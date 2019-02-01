Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Батайск и еще четыре района свяжут «зеленым поясом»

Проект создания на юго-западе донского региона так называемого «зеленого щита» (или же «зеленого пояса», тут уж кому как больше нравится: формулировки менее важны, чем сама суть) — практически непрерывного лесопаркового каркаса, по всей видимости, вступает в активную стадию.

Эта тема стала предметом живого обсуждения на одной из наиболее статусных экспертно-дискуссионных площадок — «Открытой трибуне» при Законодательном собрании Ростовской области.

И вопрос-то, на самом деле, далеко не праздный. Более того — он значится в числе наиболее актуальных сегодня, о чем неустанно твердят представители, скажем, научного сообщества, напоминая о откровенно непростой экологической ситуации, включая и чистоту воздуха и воды, и плодородности земель, и поддержание популяций животного мира.

Особенно, конечно, это касается больших городов с развитым промпроизводством и, как следствие, территорий вокруг них. В первую очередь, речь идет о Ростова-на-Дону, где сосредоточен целый ряд крупных предприятий, и Новочеркасска. Рядом, соответственно, Батайск, а также Азовский, Аксайский, Мясниковский и Родионо-Несветайский районы. Иначе говоря, все, что входит в пределы Ростовской агломерации.

- В том, что «зеленый пояс» нужен - в том числе, и вокруг Ростова-на-Дону, практически ни у кого нет сомнений, - отметил вице-спикер донского парламента Вячеслав Василенко, возглавляющий в ЗС РО комитет по аграрной политике. - К сожалению, следует констатировать, что несмотря на наши усилия по проведения, допустим, тех же Дней древонасаждения, и постоянной работе по озеленению, лесные насаждения на Дону стареют и присутствуют пока в меньшем количестве, чем хотелось бы.

Поспорить с этим не получится. Ростовская область вообще, к слову, не слишком уж, мягко говоря, насыщена деревьями — она является одним из самых малолесных регионов России, где леса в сумме занимают всего 2,4 процента территории, да и то это всего-навсего около 375 тысяч гектаров — причем, только треть из них относятся к естественным, а львиную долю занимают искусственные, то есть рукотворные.

А то, что называется городскими лесами, вообще располагается на площади 13,7 тысячи га: чуть меньше четверти из них, кстати, находятся в самом Ростове-на-Дону.

Мало? Да, и даже очень мало. Просто крайне скудно — учитывая, в частности, загазованность воздуха от транспорта, количество единиц которого растет непрерывно, и от уже упоминавшихся предприятий.

И вот как раз создание «зеленого пояса» - это выход. Он может занять, по подсчетам специалистов, порядка 17 тысяч гектаров площади. Предполагается, что этот эколого-рекреационный каркас юго-западного части региона будет пролегать по пойменным и овражно-балочным элементам естественного ландшафта.

- В лесопарковые защитные пояса, для охраны средообразующих природных комплексов от негативного антропогенного воздействия, предлагается включить территории природных комплексов, включающая балки реки Темерник и ее притоков - Чалтырьской, Пороховой, а также долины рек Дон и Мертвый Донец, - рассказала в своем докладе участникам «Открытой трибуны» руководитель Регионального научно-исследовательского и проектного института градостроительства Татьяна Морозова.