Человечище! Сергею Бурлакову из Таганрога в США вручили спортивный «Оскар»

Международная академия боевых искусств присудила Сергею Бурлакову из Таганрога премию, которую называют спортивным «Оскаром». Престижная награда вручается мастерам, наставникам, деятелям кино за продвижении единоборств. Церемония проходила в американском Атлантик-Сити, где рядом с российским спортсменом находились звезды мировой величины. Всего было 42 номинации. Сергей Бурлаков выступил в категории spirit of space – «космический дух».

- Всем большое спасибо, - сказал Сергей в непривычном для него смокинге (церемония требовала).

Фото: личная страница Сергея Бурлакова

История Сергея — история неиссякаемой воли к победе. Он настоящий человечище! Во время срочной службы попал в аварию, его посчитали погибшим, пролежал несколько часов на морозе, выжил, но - четырехкратная ампутация. Как позже признавался Сергей, мысли были разные, победило желание жить. Не просто жить, а уйти в кругосветку, полетать над родным городом, прокатиться пару сотен километров на велосипеде.

Фото: личная страница Сергея Бурлакова

В конце 2003 года американская пресса признала Сергея Бурлакова «Человеком планеты» - в Нью-Йорке он первым в мире прошел марафонскую дистанцию на двух протезах: 42 километра таганрожец преодолел за 6 часов 56 минут 33 секунды!

Он летал над родным городомФото: Архив "КП"

В 2005-м Сергей совершил полет на мотодельтаплане, а в 2006 - проехал на велосипеде из Москвы в Таганрог. А два года назад мастер спорта по плаванию, легкой атлетике, пулевой стрельбе увлекся единоборствами. И почти сразу победа! На соревнованиях по шотокан карате FSKA, где на призовые места претендовали тысячи спортсменов из 18 стран, Сергей Бурлаков завоевал сразу две медали: «золото» и «бронзу». А летом прошлого года он взял серебро всероссийских соревнований по ультратриатлону «Ермак».

А еще прокатился из родного Таганрога в МосквуФото: "КП" Архив

На поездку в США спортсмену собирали всем миром, кинув клич в Интернете. Он не скрывал эмоций, когда стало понятно, что вместе с супругой все-таки летит за наградой.

- Думаю, много лет назад я не погиб для того, чтобы стать полезным другим, чтобы, глядя на меня, поверили в свои силы и возможности, - как-то сказал «Комсомолке» Сергей. - Каждая победа и медаль для меня особой пробы. Спасибо всем, кто рядом со мной, спасибо любимой супруге, друзьями, наставникам и тренерам! Не скрою, всякое бывало, но их вера в меня творит настоящие чудеса!

Домой он вернется уже 1 февраля, а пока постит снимки с фотографиями с экскурсии по городу Атлантик-Сити, куда прилетел по личному приглашению Арнольда Шварценеггера, а когда успевает - отвечает на многочисленные поздравления в соцсетях.