Донские автоинспекторы предупреждают о гололеде и тумане, которые могут спровоцировать аварии

Непогода может стать причиной увеличения числа аварий. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшее время ожидаются перепады температур, которые могут спровоцировать дорожные происшествия. Потому лучше посидеть дома, а если отсутствует такая возможность - быть максимально внимательными и осторожными. Это касается как автомобилистов, так и пешеходов.

- В связи с возможным осложнением метеорологических условий госавтоинспекция Ростовской области предупреждает всех участников дорожного движения о строгом соблюдении требований ПДД, - говорится в обращении автоинспекторов. - На территории региона в связи с перепадами температур прогнозируется гололедица и туман.

Водителей просят не забывать, что главные «враги» безопасности на дорогах - скорость и резкие маневры, особенно во время гололеда и тумана. Выбирать режим движения надо исходя из погодных условий, чтобы не потерять контроль над автомобилем.

- В условиях плохой видимости вблизи проезжей части дороги пешеходам необходимо быть внимательными, - добавляют инспекторы ДПС. - В таких погодных условиях в темное время суток пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.

Напомним, 1-2 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя, ночью и утром с мокрым снегом. Местами туман, ночью и утром - гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 С, при прояснениях до - 9 С; днем -3…+2 С, по югу до +6 С.