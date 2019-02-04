Скандал в ростовской больнице: Электрик берет с пациентов 50 рублей за просмотр телевизора

Скандальное видео появилось в одном из пабликов Ростова-на-Дону. О предприимчивом бизнесмене в белом халате в стенах городской больницы рассказал один из пациентов. По словам молодого человека, за аренду телевизора в палате с них потребовали 50 рублей в сутки. Автор ролика задается вопросом: «Девяностые что ли наступили?»

«300 РУБЛЕЙ ЗА ПАРУ МИНУТ»

Почти минутный ролик о "бизнесе" в стенах самой крупой в городе больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону уже посмотрели свыше 14 тысяч Интернет-пользоввателей. На кадрах видно, как в больничную палату заходит человек в белом халате и подходит к телевизору.

- Я работаю здесь электриком, - не чуя подвоха произносит мужчина на камеру снимающего действо пациента. Тогда же озвучивает и таксу: «50 рублей в сутки».

- На два дня тебе, - протягивает сто рублей «оператор».

Судя по кадрам, палата на шесть-восемь человек. Из угла слышится голос другого соседа:

- Возьми еще на четыре дня, - тянет он две бумажные купюры.

«Электрик» обещает настроить нужные клиентам каналы, даже спортивный - чтобы футбольный матч смогли посмотреть. Итого, 300 рублей меньше, чем за минуту.

А когда он уходит, автор ролика обращается с риторическими вопросами: «Это что такое в нашей медицине? Почему такие расценки? 90-е что ли наступили?»

И просит разобраться с платным ТВ в больнице.

НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, КРОМЕ ЦЕННИКА»

Под постом возмущенного ростовчанина уже свыше ста комментариев.

- Больница обязуется лечить, что она и сделала, - написал один из Интернет-пользователей. - В правилах не входит потребление энергии от ТВ. Тут две стороны медали. Чувак поставил телек и предложил посмотреть... Не хочешь, не смотри... Я б на месте этого электрика не стал бы терпеть выпендреж. Просто забрал бы телек, которого там быть не должно, никто не обязан вам его туда ставить. И ушел бы к другим - тем, кто посговорчивее.

Но есть и иное мнение:

- Я лежала в том году, скидывались всей палатой и смотрели телевизор, никто не возмущался: не хочешь - смотри в телефоне, в других больницах вообще никакого нет, - написала ростовчанка, знакомая с ситуацией.

Люди пишут, что подобные инциденты были не только на днях, но и раньше.

- Да... там такое практикуют, - высказалась одна из ростовчанок. - Когда я лежала на сохранении в гинекологии - восемь лет назад, была такса 20 рублей. С тех пор ничего не изменилось, кроме ценника.

СЕЙЧАС ЕСТЬ ПЛАНШЕТЫ, ЗАЧЕМ ТЕЛЕВИЗОРЫ?»

К слову, «Комсомолке» удалось дозвониться до руководства больницы.

- Мы видели эти кадры в Интернете, - рассказали «КП-Ростов» в больнице. - Но пока пытаемся выяснить: где и когда они были сделаны. Раньше, действительно, была такая услуга: телевизоры сдавали в аренду. Но это было давно. Есть информация, что «электрик» на видео уволился из больницы два месяца назад. Могу сказать только одно: в наших палатах телевизоры не предусмотрены. Они могут находиться у выздоравливающих больных: им телевизоры приносят родственники. И вообще с появлением планшетов и сенсорных телефонов мало какому нужны телевизоры - включил себе свое и смотри что хочешь. В любом случае сейчас проводится служебное расследование, о его результатах будет сообщено дополнительно.

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