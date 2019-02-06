Василий Голубев — корреспонденту «КП»: «Нужно быстрее реагировать на жалобы читателей по состоянию дорог»

На недавней пресс-конференции губернатор региона Василий Голубев озвучил новый формат общения с журналистами. Наряду с традиционными встречами, Василий Юрьевич предложил представителям донских СМИ стать соведущими программы "Главные о главном" на телеканале "Дон24".

Практически выглядит это так: раз в месяц к прямому эфиру на областном телевидении с участием губернатора присоединяются донские журналисты. То есть становятся соведущими программы в студии и, конечно, могут задавать вопросы, которые волнуют их читателей и радиослушателей. Первым участником такого эфира стал ведущий радио "Комсомольская правда-Ростов» (89,8 fm) Владимир Добрицкий. Говорили с Василием Голубевым о трагических событиях января в Шахтах, работе спасателей и дорожников в условиях переменчивой ростовской зимы, о новой системе обращения с отходами и многом другом. Журналист «Комсомолки» задал несколько вопросов о реализации в регионе национальных проектов и о состоянии городских дорог.

- Тема нацпроектов достаточно обширная. Здесь можно говорить чуть ли ни обо всех сфера нашей жизни. Как ведется работа над национальными проектами в нашем регионе?

- Действительно – это большой пласт работы и она уже началась в Ростовской области в соответствии с указом президента страны, который был принят в мае 2018 года. В нашем регионе реализуются 48 национальных проектов, с общим объемом финансирования на текущий год более 34-х миллиардов рублей. Я бы выделили три основных проекта: демография, здравоохранение и образование (порядка 17,3 млрд.). Далее - проект безопасные и качественные дороги (более 6 млрд.), экология (более 4, 5 млрд.), куда включена работа по созданию нормальной и эффективной системы утилизации ТБО. Реализация этих проектов рассчитана до 2024 года. А вот красной нитью через все цели и задачи по нацпроектам проходит тема повышения заработной платы работников этих сфер. Потому что за всеми этими цифрами - люди.

- Что нужно для того, чтобы все то, о чем вы сказали, было реализовано?

- Начать работать сейчас. Не считать, что у нас много времени. Уже в этом году мы должны иметь точные результаты по некоторым пунктам, и уже сейчас видеть перспективу - и следующего года и даже 2021-ого.

- Если уж заговорили о дорогах… Слушатели радио «Комсомольская правда», да и наши читатели едва ли не каждый день жалуются на их состояние. Как работает схема ремонта городских дорог?

- Ваши слушатели и читатели правы. Но одновременно везде дороги лучше не станут. Думаю, здесь и доказывать никому ничего не нужно. Но нужно признать, что проблема эта одна из самых актуальных. Есть национальный проект, а есть региональный дорожный фонд. Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» делится на реализацию проблем федеральных дорог, частично дорог, где сегодня наибольшее скопление автомобилей и зоны повышенной опасности. Региональный дорожный фонд – это работы на региональных и муниципальных дорогах, тех о которых и спрашивают ваши читатели и радиослушатели. Но и он (дорожный фонд – прим. Авт.) сегодня не в состоянии решить всех проблем. Есть недофинансирование дорог на муниципальном уровне и вместе с муниципалитетами необходимо сегодня продолжать искать новые решения для того, чтобы менять ситуацию. Администрация Ростова сформировала определенные заявки по ремонту дорог и работает с министерством транспорта по реализации этих заявок. Посмотрите, в последнее время ночью стали в городе работать дорожники, чтобы не мешать движению транспорта и десятки километров дорог ремонтируются в разных районах Ростова. Муниципалитетам, конечно, необходимо быстро реагировать и на текущее содержание дорог…

- Иначе гораздо большая нагрузка и снижение качества дорожного полотна, как следствие…

- Совершенно верно. Муниципалитеты должны иметь проект при новом строительстве дорог, при капитальном ремонте. Только тогда они станут в перечень тех территорий, которые будут обеспечены финансами для решения той или иной задачи.