Татьянин день - январский праздник, который отмечают не только носительницы этого прекрасного имени, но и все студенты России. В Ростовской области «мучеников науки» насчитывается сейчас ни много ни мало 138 500 человек. Это примерно 3,3% от общего числа жителей Дона. То есть каждый тридцатый из нас - студент!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/688747" frameborder="0"></iframe> У студентов Южного университета ИУБИП самый лучший аппетит.«Комсомолка» провела гастрономический баттл между ребятами из разных вузовИлья БОГОМОЛОВ

Целая армия студентов с нетерпением каждый год ждет традиционного губернаторского бала, который посвящен Татьяниному дню и проходит 25 января. А у «Комсомолки» есть своя традиция отмечать этот прекрасный праздник! Вот уже три года подряд мы проводим у себя в редакции гастрономический студенческий баттл. И пока некоторые ребята собираются на бал, наши участники готовятся к не менее серьезному испытанию.

Меню. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В пятницу, 25 января, девятеро смелых из трех разных вузов собрались в пресс-центре «Комсомолки», чтобы побороться за честь своей альма-матер. Участвовать в нашем вкусном баттле вызвались студенты Донского государственного технического университета, Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ, а также Южного университета ИУБИП. Ребят мы поделили на команды по три человека, подготовили угощение и дали старт соревнованию - кто быстрее съест содержимое тарелок.

Команда ИУБиП. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Молодецкий аппетит всегда готов к любым вызовам и не откажется от угощения даже на сытый желудок. Так ли это? Мы и решили проверить по нашей доброй традиции. О конкурсном меню стоит сказать особо. Свежайшую продукцию к праздничному столу любезно предоставил любимый ростовчанами Центральный рынок в лице его генерального директора Юрия Ивановича Муковоза. Каждая порция состояла из трех сосисок, ломтиков сыра, помидора, огурца и зелени. На десерт - ароматные апельсины. А гвоздем программы стала наваристая пшеничная каша, которую мы с душой приготовили для наших участников.

Команда ДГТУ. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Увидев такой обед на столе, ребята не сдерживали эмоций и неподдельно радовались, что еды много. Действительно, на первый взгляд могло показаться, что такой объем участникам баттла не под силу. Но не тут-то было - победителю удалось справиться с заданием менее, чем за пять минут! Быстрее всех съел наше угощение студент 1 курса Южного университета ИУБИП Александр Алешко.

Команда ИКТИБ ЮФУ. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

- Это было совсем несложно для меня, я бы еще добавочки съел - хороша каша! - поделился победитель после окончания трапезы. - Наверное, мне помогло то, что я уже участвовал в подобных конкурсах. Однажды мне довелось победить в поедании бургеров на скорость.

Участие с удовольствием - главный девиз нашего гастрономического баттла. Это именно то соревнование, в котором никогда нет проигравших. Поэтому абсолютно все участники не только вкусно пообедали в свой профессиональный праздник, но и получили в подарок замечательные продуктовые наборы от Центрального рынка: сосиски, апельсины и витаминный сок. А команде победителей из Южного университета ИУБИП мы вручили на память еще и фирменные календари от «Комсомолки». На прощание ребята поблагодарили нас за отличную идею и попросили почаще проводить подобные акции. Ну, а мы в свою очередь желаем всем студентам удачно закрыть зимнюю сессию!

Участники гастрономического баттла. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Кстати, приятно отметить, что устоявшиеся выражения «бедный студент» и «голодный студент» постепенно уходят в прошлое. Сейчас у ребят в вузах оборудованы современные буфеты и столовые, а повышенные стипендии позволяют не только покупать булочку с компотом, но и полноценно питаться. Так, по рассказам участников нашего баттла из ИКТИБ ЮФУ, стипендия хорошиста составляет 2 400 рублей, отличника - 3 600 рублей, но вместе с тем вполне реально получать в своем вузе повышенную выплату - 14 000 рублей!

Убедиться в том, что это именно так, любой абитуриент и его родители смогут, если 31 марта в 10.00 придут на День открытых дверей Института компьютерных технологий и информационной безопасности по адресу: г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44 (корпус «Д»). В рамках этого мероприятия запланирована презентация направлений подготовки, консультации по особенностям поступления, выставка достижений в области 3D-моделирования и прототипирования, виртуальной и дополненной реальности, робототехники, а также презентация Учебно-военного центра. Приходите и задавайте любые вопросы!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемые студенты!

От лица профессорско-преподавательского состава Института компьютерных технологий и информационной безопасности и от себя лично поздравляю вас с Днем российского студенчества!

День студента - это праздник молодости, целеустремленности, энтузиазма, больших жизненных перспектив. Студенческие годы - прекрасный, незабываемый и вместе с тем ответственный период, когда формируются профессиональные знания и опыт, закладываются основы будущих успехов, делаются первые шаги в самостоятельную жизнь, вырабатываются навыки принятия ответственных решений.

Большой гордостью университета являются трудолюбивые, талантливые и способные студенты, которые регулярно становятся победителями и призерами международных, всероссийских и региональных конкурсов, входят в число участников волонтерских движений, принимают активное участие в научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности.

Уверен, каждый из вас станет грамотным и востребованным специалистом на рынке труда и достойным человеком, внесет весомый вклад в развитие и процветание нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, успешной учебы, интересных и эффективных студенческих лет, вдохновения и упорства. Пусть студенческие годы подарят вам радость научных открытий, верных товарищей, стойкость духа, фундамент для реализации самых смелых планов.

Желаю вам на протяжении всей жизни нести в сердце жажду знаний, поиска и открытий. Не забывайте чудесные студенческие годы и родной университет, прославляйте его своим профессионализмом, достижениями и победами.

Директор ИКТИБ Геннадий Евгеньевич Веселов

Директор ИКТИБ Геннадий Евгеньевич Веселов. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Дорогие ребята!

Обращаюсь ко всему дружному студенческому сообществу Ростовской области и поздравляю вас с замечательным праздником. День российского студенчества принят не так давно, в 2005 году, но за это время он приобрел народную любовь. Праздник отмечает не только нынешняя молодежь, но и все, кто когда-то учился в училищах, техникумах, колледжах, институтах и университетах.

Годы учебы - это самое веселое и деятельное время в жизни каждого человека. Время надежд и новых начинаний. Время открытий и первых побед. Время строить планы на будущее и добиваться поставленных целей. Та кипучая энергия, которая есть в каждом студенте, должна в конечном итоге послужить на благо людям.

Поэтому искренне желаю всем студентам ярких будней, веселых друзей, продуктивной учебы, хороших отметок, легкой сессии, лояльных преподавателей. Пусть студенческие годы станут тем фундаментом, на основе которого вы будете строить всю свою жизнь. Поздравляю всех студентов - бывших, настоящих и будущих - с этим праздником. Никогда не старейте душой и будьте счастливы!

Генеральный директор ЗАО «Центральный рынок» Юрий Иванович Муковоз