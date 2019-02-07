Крестная мама по модельному бизнесу Виктории Лопыревой поздравила красавицу с рождением сына

Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева впервые стала мамой. Известно, что красавица родила в одной из американских клиник еще 5 февраля. Информацию о рождении первенства «Комсомольской правде» подтвердила сама модель.

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Поздравить свою воспитанницу с радостным событием в жизни через «КП» решила крестная мама красавицы по модельному бизнесу Елена Степура. Так как ее называют в тусовке, поскольку именно в стенах ростовского «Имидж-Центра» Виктория и начала свою модельную карьеру, а после побед в местных конкурсах красоты, получила самую желанную корону страны «Мисс Россия».

lopyrevavika До беременности я думала, что поправлюсь

- Конечно, я поздравляю Викторию с рождением малыша, - рассказала Елена Николаевна. - Я не устану повторять: материнство - это главное в жизни каждой женщины. Моделинг и конкурсы красоты - это временное состояние: когда человек ищет себя, открывая новые грани. Для кого-то это ступень, а для кого-то самый настоящий трамплин в большую жизнь. Мне кажется, что Вика уже застряла как модель в этом возрасте. Поэтому искренне желаю ей состоятся как матери, как женщине и как жене.

Такой (слева) Виктория пришла в модели, а такой стала сейчас. Фото: Инстаграм ВИктории Лопыревой и агенства "Имидж-"Центр"

Елена Николаевна вспомнила и свою первую встречу с Викторией Лопыревой.

- Ей тогда было 16 лет, - продолжает собеседница. - Впервые Виктория приняла участие в конкурсе «Фотомодель Дона». Кстати, тогда мы его организовали совместно с «Комсомольской правдой». Помню к нам в офис пришла мама Виктории и привела с собой очаровательную девочку-блондиночку. Принесла фото и сказала: «Хотим принять участие в конкурсе». Приняли и победили. Сразу было видно, что это симпатичная девочка по природе, но как и многие другие. Дальше она участвовала и в показах, стал прорисовываться ее целеустремленный характер. А еще она была очень любознательной, не капризной и веселой девочкой.

lopyrevavika Я, конечно, в полном восторге от всех этих предновогодних фотографий с гирляндами и снегом

Известно, что молодые родители пока не озвучивают имя ребенка. Но ему уже предрекают звездный путь. Малыш родился в день рождения Роналду и Неймара.

lopyrevavika Всех верующих поздравляю с Крещением Господним!

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