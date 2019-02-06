"Мою рожу ставят, фуфло разыгрывают": Баста призвал не верить мошенникам

Новости из России не дают рэперу Басте спокойно провести тур по Америке. 5 февраля Василию Вакуленко пришло множество сообщений о новой волне конкурсов и акций в социальных сетях с его лицом на афише, которые "прошли" на родине. Известный ростовчанин поспешил записать видео для своих поклонников, чтобы предупредить их о действиях мошенников.

- В сети постоянно появляются какие-то конкурсы с моим участием, где вы можете что-то выиграть. Мне прислали сегодня много страниц, где просто фуфло всевозможное разыгрывают, мою рожу ставят. На самом деле, это работают мошенники, которые хотят заполучить ваши личные данные для рассылки спама, - сказал Баста. - Мне, конечно, очень льстит, что моя рожа может кого-то привлекать. Но, пожалуйста, не ведитесь на это. По-братски, я вас прошу. Вы же взрослые ребята, знаете, что мы подобную чушь никогда не проводим и не пользуемся вашим доверием. Все конкурсы и розыгрыши всегда проходят на моей официальной странице и странице нашего лейбла "Газгольдер". Подписывайтесь и будьте в курсе нефейковых событий.

bastaakanoggano Будьте внимательны! Вся актуальная информация всегда у @bastaakanoggano и @gazgolderlive! Оставайтесь на связи! Всем газ!

Журналистов "КП-Ростов", кстати, тоже пригласили для участия в подобном розыгрыше. "Я выбрал тебя. Участвуй в конкурсе, где нет проигравших. Регистрируйся по ссылке в профиле и пройди опрос от меня и блогеров", - написано под фотографией Басты. Организаторы этой акции обещают денежный приз каждому участнику, что наверняка гарантирует интерес пользователей. Но, как заверил рэпер, доверять этим предложениям не стоит.

Пример фейкового конкурса.Фото: Instagram.com

А В ЭТО ВРЕМЯ

Большое несчастье, искренне жаль: Баста выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью Децла

- Не стало Кирилла Толмацкого, - отметил Вакуленко. - Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память. (подробнее)