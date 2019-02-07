Сколько стоит свадьба в Ростове-на-Дону

Свадебный сезон-2019 начнется сразу после Великого поста, который продлится с 11 марта по 27 апреля. Но уже сейчас будущие супруги не выпускают из рук телефоны, занимаясь организационными вопросами, подбирая себе главных помощников и споря с родителями о современной моде. В этом празднике чего не коснись, на все нужны деньги. «Комсомолка» выяснила, в какую сумму обойдется свадьба в Ростове-на-Дону.

ЦЕНА ВОПРОСА

На что уйдут деньги

1.Банкет в ресторане. Сегодня чек на одного человека начинается от 1500 руб. Прибавьте к этому отдельную сумму за алкоголь - от 8 000 руб. Итого банкет на свадьбу в 30 человек обойдётся в 55 000 руб.

Какая свадьба без банкета?Фото: Борис КУДРЯВОВ

2.Ведущий на праздник - от 15 000 руб.

3.Оформление ресторана в одном стиле - от 11 000 руб.

4.Торт с кремовым, мастичным оформлением - от 1600 руб. за килограмм.

5.Аренда свадебного кортежа - от 800 руб. час (минимум три часа)

6.Ведущий - от 25 000 руб. за вечер, ди-джей с аппаратурой - от 10 000 руб. за вечер.

7.Фотограф - от 3500 руб. за час (минимум 5 часов), полный день - от 25 000.

8.Видеограф - от 30 000 руб. за полный день

9.Свадебное платье невесты - от 18 000 руб. Фата, туфли, бижутерия - около 25 000 руб.

Любовь, похожая на сон!Фото: Евгения ГУСЕВА

10.Макияж, прическа, маникюр, педикюр - от 9 000 руб.

11.Букет невесты - от 3 000 руб.

12.Костюм жениха - от 15 000 руб.

13.Туфли, рубашка, бабочка/галстук, ремень, бутоньерка - от 15 000 руб.

14.Свадебный организатор - от 35 000 руб.

15.Праздничный фейерверк - от 10 000 руб.

16.Дополнительные расходы (выкуп невесты, торта, реквизит для фотосессии, запасная обувь для невесты, фуршет для гостей во время прогулки) – от 12000 руб.

Торты сейчас делают на любой каприз. Были бы деньгиФото: Михаил ФРОЛОВ

Конечно, трудно назвать точную цифру бюджета на свадебное торжество – все индивидуально. Но вывести средний показатель все же можно.

- В наступающем сезоне молодые готовы потратить на свадьбу от 500 до 700 тысяч рублей, - говорит организатор ростовских свадеб Ольга Семилучная. – Чаще всего, это первый брак и большую часть затрат на себя берут родители жениха и невесты.

Но, по словам тех, кто уже получил свидетельство о регистрации брака, можно потратить и меньше, главное знать, на чем экономить.

СТРАНА СОВЕТОВ

Как сыграть свадьбу, чтобы хватило денег на медовый месяц

Молодожены, которые «в первый раз замужем», как правило, не особо следят за расходами. Хочется, чтобы родственники и гости еще долго обсуждали праздник, который вы закатили. Конечно, в хорошем смысле. Но, оказывается, можно неплохо сэкономить, если прислушаться к советам тех, кто сыграл свадьбу несколько лет назад. Вот несколько лайфхаков от невест, которые рассказывают о своих ошибках.

1. Не гонитесь за пафосом

- Мы заранее, за полгода, забронировали известного в городе ведущего свадеб. Очень хотели, чтобы он провел церемонию. А в итоге получили разочарование. Он не вник в сценарий совершенно! Несколько раз ошибался в именах, а потом завязывать рушник позвал моего папу и будущую свекровь. Видели бы вы глаза мамы в этот момент! - вспоминает ростовчанка Елена.

Совет: не стоит гнаться за известным ведущим. Поищите лучше менее популярного, но ответственного, заранее обсудите все детали. И деньги сэкономите, и будете спокойны за проведение праздника.

2. Макияж и прическа: убить двух зайцев

- Не делайте глупость, отказываясь от пробного макияжа и прически. Поверьте моему опыту - я доверилась визажисту, она состарила меня своими кисточками лет на десять. И это за два часа до свадьбы. Пришлось экстренно просить подругу исправлять ситуацию. В итоге - скандал, напрасно потраченное время и деньги, - рассказывает Вероника.

Совет: Обязательно заранее сделайте макияж и прическу. А сразу после - отправляйтесь на романтичную фотосессию. Не пропадать же даром красоте!

3. Принцип «очумелые ручки» в действии

- Нам казалось, что оформить стол молодых, быков, сделать подушечку для колец могут только в свадебных агентствах. Но уже после того, как заплатили за все это, до нас дошло - все это реально смастерить самостоятельно. Тем более, что работа в итоге получилась самая обычная, никаких сверхъестественных материалов не было использовано, - делится своим опытом Евгения.

Совет: Попросите помочь сделать вам важные мелочи родных, или найдите мастериц в социальных сетях. Порой их работы даже лучше тех, которые предлагают свадебные салоны или агентства.

4. Откажитесь от лимузина

Наши родители настаивали, чтобы мы заказали в кортеж лимузин. По глупости согласились. Почему? Дорого это, во-первых. А во-вторых - невозможно припарковаться возле загса. Мы чуть не опоздали на регистрацию, - предостерегает читателей Марина.

Дорогая машина - неотъемлемый атрибут торжестваФото: Евгения ГУСЕВА

Совет: лимузин - это дань моде прошлого. Лучше забронируйте машину класса люкс. Эффектно и дешевле лимузина.