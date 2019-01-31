Гарантийный фонд Ростовской области: что нужно знать бизнесу, чтобы получить его поручительство для банка

Исполнительный директор Гарантийного фонда Ростовской области Роман Соин в эфире радио «КП» - Ростов-на-Дону» рассказал об основных направлениях и нюансах работы этой структуры.

Приводим наиболее интересные комментарии Романа Соина...

О САМОМ ГАРАНТИЙНОМ ФОНДЕ

- ГФ — некоммерческая организация, созданная правительством региона для расширения доступа малому и среднему бизнесу к финансовым ресурсам. Учредитель — министерство экономического развития РО. Фонд является участником национальной гарантийной системы РФ. Изначально он создавался для того, чтобы ИП, а также предприятия малого и среднего бизнеса могли получать кредиты, даже когда залогового обеспечения у них не хватало. Сегодня линейка наших продуктов расширилась: мы поручаемся не только по кредитам для МСП, но и по договорам займа, банковской гарантии и лизинга.

В ЧЕМ СУТЬ РАБОТЫ ФОНДА

- Напрямую мы денежных средств не даем. Стандартная ситуация: предприниматель идет в банк, ему необходимо кредит на 10 млн рублей. Банк говорит: хорошо, мы кредит тебе дадим, но — нужен залог. Но оценку этого залога банк, естественно, проводит с дисконтом: например, на 5 млн рублей. Где взять еще 5 млн? И вот здесь подключаемся мы — даем гарантию на оставшуюся сумму.

В основном, обращаются представители торговой сферы. Но в последнее время есть тенденция к росту промпредприятий, сельхозпроизводств, сферы услуг — за исключением, так называемых, подакцизных.

КТО ОТБИРАЕТ ЗАЕМЩИКОВ

- Мы сами анализируем заемщиков — проверяется их состоятельность, деловая репутация, проводится анализ с точки зрения безопасности. Наши сотрудники выезжают на место ведения бизнеса и смотрят, что еще оставляется в залог, потому что одно из условий — он должен предоставить как минимум треть залогового обеспечения. В любом случае — надо смотреть на каждую ситуацию индивидуально. Словом, кальки нет.

НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ ГФ ЗА УСЛУГИ И ЕСТЬ ЛИ ЛЬГОТЫ

- Да, услуги фонда платные. Минимальная ставка — 0,5 процента годовых от суммы поручительства, максимальная — 2 процента. Все зависит от категории заемщика, цели кредита. А вот по сроку в последнее время размер ставки не диверсифицируется.

Для льготных категорий заемщиков действуют сниженные процентные ставки — в частности, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сниженная ставка применяется в том числе к приоритетным направлениям деятельности предприятий (список посмотреть можно по ссылке в документе Порядок расчета вознаграждения), а также если работа ведется на территории ТОСЭРов (территорий опережающего социально-экономического развития), их три — Донецк, Гуково и Зверево.

КАК РАБОТАЕТ ФОНД

- Есть две схемы работы Гарантийного фонда с заемщиками.

Первая - классическая. Заемщик самостоятельно определяется с банком-кредитором, который при этом является партнером нашего Гарантийного фонда (таковых около тридцати), подает туда пакет документов. И если получает одобрение, но у него не хватает залогового обеспечения, ему предлагают либо снизить сумму кредита, либо — обратиться к нам. И потом, если все в порядке после оценки уже с нашей стороны, заключается трехстороннее соглашение.

Вторая - современная. Если заемщик самостоятельно обращается в фонд и просит найти кредитора. Мы предлагаем ознакомиться со списком банков-партнеров — и уже тогда он принимает сам решение. И, кстати, эта услуга — она бесплатная. Мы берем процент только за поручительство И, конечно, мы информируем наших заемщиков о госпрограммах, в которых они могли поучаствовать. В первую очередь, это касается программы субсидирования недополученных доходов российским банкам, кредитующим малый и средний бизнес по льготной ставке. Допустим, по программе Минсельхоза России ставка по краткосрочным инвестиционным кредитам не превышала в прошлом году 5 процентов годовых. Или по одной из программ Минэкономразвития РФ — тоже было 6,5 процента в год. Плюс ряд других.

О КАКИХ СУММАХ ИДЕТ РЕЧЬ

Максимальный размер поручительства - 50 процентов, но не более 30 рублей по кредитным договорам на пополнение оборотных средств, и 70 процентов, но не выше 100 млн рублей, если кредит предоставляется на инвестиционные цели. А если нужно больше, то придется подключать дополнительные ресурсы. Допустим, когда требуется кредит на 1 млрд рублей, а поручительство — на 500 млн. Тогда — мы даем гарантию на уже названные 100 млн, а федеральная структура — покрывает своим поручительством остальную часть.

В этом году фонду исполняется десять лет. На данный момент мы выдали уже более полутора тысяч поручительств на общую сумму порядка 8,8 млрд рублей, благодаря которым малый и средний бизнес сумел привлечь примерно 17,7 млрд рублей финансирования. Если говорить о прошлом годе, то в 2018-м мы предоставили 123 поручительства на 1,1 млрд рублей, что позволило бизнесу привлечь свыше 2 млрд рублей. Некоторые заемщики обращаются к нам по 5-7 и даже по 10 раз. Потому что запретов подобных нет.

О НОВШЕСТВАХ В РАБОТЕ

- Планируется активизация сотрудничества с другими структурами, участвующими в поддержке бизнеса. Затем — мы намерены продолжить прошлогоднюю практику вывоза бизнес-тренеров в муниципалитеты, но если в 2018-м успели охватить только пять, то в этом будет уже 35 — и это будет интересно, например, тем же аграриям. И, наконец, третья инновация — мы хотим добиться того, чтобы наше поручительство можно было предоставлять и для участия в торгах.

На правах рекламы