Беременная двойней женщина, погибшая в катастрофе, просит мать во снах перезахоронить ее

Вот уже третий год убитая горем мать из Ростовской области не может найти себе места. Чуть ли не каждую ночь к ней во снах приходит ее погибшая в автокатастрофе беременная дочь и просит: «Мама, я хочу домой. Зачем ты меня так далеко похоронила?». Однако новоиспеченные родственники считают, что все это причуды убитой горем пенсионерки, и отказываются давать разрешение на эксгумацию и перезахоронение тела.

Мать уверяет: у дочки должна была родиться двойня.Фото: Личный архив героя публикации

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ДЛИННОЙ В 33 ДНЯ

- Моя дочь была замечательной: ее все любили, - рассказывает Надежда Николаевна. - Она училась в университете в Ростове-на-Дону, там познакомилась с будущим мужем. Сыграли свадьбу, как положено. Дочка собиралась стать мамой: буквально порхала на крыльях.

Но совместная жизнь молодых супругов продлилась недолго - ровно 33 дня. Страшная автомобильная авария поставила точку в безоблачном семейном счастье.

- Они как раз ехали из Ростова-на-Дону в гости к мужниной родне, - вспоминает собеседница. - А им на встречу из-за «КамАЗа» вылетела «семерка». Дорога была скользкой. Поздний вечер. Все произошло в считанные секунды. Муж дочери резко вывернул руль вправо, пытаясь уйти от столкновения, в итоге ее пассажирское место оказалось под ударом. Он, можно сказать, отделался легким испугом, а травмы, которые получила моя доченька, оказались несовместимыми с жизнью. Спустя три дня, не приходя в сознание после тяжелейшей закрытой черепно-мозговой травмы, она, будучи уже беременной, скончалась в реанимации. В тот момент я была сама не своя от горя. Не помню, как дочку похоронили на кладбище в соседнем поселке откуда родом ее муж, там живут его родители. В ста километрах от нашего дома.

Страшная авария унесла жизнь 23-летней женщины.Фото: Личный архив героя публикации

МЕСТО ОКАЖЕТСЯ ВАКАНТНЫМ?

Только через несколько месяцев черная от горя мать пришла в себя. Признается: была готова даже наложить на себя руки. Но со временем нашла в себе силы жить. Вот только уже третий год к ней во снах стала приходит дочь. Она все время просит ее забрать: не оставлять в чужой стороне. Чаще всего картинка одна и та же.

- Она и сейчас у меня перед глазами, - говорит несчастная мать. - Мне снится, как она идет по дороге и держит за руки двух малышей - мальчика и девочку. Она грустно смотрит на меня и обращается со словами: «Мама, я хочу домой. Зачем ты меня так далеко похоронила?».

После этого, женщина твердо решила: перезахоронить тело дочери на ее родине, поближе к дому. Однако новоиспеченные родственники наотрез отказались ей помогать.

- Свое решение они объяснили так: если я перезахороню дочь, то кто-то из них умрет и его похоронят в той яме, где была моя доченька, - рыдает пенсионерка. - Я знаю, что мой зять уже давно завел себе новую семью, он живет в другом городе. А сваха - то есть его мать, мне как-то прямо заявила: почему я должна ухаживать за твоей дочерью? Так я и не прошу! Просто с пенсией в восемь тысяч рублей за сто километров не наездишься. Но главное: я хочу выполнить волю усопшего ребенка!

Вот на такую последовательность в своем ответе сослались районные чиновники.Фото: Личный архив героя публикации

«НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ ВОЙТИ В ПОЛОЖЕНИЕ?»

В итоге, женщина написала заявление в местную администрацию с просьбой выдать ей разрешение на перезахоронение тела. Однако муж ее дочери написал встречное заявление о том, что он «категорически не согласен на эксгумацию тела». При этом местные чиновники отказали несчастной матери - сослались на Федеральный закон «О погребении и похоронном деле». По нему якобы приоритет в принятии решения о захоронении выставлен в такой последовательности: супруг, родители, усыновители, родные братья-сестры и далее уже другие родственники.

- То есть, получается, что я, воспитывавшая свою дочь 23 года, та, которая не спала с ней ночами, поднимала на ноги, кормила, учила и так далее, имею меньшие права, чем муж, который прожил с ней 33 дня?! - горько плачет женщина. - У меня сердце разрывается каждый раз, когда она мне снится. Неужели как-то нельзя войти в положение? Ведь я мать и хочу, чтобы моя дочь обрела покой на том свете.

За месяц до аварии девушка была счастлива.Фото: Личный архив героя публикации

КОММЕНТАРИЙ КЛАДБИЩА

Цена вопроса: от ста тысяч рублей

- На самом деле случаи с перезахоронением тел в Ростовской области существуют, - рассказал сотрудник одного из донских кладбищ, попросивший не называть его имени. - Но даже в наши дни это достаточно большая редкость. Как правило из десяти случаев, до конца дело доводится только в одном. На моей памяти было перезахоронение из Северного Кавказа на Дон. Там получилось так, что инициатор переехал и некому было ухаживать за могилой родственника. Хотя дешевле, честно скажем, было бы заплатить сотрудникам кладбища или кому из местных, чтобы присматривали за погребением.

При этом стоит помнить, что процедура стоит не дешево - в районе ста тысяч рублей. Но, конечно, в этом вопросе деньги - не главное. Каждый решает для себя сам.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Если вопрос не решен - идите в суд!»

- Если возникает вопрос о перезахоронении, то необходимо обращаться в администрацию того населенного пункта, на территории которого погребено тело, - говорит ростовский юрист Николай ГУБИН. - Для этого в письменном виде нужно попросить предоставить список требуемых документов, необходимых для эксгумации. Если же возникают какие-то несогласия - или с родственниками, или с чиновниками, то можно обращаться в суд. И уже там доказывать свою точку зрения, излагая свои собственные доводы.

КОММЕНТАРИЙ ЕПАРХИИ

«Молиться самому и просить, чтобы церковь молилась»

Игорь ПЕТРОВСКИЙ, пресс-секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия:

- Христианская духовная практика на протяжении тысячелетий свидетельствовала о том, что не всякому духу и не всякому голосу, который происходит с того света, мы должны доверять и верить. Самая правильная христианская позиция - это не доверять подобным вещам. Святые отцы неоднократно свидетельствовали и рассказывали истории, когда некий голос под видом близких что-то диктовал людям - лишал полного спокойствия, разрушал их семью, жизнь, психику и так далее.

Поэтому самое лучшее, что мать может сделать для своей усопшей дочери - это не прах ее беспокоить и таскать туда-обратно под действием потусторонних звуков и явлений, откровений и голосов, а усиленным образом возносить церковную молитву об упокоении души этого человека перед Богом. Молиться самому и просить, чтобы церковь молилась через записки, панихиды и сорокоуст. А еще подавать просящим милостыню за упокой души, всякий раз говоря: «Помяните мою дочь».

Можно посоветовать маме, если есть такая необходимость и желание, взять земельку с той местности, где она живет - там где родина ее дочери, и принести ее на могилку, высыпать туда крестообразно, чтобы дочь была погребена под родной землей. Есть такая традиция в церковном предании. И все успокоится, придет на свои места.

Но создавать серьезные напряженные внутрисемейные отношения, думать о том, чтобы проводить эксгумацию тела - это все неестественно и очень странно. А раз это уже очень странно для здравого смысла, то это странно и для духовной жизни. Поэтому призываю мамочку к здравомыслию, чтобы она нашла в себе силы не обращать внимание на потусторонние звуки и оставила все, как есть.