Травля животных, ссоры на сцене из-за измен и подработки на свадьбах: исповедь гимнастки передвижного цирка

Яркий шатер, блестящие наряды стройных акробаток, поролоновый нос клоуна – мы, зрители, видим цирк таким. Интересным, четко отлаженным шоу, в котором номера заставляют «ахать» от восторга, а животные – умиляют и поражают своей сообразительностью. А для артистов, тех, кто выходит на сцену, цирк – это нечто другое. Работа, быт, постоянные гастроли. Неизвестность. Как воспримет публика программу? Раскупят ли билеты, или представление придется отменить, потому что зрителей в зале можно пересчитать по пальцам? Тайны закулисной жизни передвижного цирка приоткрыла воздушная гимнастка Елена.

На арене гимнастка циркаФото: Влад КОМЯКОВ

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

Таких цирков, как наш, сегодня в стране – сотни. Поэтому, чтобы случайно не приехать в один и тот город нескольким труппам, график выступлений обсуждается в чате в мессенджере. Рекламная кампания начинается заранее за месяц, менеджер едет в следующий по очереди город, где мы будем выступать, договаривается с администрацией, с прессой. Чес, то есть наш сезон, начинается примерно с конца марта и продолжается до самого Нового года.

Передвижные цирки – это, чаще всего, семейный бизнес. А если ты с рождения не нюхал опилки в клетках, не помогал ставить шатер - будет трудно. У нас дети сотрудников с шести лет на подхвате - реквизит разбирают, у животных в клетках убирают. Помогают как могут родителям. Хотя я знаю истории, когда люди приходили работать в цирк, чтобы исполнить мечту детства. И ничего, оставались, срабатывались.

В ОБУВЬ НАСЫПАЮТ СТЕКЛО

В труппах не любят новых звёзд. Сами посудите - коллектив сложившийся, каждый с чувством собственного достоинства, со своими номерами. Но ведь циркачи рано уходят на пенсию - работодатель понимает не видит блеска в глазах артиста, его не «хочет» публика. Ищут замену. Приходит новенькая и начинается...

Я, например, свой канат и прочий реквизит храню под подушкой в специальном ящике кровати. Всех своих коллег люблю, но никому не доверяю.

Тут интриги и скандалы ещё жёстче, чем в балете. Могут в обувь битого стекла насыпать, в гримерке закрыть перед выступлением. Одному нашему больно зазвездившемуся дрессировщику тигров кто-то «случайно» открыл клетки, чудом звери не сбежали и не напали ни на кого. А сколько случаев, когда животных травят или в клетки подбрасывают бездомных больных собак и кошек. Тут уже не до выступлений.

КАК КЛОУН ВЛЮБИЛСЯ В СОТРУДНИЦУ ДК

Так уж устроена цирковая жизнь - целыми днями на протяжении всего года ты видишь одни и те же лица. Естественно, волей не волей сближаешься с кем-то, влюбляешься. Как говорится, выбираешь из того, что есть. У меня было несколько романов - с акробатом, с каскадером. Потом при расставании приходится тяжко - вы вроде не вместе, видеть его не можешь, а все равно каждый день он маячит перед глазами. Бесит, конечно. Но тут или сама увольняешься, или он уходит.

Наш клоун Аркашка как-то влюбился в сотрудницу местного ДК в подмосковном городишке. Она пришла на представление со свои племянником, втюрилась в клоуна по уши! И укатила с нами в турне. Но не выдержала характера Аркадия - в жизни ведь клоуны меланхолики страшные. Любят уйти вечером и всю ночь в кабаке каком-нибудь просидеть. Так что сбежала невеста на электричке, да через пару недель о ней все забыли.

Клоун тоже человек и хочет любвиФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Это хорошо, если расстаётся пара тихо. Был случай, когда парень дрессировщик изменил своей пассии прямо в подсобке, где хранится корм для животных. Ну и девушка застукала их. А выступали они вместе. Так во время представления началась ругань, зрители в шоке, все это попытались обыграть шуткой. Но номер сняли, артисты получили взбучку.

Часто молодые девочки замуж выскочат, а муж давай запрещать, мол костюм бы тебе поскромнее для выступлений, да и улыбайся меньше. Но так долго не выдерживает начальство, ведь красивые обаятельные артистки - важная часть выступления.

ЦЕНА ВОПРОСА

На деньги нас никогда не наказывают - отделываемся выговорами, директор на общем собрании пар выпустит - и дальше работать. Если говорить о зарплатах, месяц на месяц не приходится. Все зависит от выручки - бывает выходит 50, а то и 70 тысяч рублей в месяц. Но фишка в том, что в разы больше можно заработать на свадьбах и корпоративах. Приезжаем на гастроли и многие идут в свадебные агентства, предлагают свои услуги. Вот тут и идёт хороший доход – 10-15 тысяч за программу. А уговорить жениха с невестой нетрудно - в маленьких городах любят друг перед другом выпендриться. Взял с собой обезьяну и клоуна - и свадьба уже оригинальная.

БЕЗ АГРЕССИИ С ЖИВОТНЫМИ НЕЛЬЗЯ

Со стороны может показаться, что у нас не работа, а праздник каждый день! Но зрители не знают, что ты накануне выступления до трёх ночи оттачивала номера, потом готовила реквизит, костюмы. За день до выступления в новом городе мы репетируем с утра до поздней ночи, стараемся предугадать все технические неточности. Но человеческий фактор никто не отменял, увы. Конечно, особый контроль - за дикими артистами.

Купание в передвижном циркеФото: Геннадий БИСЕНОВ

Животные во время выступления у нас не могут напасть на зрителей. Во-первых, с ними работает опытный дрессировщик, а во-вторых - между манежем и залом есть специальная сетка. А вот на дрессировщиков может накинуться хищник. Как-то тигр во время выступления повел себя агрессивно и напал на одного из ассистентов дрессировщика. В итоге, все живы-здоровы, но зрители потом не шли на представления. Одни билеты сдавали, другие в соцсетях делали антирекламу. Многие говорят о жестоком отношении с животными - у нас такого нет. Понятно, что на одной ласке хищника не обучишь командам, поэтому и без кнута не обходится. Но наши животные любят дрессировщиков, они почти круглые сутки вместе.

Кстати, о необычной рекламе. Часто бывает так, что цирк приезжает в город и в крупных пабликах появляется объявление: «Срочно! Пропал артист цирка, любимец публике пес Артамон. Без него невозможно поставить ни один номер программы! Нашедшему собаку просьба звонить по телефону …». Такие посты паблики публикуют бесплатно, они набирают сотни, а в крупных городах и тысячи лайков. Но на самом деле никакой Артамон не пропадал. Это лишь уловка, чтобы привлечь внимание зрителей. Иногда спустя пару дней появляется новый пост о том, как собаку чудесным образом нашли. И снова – репосты, комментарии.

Циркачи рано уходят на пенсию – после 40 ты уже не сможешь как в 20 ловко крутиться под куполом. Но куда идти, если ты всю жизнь провел в шатре? Остаются. Кто-то учит молодежь, кто-то работает костюмером, но из цирка не уходит – он в твоей жизни навсегда.

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5 цирковых примет

1. Ни один сотрудник цирка не садится спиной к манежу – она может «отомстить» во время выступления.

2. Нельзя щелкать семечки – не соберешь полный зал.

3. Если первый билет в кассе приобретает мужчина с ребенком – программа в городе соберет большой куш.

4. «Зашил себе дорогу» - говорят тому, кто держит в руках нитку с иголкой перед представлением.

5. Запрещено трогать чужой реквизит – можно и в глаз выхватить, если застукают на месте «преступления».