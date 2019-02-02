Донскую метательницу молота Татьяну Белобородову лишили золотой медали чемпионата мира

Донская спортсменка Татьяна Белобородова (Лысенко) попала в список российских чемпионов, которых дисквалифицировали после того, как Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике от имени Международной ассоциации легкоатлетических федераций обратился в CAS. Разбирательства по делам всех спортсменов шли в разное время. Метательницу молота из Батайска лишили золотой медали домашнего чемпионата мира 2013 года, который проходил в Москве.

Напомним, Татьяна Белобородова (Лысенко) двукратная чемпионка мира (2011, 2013), чемпионка Европы (2006), чемпионка России (2005, 2009—2012). На Олимпийских играх 2012 года Татьяна взяла золотую медаль, но в ходе повторной перепроверки проб, сданных во время Игр в Пекине и Лондоне, были найдены следы запрещенного вещества туринабола. Международный олимпийский комитет аннулировал результат игр в Лондоне.

Всего в списке спортсменов, дисквалифицированых за нарушение антидопинговых правил, 12 имен, в том числе еще одной ростовчанки - чемпионки Екатерины Галицкой (CAS аннулировал ее результаты с 15 июля 2012 года по 31 декабря 2014 года).

Все они теперь должны будут передать свои награды тем, кто занял места после них.

- Все это родченковские дела, на основе голословных заявлений, а доказательств нет. Пускай (адвокаты) думают, как с этим бороться, - заявил в интервью РИА "Новости" тренер Адамса Евгений Тер-Аванесов.