Помощь в получении кредитов и займов в Ростовской области: финансирование бизнеса под поручительство гарантийного фонда

При оформлении договоров кредитования и займа предпринимателям достаточно часто требуется помощь в получении кредита. Поскольку они не могут предоставить в качестве залога необходимое ликвидное имущество. Такую помощь может оказать гарантийный фонд, который выступит как поручитель перед финансовой организацией по кредитным договорам, договорам займа, банковской гарантии и лизинга.

Благодаря гарантийным фондам, предприниматели получают возможность не только удерживаться на плаву, но и развиваться, диверсифицировать направления своей деятельности за счет привлечения внешнего финансирования. Это решает проблемы трудоустройства, строительства новых экономически и социально значимых объектов, расширения действующего производства и выполнения государственных заказов. В Ростовской области такие возможности предоставляет некоммерческая организация «Гарантийный фонд Ростовской области».

Какие продукты предлагает гарантийный фонд

Основным видом деятельности фонда является предоставление поручительств. Это могут быть поручительства по кредитным договорам, договорам займа и банковской гарантии, лизинговым договорам. В случаях, когда обеспечения гарантийного фонда не достаточно, привлекается Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, которая помогает получить согарантию. Благодаря этому, кредиты доступны практически любому индивидуальному предпринимателю или предприятию малого и среднего бизнеса, по которым нет законодательных ограничений.

Условия получения поручительства в гарантийном фонде

При обращении коммерсантов в гарантийный фонд его специалистами отслеживаются следующие условия:

- Получатели кредита должны входить в единый реестр малых и средних предприятий;

- Нулевая задолженность по налогам и сборам;

- Отсутствие нарушений по ранее оформленным финансовым договорам;

- Предприятия не должны находиться в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.

При подаче заявки бизнесмены должны ориентироваться на те финансовые организации, с которыми сотрудничает гарантийный фонд. В этот перечень входят банки-партнеры, микрофинансовые компании, лизинговые организации. Полный список можно изучить на сайте в разделе «Предпринимателям».

Субъект бизнеса подает заявку выбранному кредитору. После того, когда финансовая организация ее рассмотрит и посчитает, что собственного обеспечения у предприятия не достаточно, она предложит воспользоваться услугами гарантийного фонда. При этом заявку на поручительство кредитор и заемщик готовят совместно.

Существуют ограничения по обязательствам, которые может принять на себя фонд. В случае заключения кредитного договора на пополнение оборотных средств – это до 50% от суммы поручительства (но не более 30 миллионов рублей), а по инвестиционным кредитам, займам, лизингу и банковской гарантии – до 70% (но не более 100 млн.руб.).

Услуги по предоставлению поручительства платные. Ставки вознаграждения по договорам колеблются от 0,5% до 2% годовых от суммы поручительства. Размер ставки зависит от нескольких факторов.

Сниженная ставка применяется, если:

- вид деятельности предпринимателя относится к приоритетному;

- предприятие зарегистрировано либо осуществляет деятельность в моногороде;

- у бизнеса есть своя специфика (предприятие основано инвалидами, молодыми специалистами или начинающими предпринимателями в возрасте 45-60 лет, организован социальный предпринимательский проект);

- финансирование необходимо для реализации инвестиционного проекта.

- Мы много помогаем предпринимателям со статусом «специальные категории», - рассказывает исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин, - например, есть ряд приоритетных видов деятельности из сферы сельского хозяйства, промышленного производства, ЖКХ, строительства, транспорта, гостиничного комплекса, и прочих. Для них ставка вознаграждения изначально снижена до 1,25% годовых от суммы поручительства. Банки сейчас чаще всего кредитуют предприятия оптовой и розничной торговли. Но благодаря специальным программам кредитования повысилась доля производителей и переработчиков промышленной, сельскохозяйственной продукции, стало больше проектов в сфере здравоохранения, общественного питания.

За время работы «Гарантийного фонда Ростовской области» с 2009 года было предоставлено более 1400 поручительств на общую сумму 8,8 миллиарда рублей. Это позволило привлечь кредитную массу в объеме 8,7 миллиарда рублей, недорогие краткосрочные займы в размере 63,5 миллиона рублей и 80,9 миллиона рублей для доступа в системе закупок. Многие предприятия обращаются в гарантийный фонд несколько раз и при этом полностью выполняют свои обязательства перед кредиторами.

Консультации предпринимателей по бизнес кредитам

В гарантийном фонде предпринимателю подскажут, какая программа финансирования ему больше подойдет, куда следует обратиться. Также проконсультируют по кредитным продуктам АО «МСП Банк», агентом которого является фонд. Есть возможность заранее просчитать, какое вознаграждение надо будет заплатить за поручительство. Все эти услуги бесплатны.

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Ростовской области»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Седова 6/3, бизнес-центр «Балканы» (центральный вход), 8 этаж, офисы 803, 805.

Телефоны: +7 (863) 280-04-06, +7 (863) 280-04-07

E-mail: info@dongarant.ru

Официальный сайт: http://dongarant.ru/

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