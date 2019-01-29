Зек из Таганрога «заказал» за 400 тысяч рублей свидетеля, давшего против него показания в суде

Подробности этой истории не раскрываются, но некоторые детали все-таки стали известны. Пару лет назад за решеткой оказался 39-летний рецидивист из Таганрога. На его счету весьма внушительный букет преступлений - разбой, грабеж, кража, незаконное изготовление оружия и подделка документов. Это то, что смогли доказать.

Во время процесса против него дал показания знакомый, на словах которого, в том числе, строились доказательства стороны обвинения. Во время процесса рецидивист угрожал всем и вся, а когда его посадили, стал искать варианты исполнения своих слов.

- По версии следствия, подозреваемый, будучи осужденным за совершение особо тяжких преступлений, находясь в местах лишения свободы, попытался организовать убийство гражданина, который ранее выступал в качестве свидетеля его преступной деятельности, - рассказали в региональном следкоме.

Рецидивист оценил жизнь свидетеля в 400 тысяч рублей, предложив выполнить заказ еще одному знакомому, при этом настаивал, чтобы убийство походило на несчастный случай. Житель Ростова-на-Дону согласился, а потом передумал. Понимая, что до него руки рецидивиста тоже могут «дотянуться», он обратился в правоохранительные органы.

Оперативники решили брать заказчика с поличным, для чего привлекли жертву - того самого свидетеля. По легенде он якобы упал с высоты, скончавшись от полученных травм. Для правдивости гример нанес ему соответствующие «увечья», чтобы сделать фотографии убедительными. Снимкам рецидивист действительно поверил, правда после этого к нему пришли люди в форме и сообщили о возбуждении в отношении него еще одного уголовного дела, на этот раз по факту организации убийства.

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