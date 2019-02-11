2019-02-11T12:29:46+03:00
Общество

В новом экорайоне "Вересаево" появятся два детских сада, школа и поликлиника

Сейчас застройщик возводит три дома и подземный паркинг, открыв продажи во втором литере
Юлия ЛАНДЫШ
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В новом экорайоне "Вересаево" появятся два детских сада, школа и поликлиника. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»В новом экорайоне "Вересаево" появятся два детских сада, школа и поликлиника. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
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Полным ходом идет строительство нового экорайона, который расположен в границах улиц Вересаева и Берберовской. На территории комплекса сейчас возводят три дома и подземный паркинг. Рядом с ним планируется благоустроить городской парк площадью 18 гектаров.

Новый район спроектирован в лучших традициях комплексного освоения территории, которым отличаются все объекты группы компаний «ЮгСтройИнвест». Традиционно, вместе со строительством жилых домов компания с нуля создает всю необходимую инфраструктуру.

В новом экорайоне "Вересаево" появятся два детских сада, школа и поликлиника. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В новом экорайоне "Вересаево" появятся два детских сада, школа и поликлиника. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

- Экорайон «Вересаево» это уже второй микрорайон от «ЮгСтройИнвест» в Ростове-на-Дону, - говорит директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко. -

При реализации проекта мы используем самые современные технологии и уделяем большое внимание благоустройству территории. Отличительной особенностью комплексной застройки наших микрорайонов является то, что одновременно с первыми домами начинается возведение социальных объектов. Так, начало строительства детского сада на 300 мест в экорайоне «Вересаево» планируется на середину этого года.

По проекту в микрорайоне запланировано: два детских сада с ясельными группами на 300 мест каждый, школа на 1434 учащихся, поликлиника с пунктом скорой помощи, спортивно-оздоровительный центр с бассейном. В каждом дворе установят антивандальные тренажеры, детские и спортивные площадки, зоны отдыха и барбекю. Для автовладельцев построят многоуровневые и подземные парковки.

- Группа компаний «ЮгСтройИнвест» рада объявить о начале продаж квартир во втором литере экорайона «Вересаево», - говорит начальник отдела продаж группы компаний «ЮгСтройИнвест» Мария Ивлева. - Здесь будет комфортно всем: и семьям с детьми, и молодым парам. Вокруг нового дома будут обустроены зеленые скверы и аллеи, где жители экорайона смогут наслаждаться прогулками на свежем воздухе рядом со своим домом. Ждем вас в отделе продаж группы компаний «ЮгСтройИнвест»!

В новом экорайоне "Вересаево" появятся два детских сада, школа и поликлиника. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В новом экорайоне "Вересаево" появятся два детских сада, школа и поликлиника. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

ДОСЛОВНО

Ростовчане Евгений и Алла Снеговы одни из первых забронировали квартиру во втором литере. Новый микрорайон понравился семейной паре своим расположением и социальной обеспеченностью - школа и детские сады находятся в шаговой доступности.

- Мы хотели купить квартиру в одном из первых двух домов, но не успели, - говорят дольщики. - Такой ажиотаж был, очень быстро их разобрали. Поэтому заранее забронировали трехкомнатную квартиру во втором литере и наконец приобрели.

ВАЖНО

Реализация проекта «Вересаево» не только даст Ростову два новых детских сада с ясельными группами, поликлинику с пунктом скорой помощи и большую школу, но и решит проблему обманутых дольщиков. Квартирами будут обеспечены 719 семей, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Застройщик ЭКО-района «Вересаево» — ООО «Специализированный застройщик К-1 "ЮгСтройИнвест-Дон"», проектные декларации — на сайт https://veresaevo.ru/ .

ИСТОЧНИК KP.RU

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