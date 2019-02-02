2019-02-02T11:21:37+03:00
Общество

Мужик! Главному тренеру ФК «Ростов» Валерию Карпину 50 лет!

Наставника желто-синих поздравляют футболисты, фанаты и друзья
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Валерий Карпин сегодня юбиляр!Валерий Карпин сегодня юбиляр!Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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У наставника желто-синих Валерия Карпина «днюха», причем юбилей - 50 лет. С утра в социальных сетях фанаты завалили поздравлениями тренера, который за короткое время стал всеобщим любимцем: «С днём рождения! Мужик со стержнем!», «Мужик!», «Верим в Валеру», «С юбилеем Георгич, встретимся на матчах», «50? Та ладно!», «Первый пошёл! Обнимаем, дорогой, удачи во всем!», «Здоровья, терпения, новых успехов и побед, мира и гармонии в семье», «Слава победителям по жизни! Поздравляю!», «А в придачу к дочкам ещё и лапочку сыночка», «Здоровья, успехов, пацана в наследники ещё, трофеев ... в этом году», «С юбилеем Мастер!».

Отличились футболисты, которые сняли ролик, рассказывая о том, какой на самом деле Валерий Карпин. Запись уже набрала тысячи просмотров.

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5 0 С юбилеем, Валерий Георгиевич! @vgkarpin
2145 отметок «Нравится»77 комментариевInstagram

- Вы не только настоящий профессионал своего дела, но и яркая личность за его пределами, - говорится в поздравлении команды, которое появилось на официальном сайте. - В свое время Ваша игра вызывала восхищение у любителей футбола, а сейчас Вы достойно представляете тренерскую профессию. Мы верим, что впереди у нас много ярких совместных побед!

Футболисты поздравили наставника с днем рождения Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Футболисты поздравили наставника с днем рожденияФото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Так какой он - Валерий Карпин? Стильный, умный, классный, рассудительный, с чувством юмора, а еще многодетный отец, любимый супруг и сын. С днем рождения, Валерий Георгиевич!

vgkarpinvgkarpin
Вот так наш видеограф @egorkarnd задаёт новые тренды в моде #фкростов #futbol #футбол #football #карпин #fcrostov
9200 отметок «Нравится»203 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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