В Семикаракорске иномарка въехала в автозаправку, протаранив дверь и стену

В субботу, 2 февраля, в Семикаракорске иномарка протаранила помещение автозаправки. Фото и снимки последствий уже появились в социальных сетях.

- Летел в сторону Ростова-на-Дону, - рассказал местный житель. - На перекрестке задел Opel, после чего проехал несколько метров, стукнул в бок Volkswagen, девушка-водитель которого решила заправиться, а затем прямиком на скорости - в помещение АЗС.

Машина остановилась после того, как протаранила стеклянную дверь и стену из гипсокартона. По счастливой случайности, никто из посетителей и сотрудников не пострадал, только у водителя машины после удара пошла кровь из носа.

rostov_glavniy Авария в Семикаракорске: Кия "заехал" в заправку. Без жертв.

- Под Богом ходим, - прокомментировала одна из сотрудниц заправки.

- Я думал, такое случается только в фильмах, - посочувствовали в комментариях.

В правоохранительных органах пояснили, что на месте аварии уже работают сотрудники, выясняя детали произошедшего.

- В 11:45 минут в городе Семикаракорске водитель Mitsubishi (1985 года рождения), по предварительным данным, не справился с управлением, допустил столкновение с Opel, Volkswagen, а также наезд на витрину здания АЗС, - сообщили в УГИБДД Ростовской области. - В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники, устанавливаться все обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших в результате аварии не поступала.