2019-02-01T15:59:18+03:00
Общество

И ни копейки больше! Пособие в 47,5 рублей многодетной семье из Таганрога прокуратура посчитала законным

Надзорное ведомство дало оценку действиям чиновников
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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И все-таки толк от скандала есть - многодетной матери пообещали помощь с жильемИ все-таки толк от скандала есть - многодетной матери пообещали помощь с жильем
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Вы помните историю с пособием в 47,5 рублей, которое чиновники выдали многодетной матери из Таганрога? Скандал разразился на прошлой неделе, когда в Интернете появилась информация о щедрой поддержке матери, воспитывающей троих детей. Чиновники почти сразу держали ответ, разводя руками, мол, это все в рамках закона, сама многодетная женщина посмеивалась от весомости цифр и аргументов.

- Никогда бы я не обратилась за помощью, - говорит 39-летняя Татьяна Хижняк. - но ситуация сложилась безвыходная.

У женщины трое несовершеннолетних детей, старшая дочь от первого мужа, младшие близняшки - от другого супруга. Жизнь со вторым не сложилась. Воспитатель детского сада оказалась с малышами на улице, чтобы решить квартирный вопрос, она взяла жилье в ипотеку, но в последние месяцы стало совсем тяжело с деньгами. Она попросила помощь у государства. Ответ - та самая сумма денег, на которую даже две булки хлеба купить невозможно.

Пособие. Фото: личный архив героя публикации

Пособие. Фото: личный архив героя публикации

Прокуратура молчала несколько дней, взяв время на проверку документов, вердикт - закон не нарушен. «КП-Ростов» разобралась в истории вместе с надзорным ведомством. Итак, существует областной закон, который дает право малоимущим семьям на получение адресной социальной помощи, но при условии - если среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Пособие - это разница между ними. В данном случае, как оказалось, на каждого члена многодетной семьи Хижняк из Таганрога приходилось 9 623,50 рублей (это зарплата женщины, алименты, выплаты на детей) при величине прожиточного минимума - 9 671.

- В этой связи размер адресного пособия составил 47,50 рублей, как разница между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи (9671 – 9623,50 = 47,50 руб.), - пояснили «КП-Ростов» в прокуратуре Ростовской области. - По результатам проведенной проверки нарушений прав семьи не установлено.

Кстати, чиновники уже перечислили пособие жительнице Таганрога. А еще, на волне скандала в СМИ, пообещали помочь с жильем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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