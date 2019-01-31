Тариф на вывоз мусора Ростов-на-Дону 2019 год : что делать, если вы не согласны с расчетом. Региональный оператор рассказал, какие квитанции с вывоз мусора получат жители региона и как сделать перерасчет. В частности, известно, что «мусорная реформа» - так ее прозвали жители региона, стартовала на Дону с 1 января 2019 года. Для жителей того или иного населенного пункта предусмотрен свой коэфициент. Также по разному будут платить жильцы многоэтажек и частных домов. Расчет будет производиться по специальной формуле.

- Теперь оплата за эту услугу в квитанциях выделяется специальной строкой для жителей многоквартирных домов или приходит отдельной квитанцией для жителей частного сектора, - сообщили в ГК «Чистый город». - Жители многоэтажек получают услугу и квитанцию на ее оплату через свою управляющую компанию, если у них нет отдельного договора с региональными операторами.

Как уже сообщалось ранее, расчет размера оплаты производится на основании количества проживающих в помещении. Таким образом, если число фактически проживающих отличается от номинально зарегистрированных жителей, возникает основание для перерасчета. В сторон уменьшения, естественно.

В компании говорят, чтобы все было по факту, собственнику квартиры или дома нужно обратиться в абонентский отдел регоператора или в свою управляющую компанию. Там надо будет предоставить подтверждающие документы. В частности, это могут быть справка о нахождении на лечении в стационаре больницы или в санатории, копия командировочного удостоверения или справка, подтверждающая период временного пребывания студента по месту нахождения учебного заведения, а также другие документы, указанные в пункте 93 Постановления Правительства РФ № 354.

АЛЛО!

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-707-05-08.

КОНКРЕТНО

Контакты абонентских отделов региональных операторов по районам Ростова-на-Дону

Центральный офис

улица Красноводская, 4/4, 1 этаж, тел.8(863) 268-88-38.

Отделение по Ворошиловскому и Октябрьскому районам:

пр. Нагибина, 27,тел. 8 (863) 230-25-11, 230-25-12.

Отделение по Пролетарскому и Первомайскому районам:

ул. Мурлычева, 84,тел. 8 (863) 283-01-18, 263-54-26. 2517-618.

Отделение по Железнодорожному и Советскому:

пр. Стачки, 198а тел. 8 (863) 210-52-12, 210-52-13.

Отделение по Кировскому и Ленинскому районам:

ул. Согласия, 25а, тел. 8(863) 200-61-09, 227-19-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тариф на вывоз мусора с 1 января 2019 в Ростове-на-Дону: сколько и как рассчитывать

Тариф на вывоз мусора с 1 января 2019 в Ростове-на-Дону: сколько и как рассчитывать. Накануне новогодних праздников его утвердили и озвучили в региональной службе по тарифам. Так, с 1 января 2019 в Ростовской области вводится новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь мусорная составляющая не будет входить в строку «Содержание общего имущества дома». Она выводится отдельно. Выясняем цену и формулу расчета, а также нужно ли жильцам заключать новый договор с региональным оператором. (подробности)