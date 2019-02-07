2019-02-07T11:59:06+03:00
Общество

Крестная мама по модельному бизнесу Виктории Лопыревой поздравила красавицу с рождением сына

Елена Степура вспомнила, как впервые увидела будущую модель и помогла попасть ей на всероссийский пьедестал
ГОШЕВ Игорь
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Виктория Лопырева со своим избранником, бизнесменом Игорем Булатовым. Фото: МаретаВиктория Лопырева со своим избранником, бизнесменом Игорем Булатовым. Фото: Марета
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Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева впервые стала мамой. Известно, что красавица родила в одной из американских клиник еще 5 февраля. Информацию о рождении первенства «Комсомольской правде» подтвердила сама модель.

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Поздравить свою воспитанницу с радостным событием в жизни через «КП» решила крестная мама красавицы по модельному бизнесу Елена Степура. Так как ее называют в тусовке, поскольку именно в стенах ростовского «Имидж-Центра» Виктория и начала свою модельную карьеру, а после побед в местных конкурсах красоты, получила самую желанную корону страны «Мисс Россия».

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- Конечно, я поздравляю Викторию с рождением малыша, - рассказала Елена Николаевна. - Я не устану повторять: материнство - это главное в жизни каждой женщины. Моделинг и конкурсы красоты - это временное состояние: когда человек ищет себя, открывая новые грани. Для кого-то это ступень, а для кого-то самый настоящий трамплин в большую жизнь. Мне кажется, что Вика уже застряла как модель в этом возрасте. Поэтому искренне желаю ей состоятся как матери, как женщине и как жене.

Такой (слева) Виктория пришла в модели, а такой стала сейчас. Фото: Инстаграм ВИктории Лопыревой и агенства "Имидж-"Центр"

Такой (слева) Виктория пришла в модели, а такой стала сейчас. Фото: Инстаграм ВИктории Лопыревой и агенства "Имидж-"Центр"

Елена Николаевна вспомнила и свою первую встречу с Викторией Лопыревой.

- Ей тогда было 16 лет, - продолжает собеседница. - Впервые Виктория приняла участие в конкурсе «Фотомодель Дона». Кстати, тогда мы его организовали совместно с «Комсомольской правдой». Помню к нам в офис пришла мама Виктории и привела с собой очаровательную девочку-блондиночку. Принесла фото и сказала: «Хотим принять участие в конкурсе». Приняли и победили. Сразу было видно, что это симпатичная девочка по природе, но как и многие другие. Дальше она участвовала и в показах, стал прорисовываться ее целеустремленный характер. А еще она была очень любознательной, не капризной и веселой девочкой.

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Известно, что молодые родители пока не озвучивают имя ребенка. Но ему уже предрекают звездный путь. Малыш родился в день рождения Роналду и Неймара.

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Имя Виктории Лопыревой знают не только в нашей стране: она не только является эталоном красоты для всего мира, но и любимицей прессы. Ростовчанка активно участвует в событиях, посвященных Чемпионату Мира по футболу-2018. Очень много путешествует, появляется на самых завидных площадках страны и мира то в роли ведущей, то певицы.Однако мало кто знает, что путь к славе дался ростовчанке Виктории Лопыревой не просто. А звездный олимп она брала штурмом несколько раз. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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