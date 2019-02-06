"Это были 25 дней ада": дневник моряка, захваченного в плен нигерийскими пиратами

Моряк из Таганрога Роман Иванов в эксклюзивном интервью «КП» рассказал о том, как его и еще пятерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy захватили пираты, и как им удалось выжить в бандитском плену, в котором они провели 25 долгих дней — балансируя все это время фактически на грани жизни и смерти.

Моряк из Таганрога рассказал о своих злоключениях в плену у пиратов 00:00 00:00

«ПОЛУГОЛЫЕ БАНДИТЫ, ВООРУЖЕННЫЕ ДО ЗУБОВ, СКАЛИЛИСЬ И ГРАБИЛИ»

Захват, напомним, произошел с 1 на 2 января только что наступившего 2019 года, когда MSC Mandy, принадлежащий одному из крупнейших морских грузоперевозчиков в мире — швейцарской компании Mediterranean Shipping Company, был атакован в Гвинейском заливе нигерийскими пиратами.

Роман Иванов трудился фиттером на контейнеровозе MSC Mandy. Фото: личный архив героя публикации.

- Когда все произошло, был поздний вечер, мы стояли на рейде километрах в двадцати от берега, - вспоминает Роман. - Где-то около десяти вечера я услышал голоса в коридоре — подумал сначала, что наши поймали пробравшихся на борт в порту «зайцев». Вышел наружу, а там - трое полуголых африканцев с автоматами и мачете: заметили меня, орут, машут руками — иди сюда, мол! Вывели через внутренний трап на мостик, где еще несколько бандитов находились, силой уложили мордой в пол (там еще несколько наших было). Потом одни начали грабить нас (с меня сорвали обручальное кольцо, крестик с цепочкой, забрали оба мобильных телефона), другие отправились по каютам — забирали все самое ценное, бумажники, планшеты, вещи и так далее. Я сейчас вот анализирую и понимаю, что это были самые опасные, страшные минуты — запросто могли убить или покалечить. Они реально били людей, не жалели.

Африканский колорит. Фото: личный архив героя публикации.

Зрелище, по его словам, было не для слабонервных: ночь, сами пираты — чернокожие, часть в масках, вооруженные до зубов, на теле — темные майки и шорты. Видно только ослепительно белые оскалы зубов, да мутновато-желтые зрачки глаз.

БАНДИТЫ ТРОЕ СУТОК ЗАМЕТАЛИ СЛЕДЫ ПО ДЖУНГЛЯМ

Захватчики, к слову, с самого начала действовали очень слаженно, говорит моряк, — чувствовалось, что им это не впервой. Подкатили на своей пятиметровой лодке с двумя мощными моторами (по 140 л.с. каждый, полагает Иванов) к дрейфовавшему судну, закинули «кошки» на борт, накидные трапы — и мигом очутились на контейнеровозе.

- У нас же охраны нет — во-первых, это дорого, если нанимать, скажем, хорошо обученных и вооруженных англичан или американцев, во-вторых, невыгодно, если обращаться к местным, нигерийским сопровождающим — еще неизвестно, чего от них вообще ожидать, может, они заодно с пиратами, - объясняет Иванов. - А от колючей проволоки по периметру судна и прочих заморочек «по безопасности» толку никакого, они легко преодолеваются. Орудия тоже нет, это запрещено. И действовали пираты, сомнений нет, по наводке — знали, какое судно им нужно взять.

Моряк рассказал о своих злоключениях в плену в радиостудии "КП". Фото: личный архив героя публикации.

Кроме того, по заранее отработанной схеме они забрали с собой ключевых фигур с контейнеровоза — капитана, боцмана, старпома, плюс прихватили кока (как потом оказалось, тоже неслучайно: готовили-то себе пленники сами) и еще пару человек (этих, видно, уже «за компанию»: фиттера - то есть, механика-моториста - Романа Иванова и третьего помощника капитана).

- Накинули на нас тент, повезли — на континент, в джунгли, - продолжает моряк. - Все время передвигались там на лодках, по реке, по болотам. Сначала притащили на одну точку, двое суток мы там провели, потом — на вторую, еще на сутки. Мы понимали: следы заметают. Сами же пираты объясняли перемещение мерами безопасности — мол, опасных животных полным-полно: змеи, ядовитые пауки, какие-то дикие обезьяны — чуть ли не людоеды. В общем, ради нашего же, типа, блага нас и перевозили. Наконец, доставили на третье место, где мы и провели все время вплоть до освобождения.

ПИРАТАМ «ПОМОГАЛИ» ЯДОВИТЫЕ ПАУКИ И ЯЩЕРИЦЫ

Это тоже было болото, примыкающее к реке. Там уже был подготовлен настил из досок с парусиновым навесом сверху. И все.

- С одной стороны, в чем-то даже повезло, что в эти дни там было не так жарко — часто затягивало тучами, но все равно духотища, - говорит Роман. - С другой — иногда шел тропический ливень: натурально, шквал воды с неба. Вставали под этот самый навес, прижимались друг к другу, берегли вещи, чтобы совсем не испортились — мы-то ходили в том, в чем нас забрали с судна: трусы, футболки, штаны, сланцы. А когда дождя не было, все время жутко донимали москиты, никакого спасения от них было. Плюс пару раз заползали огромные пауки — один какой-то ярко-оранжевый, другой серый. И еще крабы «приходили» в гости — тоже зрелище не из приятных, а еще ящерицы — тоже, по-моему, какие-то ядовитые.

Вот где-то в этих местах, только более диких, и прожили Роман и пятеро его товарищей 25 тяжелейших дней. Фото: личный архив героя публикации.

Кормили их не то, что плохо, а из рук вон, как отвратительно — Роман, например, потерял а время плена в весе семь килограммов, остальные тоже прилично «сбросили».

Привозили рис, бобы, воду. Иногда консервы. Кашеварили они сами, в кастрюле на костре — вот, собственно, для чего бандиты и прихватили кока с MSC Mandy. Выходило примерно по стакану горячей пищи на человека в день.

Там же, чуть поодаль, был «туалет»: бревно над водой.

И все время — под пристальным надзором захватчиков.

«О ПОБЕГЕ ДУМАЛИ ПОСТОЯННО. НО ДВОЕ ИЗ НАС ЕГО БЫ НЕ ПЕРЕНЕСЛИ»

- Пираты, а их было постоянно человек пять-шесть, находились чуть поодаль, примерно на таком же настиле — только чуть побольше, получше, - рассказывает Иванов. - Почти каждый вечер они напивались своей местной водки, накуривались — и обдолбленные начинали палить из автоматов — в воздух, нам под ноги, вообще в нашу сторону стволы направляли. Орали, грозили. Заявили поначалу, что хотят получить за нас 7 миллионов долларов. Мы тогда едва не сникли — кое-как удалось убедить, что такие деньги им никто не заплатит никогда, это громадная сумма, все судно меньше стоит, наверное.

Несколько раз приезжал некий курьер — тоже темнокожий, только одет получше своих «коллег». Информировал, как продвигаются дела по выкупу. Примерно через неделю он привез спутниковый телефон, дал капитану пообщаться с компанией-судовладельцем, дабы тот сообщил, что заложники живы-здоровы.

Супруга Анна и двое сыновей дождались, наконец, возвращения мужа и отца. Фото: личный архив героя публикации.

- Конечно, были мысли о побеге, - не скрывает он. - Почти постоянно возникали. Особенно — когда один раз нам трое суток нам пришлось голодать, потому что у них там что-то не получилось с курьером, еду не привезли, в общем. Разрабатывали план — хотели перебить охрану, как они в очередной раз напьются-накурятся, забрать автоматы и пробираться в сторону моря, чтобы выйти на вышки береговой охраны. Но отказались от этой затеи все-таки: во-первых, пару человек у них никогда в загулах не участвовали, следили за нами, во-вторых, двое из нас, в силу возраста и физического состояния, такого марш-броска бы не перенесли.

Разлада в их маленьком коллективе, кстати, не случилось — общались между собой по-дружески, понятия должностей и постов как-то стерлись. Вспоминали семьи, делились какими-то яркими моментами из жизни — этим, в общем-то, и поддерживали себя, чтобы не скиснуть.

.

ОПЕРАЦИЯ ПО ВЫЗВОЛЕНИЮ ПРОХОДИЛА ПОД СТРОЖАЙШИМ СЕКРЕТОМ

- Нас должны были освободить 25-го января: это ведь уже после мы узнали, что переговоры велись, начиная где-то с восьмого числа, но там что-то не получалось, не срасталось, - вновь и вновь переживает в ходе беседы тяжелые дни Роман Иванов. - Но этого не случилось. Духом мы не пали, но друг с другом попрощались — возникло ощущение, что срывается сделка. А если так, то зачем мы им нужны? Наконец, 26-го нас все-таки усадили в лодку, повезли по реке, кружили несколько раз какими-то только им известными заводями, потом пришвартовались бок о бок к другой лодке — там сидели моторист и еще один человек: пираты откинули чехол, которым мы были накрыты все это время, и просто, считай, перекинули нас с одного борта на другой. И мы поплыли. Тоже страшные были минуты — не дай Бог, думалось, кому-нибудь из них взбредет в голову нас обратно пленить! Вроде как, по идее, они уже и деньги взяли, и мы — вот они, как на ладони, в любой момент можно снова захватить. И кто тогда нас выкупать повторно будет? Спасибо этим ребятам, которые нас оттуда вывезли, они ведь тоже здорово рисковали — все время под прицелом, мы просто физически ощущали, как за нами следят. Думаю, если бы послышался где-то рокот 200-сильных лодочных моторов, которые стоят на катерах нигерийских военных, нас бы точно уничтожили.

В первые минуты после возвращения домой. Фото: личный архив героя публикации.

Операция по вызволению проводилась под строжайшим секретом — таково было условие обеих сторон. Сколько именно денег за них отдали, Роман не знает. Доставили сначала морем в один из местных портов, дальше отвезли в аэропорт, оттуда уже перенаправили в Париж, а затем — в Москву.

«БОРОЗДИТЬ МОРЯ НЕ ПЕРЕСТАНУ. НО В АФРИКУ — БОЛЬШЕ НИКОГДА»

- Знаете, самый большой стресс я испытал, когда мне дали позвонить жене — всего пару фраз сказал, что жив, все нормально, а как трубку отдал — разрыдался просто, такое напряжение спало, - признается Иванов. - Дома-то ждали и супруга Аня, и двое сыновей — младшему, Демиду, всего два года и два месяца, а вот Левушке — уже пять, и он знал, что я в плену, потому что случайно услышал, как жена говорила об этом по телефону, пришлось ему рассказать. Парень страшно переживал, плакал ночами, звал меня... Поэтому когда переступил порог своей квартиры, спазм снова горло сдавил...

Но оставлять работу моряка, которой он посвятил уже десять лет жизни, Роман не намерен: наоборот, буквально на днях сдал документы в институт водного транспорта в Ростове-на-Дону, будет учиться. И в море вновь пойдет — уже в июне, после того, как они с супругой отметят очередную годовщину своей совместной жизни.

- Аня мне поначалу, конечно, заявила: никаких морей больше, но потом, подостыв, сказала: решать тебе, - говорит Роман. - И я решил: буду дальше этим делом заниматься, только в Африку уже — ни ногой. Америка, Средиземное море, Черное — пожалуйста. А туда больше не хочу. С меня хватит и этого путешествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена моряка из Таганрога, освобожденного из пиратского плена: Рома, наконец, дома — жив-здоров, но еще очень слаб

Роман Иванов почти месяц пробыл в заточении у нигерийских бандитов, захвативших ради выкупа шестерых членов экипажа с контейнеровоза MSC Mandy (подробности)