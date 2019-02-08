"Могу помочь в уничтожении": под Ростовом-на-Дону остановили подпольный цех по производству "Раффаэлло"

Удар для всех романтиков ко Дню святого Валентина. В социальных сетях появилась информация о том, что под Ростовом-на-Дону правоохранители "накрыли" подпольный цех по производству конфет "Raffaello", которые, как известно, являются одним из самых популярных подарков для создания романтичного настроения. Известно, что в обнаруженном стражами порядка помещении работали 19 мужчин. которые расфасовывали кокосовые вкусняшки по упаковкам. У них было оборудования для создания фирменных этикеток и просто море конфет. На кадрах оперативной съемки тысячи коробок, которые должны были скоро оказаться на прилавках, но теперь фальсифицированную продукцию придется уничтожить.

Пользователи сети возмущаются антисанитарии помещения. Фото из группы ВК "Ростов Главный".

Как только эти фотографии появились в социальных сетях, пользователи Интернета разразились множеством комментариев.

- Зачем уничтожать? Раздайте бомжам! - возмутилась ростовчанка Яна Жарких-Руденко.

- Лучше бы отдали курицам, - иронично отметил пользователь Слава Васильев.

- Могу помочь в уничтожении, - вызвалась Анна Лесницкая, собрав этим комментарием несколько десятков лайков.

Перчатки тоже "поразили" многих. Фото из группы ВК "Ростов Главный".

- После такого фото с грязными перчатками я теперь никогда не смогу есть "рафаэлки", - пишет ростовчанка Анна Зверева.

- У меня коробка в холодильнике стоит, надо выкинуть, - согласился другой житель донской столицы Игорь Федоров.

- Короче, ждать акции на "Raffaello" в магазинах в ближайшее время не стоит, - резюмировал комментатор Антон Тульнов.

Откуда у подпольных умельцев такая техника? Фото из группы ВК "Ростов Главный".

Правда, некоторые "знатоки" успокаивают покупателей, мол такая продукция делалась для маленьких магазинчиков, а в больших гипермаркетах можно купить нормальные конфеты. Хотя настоящей схемы распространения фальсификата никто не знает. В донской полиции пока тоже не спешат раскрывать детали проведенной операции. Одно можно сказать точно, после таких кадров продажи популярных конфет точно упадут.