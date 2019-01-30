ТОП 7 способов сэкономить на покупке мебели

Вы закончили ремонт в квартире, переехали в новое жилье, хотите обновить интерьер или заменить старую мебель, которая пришла в негодность? Теперь перед вами встают вопросы: где и какую мебель купить, как это сделать по приемлемым ценам, чтобы не потерять в качестве и функциональности. Мы расскажем о том, на чем можно сэкономить и где найти самые выгодные предложения.

Фото: предоставлено интернет-магазином Ангстрем

Выбираем альтернативные варианты

В первую очередь, перед покупкой стоит задуматься, для чего вам нужны стенка, шкаф или комод, что вы будете там хранить. Если ответом будет пара книг и несколько мелких сувениров, то стоит подумать об альтернативных вариантах. Традиционную стенку можно заменить стеллажом или витриной с мини-баром, а громоздкий комод - плетеными корзинами. В итоге вы сможете выбрать действительно самый необходимый предмет мебели. Такой минимализм позволит сэкономить не только деньги, но и пространство в квартире.

Экономим при покупке корпусной мебели

На чем можно сэкономить при выборе корпусной мебели - вопрос уже не такой простой. Ответ зависит от того, на какой результат рассчитывает человек. Кто-то делает ставку на модный дизайн и статусность, а кто-то - на функциональность наполнения. В первом случае можно сэкономить на доводчиках и подъемных механизмах, но выбрать стильные фасады. А во втором - на дизайне и отделке. При этом поверхности из натурального дерева можно заменить на изготовленные из МДФ и шпона или выбрать пленочные фасады. Но все же надо помнить, что тотальная экономия может серьезно сказаться на качестве.

Фото: предоставлено интернет-магазином Ангстрем

Также имеет смысл выбирать модульные решения. По отдельности каждый мебельный элемент может стоить дороже на 10-15%. Оптом покупать выгоднее.

Экономим при покупке мягкой мебели

В этом случае стоит внимательно продумать выбор обивочной ткани и наполнителей. Если заказать ткань не высшей категории, а второй или третьей, то стоимость дивана может значительно снизиться. Правда, при этом срок службы такой обивки будет значительно меньше. Конструкции и каркасы в недорогих вариантах все же стоит выбирать комбинированные - дерево в сочетании с металлом. Они более надежные и износостойкие.

Делаем акцент на функциональности

В целях экономии стоит обратить внимание на мебель, которая сочетает в себе сразу несколько функций. В небольшую спальню или детскую комнату можно взять диван или кровать, внутри которых имеются специальные ниши с изолированными отделениями. Там можно будет хранить постельное белье и множество личных вещей. Для гостиной стоит приобрести кресло-кровать, которое способно стать полноценным спальным местом.

Выбираем мебель с максимальным гарантийным сроком

Уже во время покупки нужно подумать о будущей экономии на ремонте. Стоит подобрать мебель с максимальным гарантийным сроком обслуживания. Есть такая закономерность: чем больше гарантия, тем увереннее производитель в качестве своего товара. В этом случае диван, кровать или шкаф прослужат вам достаточно долго, и значительные средства на ремонт не потребуются.

Ищем акции, скидки, распродажи и бонусные программы

Многие мебельные салоны стараются привлечь внимание покупателей акциями и скидками. За ними всегда стоит следить. Как и многие другие, мебельные магазины устраивают распродажи во время рождественских каникул и дают клиентам самые выгодные специальные предложения.

Также хорошая возможность сэкономить - участие в бонусных программах. Фирмы специально для старых клиентов предлагают программы лояльности, позволяющие покупать повторно на специальных условиях. Таким образом можно приобрести диван, а спустя время добавить к нему подходящее кресло, возместив часть стоимости покупки бонусными баллами.

Заказываем мебель в интернет-магазине

Это очень хороший способ сэкономить. Как правило, цена на интернет-ресурсе дешевле на 10-12% по сравнению с оффлайн-магазинами. Это связано с отсутствием арендных платежей за помещение и большого штата сотрудников. Чтобы сориентироваться в выборе, можно найти подходящие комплекты мебели в салоне, посмотреть, пощупать товар, а затем заказать его в интернет-магазине по меньшей цене.

Участвуем в «Киберпонедельнике» - акции от крупных онлайн-магазинов

Первый «Киберпонедельник» прошел еще в 2013 году и с тех пор проводится в конце января. Некоторые магазины в этот день получают заказов в два раза больше, чем в пик новогодних продаж. Поэтому для клиентов они делают достойные скидки, в том числе и на самые популярные товарные категории. Готовиться к этой акции нужно заранее - присматривать именно ту мебель, которую вы хотите купить, чтобы в нужный час сделать это максимально быстро.

Фото: предоставлено интернет-магазином Ангстрем

Существенно сэкономить на покупке мебели можно будет по акции «Киберпонедельник в Ангстрем» с 28 по 31 января 2019 года. Достаточно зайти по ссылке на страницу распродажи, и вам будет доступен большой ассортимент различной мебели со значительными скидками.

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