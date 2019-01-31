2019-01-31T16:08:02+03:00
Общество

Тариф на вывоз мусора Ростов-на-Дону 2019 год : что делать, если вы не согласны с расчетом

Выясняем, какие квитанции получат жители Ростова-на-Дону за вывоз мусора
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Региональный оператор рассказал, как сэкономить на вывозе мусора.Региональный оператор рассказал, как сэкономить на вывозе мусора.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Тариф на вывоз мусора Ростов-на-Дону 2019 год : что делать, если вы не согласны с расчетом. Региональный оператор рассказал, какие квитанции с вывоз мусора получат жители региона и как сделать перерасчет. В частности, известно, что «мусорная реформа» - так ее прозвали жители региона, стартовала на Дону с 1 января 2019 года. Для жителей того или иного населенного пункта предусмотрен свой коэфициент. Также по разному будут платить жильцы многоэтажек и частных домов. Расчет будет производиться по специальной формуле.

- Теперь оплата за эту услугу в квитанциях выделяется специальной строкой для жителей многоквартирных домов или приходит отдельной квитанцией для жителей частного сектора, - сообщили в ГК «Чистый город». - Жители многоэтажек получают услугу и квитанцию на ее оплату через свою управляющую компанию, если у них нет отдельного договора с региональными операторами.

Как уже сообщалось ранее, расчет размера оплаты производится на основании количества проживающих в помещении. Таким образом, если число фактически проживающих отличается от номинально зарегистрированных жителей, возникает основание для перерасчета. В сторон уменьшения, естественно.

В компании говорят, чтобы все было по факту, собственнику квартиры или дома нужно обратиться в абонентский отдел регоператора или в свою управляющую компанию. Там надо будет предоставить подтверждающие документы. В частности, это могут быть справка о нахождении на лечении в стационаре больницы или в санатории, копия командировочного удостоверения или справка, подтверждающая период временного пребывания студента по месту нахождения учебного заведения, а также другие документы, указанные в пункте 93 Постановления Правительства РФ № 354.

АЛЛО!

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-707-05-08.

КОНКРЕТНО

Контакты абонентских отделов региональных операторов по районам Ростова-на-Дону

Центральный офис

улица Красноводская, 4/4, 1 этаж, тел.8(863) 268-88-38.

Отделение по Ворошиловскому и Октябрьскому районам:

пр. Нагибина, 27,тел. 8 (863) 230-25-11, 230-25-12.

Отделение по Пролетарскому и Первомайскому районам:

ул. Мурлычева, 84,тел. 8 (863) 283-01-18, 263-54-26. 2517-618.

Отделение по Железнодорожному и Советскому:

пр. Стачки, 198а тел. 8 (863) 210-52-12, 210-52-13.

Отделение по Кировскому и Ленинскому районам:

ул. Согласия, 25а, тел. 8(863) 200-61-09, 227-19-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тариф на вывоз мусора с 1 января 2019 в Ростове-на-Дону: сколько и как рассчитывать

Тариф на вывоз мусора с 1 января 2019 в Ростове-на-Дону: сколько и как рассчитывать. Накануне новогодних праздников его утвердили и озвучили в региональной службе по тарифам. Так, с 1 января 2019 в Ростовской области вводится новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь мусорная составляющая не будет входить в строку «Содержание общего имущества дома». Она выводится отдельно. Выясняем цену и формулу расчета, а также нужно ли жильцам заключать новый договор с региональным оператором. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
О пресечении угона самолета в Афганистан: «Пилоты все сделали на высшем уровне»
Заместитель гендиректора - летный директор «Аэрофлота» Игорь Чалик, - о квалификации летчиков, развитии авиакомпании и непростых отношениях с Шереметьевским профсоюзом летного состава
Новости 24
«Ваши ножки?»: Поклонники в восторге от третьей жены футболиста Дмитрия Тарасова
В колониях Ростовской области средняя зарплата осужденных выросла на 13%
В Ростове-на-Дону на улице Казахской образовался коммунальный "гейзер"
Отключение света 1 февраля 2019 в Ростове-на-Дону: где пройдут
Денежные выплаты федеральным льготникам с 1 февраля 2019 в Ростове-на-Дону: размер индексации
В Ростовской области ищут 69-летнего пенсионера
Модель Валентина Расулова проиллюстрировала призыв к участию в «Мисс Россия» видео с глубоким декольте
«Сама роскошность»: Татьяна Котова опубликовала эротичное фото в постели
«Я против того, чтобы цепляться за мужчину»: Беременная Виктория Лопырева рассказала свою правду об отношениях
«Много ретуши на фото»: Фанаты осудили звезду Playboy Марию Лиман за не по погоде раскрытую грудь
В Шахтах из-за угроз Интернет-террористов школы распустили на два дня
Врачи вернулись: В Ростове-на-Дону информация о бомбе в детской больнице не подтвердилась