Ростов-на-Дону вошел в пятерку самых шумных городов России

Министерство природы РФ назвало самые шумные города страны, в которых наиболее остро стоит проблема транспортного шума.

Рейтинг возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, на четвертом месте — Красноярск, а замыкает пятерку Ростов-на-Дону.

- Транспортный шум неблагоприятно действует на здоровье, - цитирует RT доклад министерства. - Это, в частности, проявляется в негативных изменениях нервно-психической сферы и системы кровообращения.

Как отмечают специалисты, опрошенные «КП» - Ростов-на-Дону», ничего удивительного в этом нет: число только официально зарегистрированного транспорта в административном центре ЮФО превышает полмиллиона единиц.

- И — да, автомобиль, наравне с самолетами и железнодорожным транспортом, а также промышленными предприятиями, действительно является одним из основных источников шума, - отмечает эксперт Виталий Вышинский. - Средний шумовой фон вблизи дорог в крупных городах сегодня составляет от 73 до 83 децибел, причем иногда он повышается до 90-95 децибел. Особенно в теплое время года, когда выезжают байкеры, и рев мотоциклов становится просто невыносимым (от 90 Дб и выше!). И в домах, расположенных вдоль крупных магистралей (в Ростове-на-Дону это, например, улицы Красноармейская, Текучева, Б. Садовая, проспекты Ворошиловский и Буденновский, Нагибина, Шолохова, Стачки и др.), если открыть окна, шум может достигать от 62 до 77 децибел.

Это при том, к слову, что допустимым уровнем шума в квартире, например, в дневное время, с семи утра до одиннадцати вечера, является отметка в 40 децибел (максимум — 55 Дб), а в ночное — 30 децибел (критический уровень — 45 Дб).

- А постоянный или, как минимум, продолжительный звук свыше 70 децибел может привести к ухудшению слуха, особенно это отражается на здоровье маленьких детей, стариков и инвалидов, - объясняет Вышинский. - Есть исследования, согласно которым нервная система человека начинает реагировать на повышение допустимых норм звукового фона уже с 40 децибел. А для того, чтобы сбить сон, достаточно шума в 35 дБ.

Следует, впрочем, отметить, что бороться с излишне громкими автомобилями, водители которых — в силу ли собственной «крутости», или же по причине поломки, гоняют без глушителей, рыками своих моторов раздражая все вокруг, или ревущими мотоциклами — дело практически бесполезное.

- Разве что рейды ГИБДД могли бы что-то изменить в лучшую стороны, но попробуй-ка выловить в общем потоке такого «ездуна», а вот в ночное время госавтоинспекторы могли бы, конечно, в этом плане быть поактивнее — стритрейсеры и байкеры становятся эдакими королями дорог в Ростове-на-Дону, плевав на все нормы и правила, окна открыть после 11 вечера просто нереально: стекла дрожат! - говорит эксперт.

Между тем, следует отметить, что в Ростовской области уже 2,5 года действуют поправки в региональный закон «О тишине», предусматривающие наказание за шум не только в ночное время, но и в дневное — с 13.00 до 15.00, причем, и в будни, и в выходные: за это грозит штраф — от 1000 рублей для физлиц до 30 тысяч для юридических лиц.

К слову, в прошлом году южная столица уже попадала в аналогичный рейтинг — правда, народный, то есть составленный на основе отзывов граждан. И в нем Ростов-на-Дону даже обогнал Москву и Санкт-Петербург.

КСТАТИ

Чем опасно превышение допустимого уровня шума

Медики говорят: превышение шума может не только причинять дискомфорт вроде частой отвлекаемости и сложностей с сосредоточенностью на выполнении, скажем, служебных обязанностей, но и способно нанести вред здоровью.

В том числе это могут быть:

* частые головные боли;

* явное повышение артериального давления;

* нарушение сна (отсюда — вялость, раздражительность, снижение реакции);

* проблемы со слухом;

* а еще - неврозы и прочие проблемы с нервной системой.

СРАВНИ-КА!

Что и как сильно звучит вокруг нас

* шепот - 30-40 Дб;

* холодильник - 42 Дб;

* кондиционер - 45 Дб;

* звук пролетающего в пределах видимости пассажирского самолета - 140 Дб;

* игра на пианино - 80 Дб;

* обычный разговор - 45-60 Дб;

* автомобильный сигнал - 120 Дб;

* звук мотоцикла или поезда - от 90;

* звуки при ремонте в квартире - 100 Дб;

* шум в ночном клубе - 110 Дб;

* детский плач - 70-80 Дб;

* смертельный уровень шума для человека - 200 Дб.