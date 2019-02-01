2019-02-01T12:38:07+03:00
Общество

Донские автоинспекторы предупреждают о гололеде и тумане, которые могут спровоцировать аварии

Водителей просят быть максимально осторожными
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области туман и гололед могут спровоцировать аварииВ Ростовской области туман и гололед могут спровоцировать аварииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Непогода может стать причиной увеличения числа аварий. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшее время ожидаются перепады температур, которые могут спровоцировать дорожные происшествия. Потому лучше посидеть дома, а если отсутствует такая возможность - быть максимально внимательными и осторожными. Это касается как автомобилистов, так и пешеходов.

- В связи с возможным осложнением метеорологических условий госавтоинспекция Ростовской области предупреждает всех участников дорожного движения о строгом соблюдении требований ПДД, - говорится в обращении автоинспекторов. - На территории региона в связи с перепадами температур прогнозируется гололедица и туман.

Водителей просят не забывать, что главные «враги» безопасности на дорогах - скорость и резкие маневры, особенно во время гололеда и тумана. Выбирать режим движения надо исходя из погодных условий, чтобы не потерять контроль над автомобилем.

- В условиях плохой видимости вблизи проезжей части дороги пешеходам необходимо быть внимательными, - добавляют инспекторы ДПС. - В таких погодных условиях в темное время суток пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.

Напомним, 1-2 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя, ночью и утром с мокрым снегом. Местами туман, ночью и утром - гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 С, при прояснениях до - 9 С; днем -3…+2 С, по югу до +6 С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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