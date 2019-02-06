Сценарист сериала «Ланцет» на Первом канале: «Если о врачах написать правду, это будет ужастик, который Голливуду и не снился»

Вот же несколько дней чуть ли не вся страна прикована к экранам телевизоров. В меню — очередной сериал про медиков «Ланцет». Он идет по Первому каналу — сразу после программы «Время». «Комсомолке» удалось пообщаться с автором сценария — ростовчанкой Валерией Подорожновой. Из под ее пера уже вышли полюбившиеся многим «Глухарь», «Живой», «Охота на дьявола», «Игра с огнем» и другие.

Автор сценария Валерия Подорожнова.Фото: Личный архив героя публикации

О МЕДИЦИНЕ И ЭФФЕКТЕ БУМЕРАНГА

- Почему выбрана именно тема медицины?

- Медицина - одна из тех сфер жизни, которая так или иначе касается каждого. Любой человек хотя бы раз в жизни был в больнице, а некоторые проводят там довольно много времени. Конечно, мне интересно было погрузиться в незнакомую для себя среду, изучить механизмы ее работы, представить себя практикующим врачом.

- Как вообще пришла идея написать сценарий? На заказ или по велению сердца?

- Никакого заказа не было, все только по любви! Это мой авторский проект, с которым я пришла в кинокомпанию «Марс Медиа», и им понравился концепт многосерийного фильма.

А идея пришла несколько лет назад. В одной компании мы разболтались с женщиной-врачом. Она рассказала о том, что врачи всегда покрывают друг друга. Как ни в одной другой профессии, у них силен корпоративный дух. Даже если она будет знать, что другой врач назначил неправильное лечение, вплоть до летального исхода для пациента, она никогда не напишет об этом в заключении. Мол, когда-нибудь и меня так же прикроют.

- Такой вот эффект бумеранга...

- Вот меня и заинтересовал этот аспект профессии. А что если бы нашелся человек, который не побоялся бы вывести врачей на чистую воду? И не просто человек, а такой же, как они – врач, который лучше других знает, где и что надо искать? Такой чужой среди своих, отступник. Я начала представлять, каким мог бы быть этот человек, стала разрабатывать тему сценария.

Ладынин – самостоятельный, сложный герой. Фото: © Марс Медиа Энтертейнмент, ООО, АМЕДИА ПРОДАКШН, СИНЕМА ТОР.

О ГЛАВНОМ ГЕРОЕ

- К кому ближе Ваш герой - к доктору Хаусу или Клуни из «Скорой помощи»?

- Ни к одному, ни к другому. Ладынин – самостоятельный, сложный герой. В начале истории он крайне неприятный, целиком зацикленный на себе человек. Он живет в своем идеальном мире, где кроме работы и редкой, поверхностной болтовни с институтским другом Павловым, у него ничего нет. Даже то, что его сын зарабатывает деньги, надраивая на дорогах автомобили, не способно вывести его из себя. Он тут же перекладывает проблему на плечи жены и благополучно забывает о ней. Никаких разговоров по душам, стремления достучаться до мальчика, понять, что им движет. Пусть жена разбирается, или само рассосется.

- Но ведь все не навсегда?

- У Ладынина самый пик кризиса среднего возраста. Но он и этого не замечает! Он отгородился от жизни своей работой. И только смерть жены заставляет его выйти из своей скорлупы. Второй удар – психосоматика. У героя начинается тремор. А он не мыслит себя отдельно от работы. Это для него катастрофа! Он учится жить заново, ищет себя.

Возглавив «собственную службу безопасности», он видит промахи и проступки своих коллег, но не собирается молчать о них. Его уже ненавидит вся больница. И только человек с твердым характером может не свернуть в такой ситуации со своего пути.

- Ваш герой, скорее, положительный или отрицательный персонаж?

- Ладынин – очень своеобразный герой. Его нельзя назвать положительным, или отрицательным. Он упертый, своеобразный, он ни под кого не подстраивается, невзирая на должности и положение. Он верит своему личному ощущению, что хорошо, что плохо. И, конечно, на этом пути его ждет много ошибок и разочарований.

- Можно пример?

- Взять хотя бы ситуацию с сыном, когда он нашел у Лени пакет марихуаны. Я не знаю, как в этой ситуации поступить правильно: забыть об инциденте, поднять шум или перевести сына в другую школу. Но я точно знаю, как поведет себя мой герой – он не станет молчать, и попытается засадить мелкого наркодилера за решетку. Не подумав об угрозе сыну.

Или другая ситуация. Ланцету парень жалуется на то, что его жена спит с ее начальником - врачом. И тот советует: пойди и набей ему морду, будь мужиком! Закончилась история печально... И тогда герой начинает задумываться о том, что все наши поступки имеют последствия. Нам в своем сериале хотелось провести героя через испытания, чтобы он понял что-то в этой жизни. Начал жить по-настоящему. И он постепенно меняется!

Об этой трансформации героя мне и хотелось рассказать.

Главный герой - упертый, своеобразный, он ни под кого не подстраивается, невзирая на должности и положение. Фото: © Марс Медиа Энтертейнмент, ООО, АМЕДИА ПРОДАКШН, СИНЕМА ТОР.

ВАЛЮТНАЯ ИПОТЕКА И ДЛЯ ВРАЧА РЕАЛЬНОСТЬ

- Готовый фильм чем-то отличается от вашего сценария?

- Только специальностью главного героя. Ни о какой элитной кардиохирургии, где ты и не захочешь взять деньги у пациентов, тебе их всунут, потому что жизнь дорога, речь в моем сценарии не шла. Решение сделать Ладынина кардиохирургом приняли, когда были написаны все 16 серий истории про обычного хирурга. На планерках в кинокомпании я сорвала голос, доказывая, что не может быть наш герой элитным специалистом, но меня, к сожалению, не послушали. Специализацию поменяли, а все остальное осталось. И тогда у зрителей возникли те вопросы, которые я предвидела, возражая против кардиохирургии: не слишком ли быдловат и хамоват герой, да и денег ему должно хватать с лихвой...

- А какой он, был по-Вашему?

- Ладынин – обычный хирург в обычной больнице скорой медицинской помощи, который постоянно общается с отбросами общества: алкашами после поножовщины, мелким криминалитетом, запустившими свое здоровье обывателями города, попавшими в больницу по «Скорой». Такое общение, конечно, улучшению характера не способствует. Зато развивает навыки в разных областях медицины. И размер доходов Ладынина, конечно, разительно отличается от того, сколько получают кардиохирурги. Чтобы погасить валютную ипотеку, герой работал на пределе своих возможностей, брал дополнительные дежурства, крутился как белка в колесе. К началу истории Ладынин истощен бесконечной гонкой за деньгами. И тут я ничего не придумала, все из жизни. У меня друг брал в 2008 году валютную – там проценты были ниже рублевой, ипотеку. А потом доллар в очередной раз взлетел, и платежи стали неподъемными. Они с женой работали как проклятые, но погасить ипотеку не могли. Он выходил на митинги, требовал реструктуризации долга. Почему кто-то думает, что ровно в той же ситуации не мог оказаться обычный врач из провинции? Он не самый честный, но взяток не берет просто потому, что их ему не дают. И совсем уж не смешно было, когда наш «кардиохирург» не смог сам прочитать кардиограмму.

- Есть ли прототип у главного героя или других персонажей?

- Нет. Все герои от начала до конца выдуманные. Разве что прототип есть у героя сокурсника Ланцета – Юрия Фролова, который любил наблюдать агонию пациентов. Бывший врач «Скорой» Василий Кулик – Иркутский монстр. Это я скорее отвечаю зрителям, которые убеждены, что в жизни такого не бывает. Сходство, конечно, далеко не полное. У нашего персонажа ненормальные наклонности были вызваны долгим кислородным голоданием во время пожара в студенческой общаге.

- А как по-Вашему: справились ли актеры и режиссеры с задачей, оправдали ожидания сценариста?

- Актеры великолепные, Вы и сами, наверное, обратили внимание. Даже если кого-то из героев я и представляла немного другим, то уже успела влюбиться в исполнителя этой роли. Безусловно, это заслуга режиссера – собрать вместе такой звездный состав, всем правильно поставить задачу. Я всегда была уверена, что у режиссера более сложная задача, чем у автора сценария. Мы конструируем новые миры, а режиссеру нужно воплотить их потом в жизнь. По-моему, Елена Николаева справилась на отлично.

Медицина - одна из тех сфер жизни, которая так или иначе касается каждого. Фото: © Марс Медиа Энтертейнмент, ООО, АМЕДИА ПРОДАКШН, СИНЕМА ТОР.

«БОЛЕЗНИ ИСКАЛИ КОНСУЛЬТАНТЫ»

- Есть ли действительно в больнице такая должность, как у главного героя? Или это утопия...

- Должность зам главного врача по КЭР (клинико-экспертной работе), действительно, существует. Только такой специалист обычно выдает листы инвалидности. А ведь если внимательно прочитать его должностную инструкцию, то в ней есть все, чем занимается наш герой! И вы правы, если вернуться к моему разговору с врачом, после которого мне захотелось исследовать эту тему, станет ясно, что такая служба внутри больницы - это фантастика.

- То что в сериале происходит - правда или вымысел? В каждой серии постоянно что-то случается, откуда столько знаний медицинской кухни?

- У меня очень богатая фантазия! Шучу, медицинские подробности я не придумывала. На самом деле у меня были прекрасные консультанты.

- Кто Вам помогал?

- Два врача: Вадим Григоров - доцент кафедры физиологии медицинского факультета Академии имени Маймонида, преподаватель 1-го МГМУ имени Сеченова, и писатель Алексей Моторов. Обычно я просила консультантов помочь найти мне заболевание по «техническому заданию». Что я имею ввиду. Чтобы наш доблестный герой мог сказать: вот этот врач не пытался убить другого камнем по голове, потому и потому... Консультанты подсказывают: остеохондроз. Чудесно! Или мне нужно заболевание, чтобы маленькая девочка без приема лекарств не смогла прожить и суток. И чтобы при этом носителем заболевания была ее мать. Тогда сыщик и его «доктор Ватсон» вычислят, что девочка в семье – приемная. Или заболевание, которое можно определить по внешним признакам, и настолько редкое, чтобы больные стояли на учете, и их легко можно было найти. В общем, в каждой серии были такие случаи. Все диагнозы врачи проверяли-перепроверяли по сто раз.

- В Интернете пишут, что многое в сериале больше похоже на выдумку. Как вы вообще реагируете на критику?

- Сериал и должен быть выдумкой. Кому интересна повседневная жизнь, добро пожаловать в больницу. К критике я отношусь совершенно спокойно. Иначе с моей работой не хватило бы никаких нервов. Если это критика на стадии написания сценария, я никогда не отмахиваюсь от чужого мнения, внимательно выслушиваю замечания, и стараюсь сделать свою работу лучше. Но если вы заметили, плохих отзывов о сериале от практикующих врачей не было. Когда я спросила одного медика, не закидают ли меня врачи камнями за то, что я написала, он ответил очень емко: «Исключено. Потому что если бы создатели заморочились наездом на профессию, Лера, это был бы сборник ужастиков, такой, что Голливуду не снился!»

- Сколько времени ушло на написание сценария?

- В общей сложности – от первоначального замысла, до готового сценария 16 серий прошло без малого два года.

- Что не вошло в сериал? Что Вы сами хотели сказать этим сценарием?

- На самом деле много заготовленных медицинских историй не вошло, потому что 16 серий – не резиновые, пришлось сокращать. И интересных поворотов, развития сюжета. Думаю, серии 24-32 было бы в самый раз. Мне хотелось написать крепкую, закрученную историю с интересными героями. Получилось, или нет, судить зрителям.

Автор сценария: "Сериал и должен быть выдумкой. Кому интересна повседневная жизнь, добро пожаловать в больницу". Фото: © Марс Медиа Энтертейнмент, ООО, АМЕДИА ПРОДАКШН, СИНЕМА ТОР.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

Талантливый кардиохирург Илья Ладынин, которого за глаза все зовут Ланцетом (такое прозвище он получил еще в интернатуре за то, что постоянно грезил хирургией), находится в стрессовом состоянии: его любимая жена только что умерла. Сын вместо поддержки обвиняет отца в смерти матери и поспешно съезжает к бабушке.

Илья решает спасаться от засасывающих и уничтожающих его проблемах работой, но и тут его ждет неудача. Сбывается "кошмарный сон" любого оперирующего хирурга - у Ладынина начинаются проблемы с руками - постоянный тремор.

На одной из операций Игорь не справляется с операцией и на его столе умирает пациент. Он понимает, что больше не может оперировать и хочет вообще уйти из медицины. Неожиданно ему поступает хорошее предложение – стать главой одного из подразделений больницы, которое будет заниматься внутренними расследованиями: неправильными диагнозами, врачебными ошибками.

Ладынин не долго думает над предложением, ведь новая должность, возможно, поможет ему разобраться, в чем он был не прав, когда лечил собственную супругу... (подробности)

В ролях: Павел Трубинер (Ладынин), Полина Агуреева (Ольга), Иван Рудаков (Звонарев), Борис Каморзин (Федулов), Евгения Симонова (Седлакова), Иван Жидков (Глеб), Александр Обласов (Павлов), Артемий Шаффер (Леня) и другие.

Режиссер-постановщик: Елена Николаева.