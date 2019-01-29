Чай, торт и разговор о смерти: в Ростове-на-Дону открывается Death Cafe

Поговорить о смерти за чашечкой чая. При этом не с близкой подругой, коллегой по работе или родными, а в кругу незнакомых тебе людей. Именно это предлагают организаторы первого в Ростове-на-Дону Death Cafe, что в переводе означает «Кафе смерти».

Оказалось, что от желающих нет отбоя. А такие встречи в донской столице в центре города планируют проводить бесплатно минимум раз в месяц. Как можно совместить разговоры на тему «все мы скоро умрем», чай и торт? Почему на тему смерти в нашем обществе существует негласное «табу»? И как разговоры о ней могут изменить жизнь? Об этом и многом другом мы поговорили с одним из организаторов необычного кафе, ростовчанкой Оксаной Губиной.

В сказках все читали - где она смерть Кощеева.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«ДУМАТЬ ОБ ЭТОМ СТРАШНО!»

- На самом деле, такие кафе работают в 56 странах мира. А сама идея проекта принадлежит британцам, - начала разговор собеседница. - В России такие встречи проходят уже почти три года. Пока «Кафе смерти» есть в Москве, Питере, Воронеже, а с 9 февраля - еще и в Ростове-на-Дону.

- Как будет проходить встреча?

- По сути Death Cafe - это встречи, ключевые темы на которых будут касаться смерти. Можно поговорить о смерти, об утрате и своих душевных переживаниях по этому поводу. Например, для многих остаются открытыми вопросы о похоронах, том, что остается после тебя, и что будут думать о нас после смерти. Здесь люди собираются вместе, за чашкой чая, чтобы в уважительном и конфиденциальном пространстве вести открытый разговор на важную тему.

- Что приводит людей на такие группы?

- Нередко свой опыт столкновения с темой смерти: все мы рано или поздно сталкиваемся со смертью родных, знакомых, близких. Нам приходится об этом думать, но нет пространства, где можно на эту тему поговорить. Во многом потому, что тема смерти табуирована — говорить об этом страшно, думать страшно. А она есть. Но ведь страшно почему? Потому, что все боятся собственной смерти и мыслей об этом. Такие встречи позволяют снять страхи и уменьшить напряжение, поскольку эти вопросы беспокоят многих не только тебя.

"Кафе смерти" работают в 56 странах мира. Они проходят при личной встрече.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«ПРОСТО НАДО ПОГОВОРИТЬ»

- Кто может стать участником?

- Любой желающий, при этом остаться анонимным. Записываются на мероприятие заранее. В группе в соцсетях. Участников - не более двадцати человек. Мы кинули клич в социальных сетях, и уже число желающих больше, чем мы пока можем вместить. Присутствовать на встрече будут психологи - я и Наталья Коваленко. По роду своей профессии мы сталкиваемся с темой смерти и понимаем, насколько важно о ней говорить. А вести первую встречу будет Анжелика Данюшина - она активный посетитель Death Cafe в Москве, а также у нее еще и трехлетний опыт работы в хосписе с умирающими пациентами и их семьями.

Но мы приходим сюда не как врачи или психологи - тут нет лекторов, экспертов и специалистов по работе со смертью, потому что смерть принадлежит всем нам в одинаковой мере. Мы собираемся как простые смертные. И разговариваем с позиций своего личного опыта, своего отношения и своих переживаний.

- То, есть это не психологическая группа?

- Совершенно верно. Это группа для всех желающих поговорить. Разговор начинается с вопросов: что вас привело? Какие мысли есть на тему? А дальше уже дискуссия. Но здесь нет заранее заданной программы. Участники говорят о том, что важно для них. Мы встречаемся, чтобы поделиться своими размышлениями, тревогами, надеждами и опытом. Мы не даем советы другим, не пытаемся опровергнуть их мнения. А хотим услышать других людей и быть услышанными сами. Да и не всем нужна профессиональная помощь: многие люди могут справиться сами, но, бывает, им просто надо поговорить.

Каждый решает: что считать смертью.Фото: Евгения ГУСЕВА

«УМИРАТЬ МОЖНО ПО РАЗНОМУ»

- А можно ли сохранить конфиденциальность на таких встречах?

- Безусловно. Это один из основных принципов. Нельзя фотографировать без согласия других участников, записывать их на аудио, видео, а после встречи цитировать фейсбуке, твиттере и других публичных пространствах то, что обсуждалось, со ссылкой на имена других участников без их согласия. Основные принципы Death Cafe - мы слушаем, когда кто-то говорит, уважительно относимся к участникам и их высказываниям

- Как такие разговоры могут повлиять на человека?

- Для многих людей смерть - это страшно. Но независимо от того боимся мы или нет, смерть наступит для каждого из нас. Нет бессмертных людей. Но от того, как мы к этому относимся, как об этом думаем, зависит то, как можно жить уже сейчас. Общеизвестно - осознание факта смерти делает более осознанной текущую жизнь. Да и умирать можно по разному. Можно умирать осознанно, оставив о себе хорошую память, доброе впечатление и уходить без чувства вины. А еще нужно любить и ценить жизнь. И тогда разговоры о смерти только обостряют ее вкус.

Для многих смерть - синоним страха.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ