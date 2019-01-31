«Не паникуйте, как стадо баранов»: жители Ростова-на-Дону осуждают горожан за истерику вокруг «заминирований»

Ростов-на-Дону сковали масштабные заторы, причиной которого стали сообщения о заминировании. Уже несколько часов сотрудники спецслужб, кинологи с собаками, взрывотехники проверяют или уже обследовали здания правительства, мэрии, школ, больниц и торговых центров донской столицы. Согласно сервису Яндекс.Пробки движение затруднено на улицах Западного, Северного, в центральной части Ростова-на-Дону.

В социальных сетях негодуют. Нет, есть радостные комментарии по поводу отмены уроков, но многие возмущены "шуточками".

- От всей души надеюсь, что этого анонимщика найдут и штрафанут на такую сумму, что несколько лет отдавать будет, - написали в городском паблике (авторская орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). - Сейчас из-за этого идиота родители детей из начальных классов срываются с работы или срочно ищут, кто сможет забрать ребенка. А о эвакуации больницы даже думать страшно.

В центре города были перекрыты улицы. Фото: ВК "Ростов главный"

- Найти и провести открытый суд, чтобы другим неповадно было, - возмущены другие. - За такие «шуточки» надо наказать не условным, а реальным сроком!

Третьи призывают жителей не подаваться панике, волна которой практически сразу пошла по социальным сетям и мессенджерам.

- Самое главное в такой ситуации - не нервнимать самим и не нагнетать панику, - успокаивают ростовчане друг друга. - Соответствующие службы наверняка подняты все поголовно, работают!

- Они (те, кто прислал сообщения о заминировании - автр) там сидят и ржут, что мы ведем себя как стадо баранов. Ну прекратите, правда!

Уже несколько часов все службы оперативного реагирования на ногах. Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону!"

Напомним, по неофициальным данным 31 января по электронной почте пришло порядка трех сотен сообщений о заминировании в Ростове, Азове и Шахтах. Их текст эмоциональный и угрожающий: "Добрый день! Будем коротки с Вами. На территории Вашего объекта заложено взрывное устройство! Без эвакуации будут жертвы, мы вас предупредили. Не совершайте ошибку, прольется кровь невинных людей".

В ЭТО ВРЕМЯ

Родители в панике начали забирать детей из школ Ростова-на-Дону

А тем временем в Ростове-на-Дону началась настоящая паника. Причем, даже у тех родителей, школы которых не попали в список "минера". Новость об экстренном роспуске учеников переходит из одного родительского чата в другой. Особо "бдительные" мамы и папы уже забирают детей прямо с уроков. И это, несмотря на то, что учеба в некоторых школах еще продолжается.

ИСТОЧНИК: ПИСЬМА С УГРОЗАМИ ПРИШЛИ ИЗ БОЛГАРИИ, НО НИТИ ВЕДУТ НА УКРАИНУ

- Рассылка велась с электронных ящиков, зарегистрированных на почтовых сервисах восточноевропейских стран - в частности, в Болгарии, - сообщил источник «Комсомольской правды». - Однако это, конечно, вовсе не означает, что сами Интернет-террористы дислоцируются там. Запросы коллегам из этих государств подготовлены, нам нужна международная помощь в данном случае. По данным наших специалистов, применялись так называемые прокси-серверы, позволяющие скрывать реальные IP-адреса. Однако, это не означает, что отследить их невозможно: в так называемых «пакетах информации» можно вычислить изначальный, условно говоря, пункт. И вот здесь скорость выяснения зависит, скорее, не от технических возможностей, а от административных. Предварительно - из того, что удалось установить на данный момент, по крайней мере, есть зацепка, что нити ведут на Украину. Пока - все.