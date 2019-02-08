Требовал раздеться, угрожая убийством: в Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в нападениях на женщин

В Ростове-на-Дону сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить мужчину, который на проспекте Шолохова домогался к прохожим. Молодой человек действовал по одной схеме: выбирал безлюдное место и женщин, которые одни шли по дороге. Он требовал подчинения, кричал, угрожая убийством.

- Подходил к ранее незнакомым женщинам, прикасался к различным частям их тела, а затем, угрожая убийством и применением насилия, предлагал раздеться, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

На данный момент заявления написали три ростовчанки, не исключено, что пострадавших значительно больше, просто они напуганы. О подозреваемом известно пока не много. Ему 25 лет, официально не работает, без определенного места жительства.

- Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей соединенных, с угрозой убийством), - пояснили в следкоме.

ВНИМАНИЕ!

Пострадавших от действий этого человека просят обратиться в следственный отдел Первомайского района или в полицию ("02").

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