоклашки должны быть логин и пароль от портала Госуслуги. К слову, его можно оформить в ближайшем МФЦ всего за несколько минут.

Теперь, чтобы записать ребенка в желаемую школу, не надо занимать очередь с ночи.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Так, при внесении данных об адресе регистрации ребенка надо указать улицу, а номер дома выбрать в интервале выпадающего списка. Если окно «номер дома» не активно, то вся улица принадлежит к данной школе. В случае, если семья проживает в садовом товариществе, тогда необходимо указывать его название.

Есть еще одна фишка, которая в предыдущие годы вызывала затруднения у родителей: при внесении данных в графу «свидетельство о рождении ребенка» (пример, серия II-АН) на латинском регистре вносится II, а все остальные данные, например, АН - русский регистр.

В течение трех дней операторы должны обработать заявку. Кроме того, в течение десяти назначить дату и время родителю. Он должен за это время прийти в школу с оригиналами документов. Если не пришел - электронную заявку придется подавать заново.

КОНКРЕТНО

Запись осуществляется в электронном виде на сайте: school-go.ru

ДОСЛОВНО

Какие документы нужны

- Свидетельство о рождении ребенка;

- Паспорт родителя или опекуна;

- Регистрации ребенка по месту жительства;

- Логин и пароль от портала Госуслуги.