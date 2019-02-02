2019-02-02T14:43:57+03:00
Общество

В Семикаракорске иномарка въехала в автозаправку, протаранив дверь и стену

На месте работают автоинспекторы [видео]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Последствия аварии. Фото: ВК "Подслушано Семикаракорск"Последствия аварии. Фото: ВК "Подслушано Семикаракорск"
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В субботу, 2 февраля, в Семикаракорске иномарка протаранила помещение автозаправки. Фото и снимки последствий уже появились в социальных сетях.

- Летел в сторону Ростова-на-Дону, - рассказал местный житель. - На перекрестке задел Opel, после чего проехал несколько метров, стукнул в бок Volkswagen, девушка-водитель которого решила заправиться, а затем прямиком на скорости - в помещение АЗС.

Машина остановилась после того, как протаранила стеклянную дверь и стену из гипсокартона. По счастливой случайности, никто из посетителей и сотрудников не пострадал, только у водителя машины после удара пошла кровь из носа.

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Авария в Семикаракорске: Кия "заехал" в заправку. Без жертв.
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- Под Богом ходим, - прокомментировала одна из сотрудниц заправки.

- Я думал, такое случается только в фильмах, - посочувствовали в комментариях.

В правоохранительных органах пояснили, что на месте аварии уже работают сотрудники, выясняя детали произошедшего.

- В 11:45 минут в городе Семикаракорске водитель Mitsubishi (1985 года рождения), по предварительным данным, не справился с управлением, допустил столкновение с Opel, Volkswagen, а также наезд на витрину здания АЗС, - сообщили в УГИБДД Ростовской области. - В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники, устанавливаться все обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших в результате аварии не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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