В Ростовской области ищут «противоядие» от подростковой жестокости

Всплеск подростковой жесткости, который наблюдается в последнее время практически по всей России, когда школьники устраивают жестокие разборки, избивают сверстников, глумятся над памятниками, издеваются над животными и так далее, заставляет, естественно, искать новые варианты и форматы противодействия этим явлениям.

Ростовскую область, к слову, тоже ведь не обошла стороной эта напасть.

НЕДЕТСКИЕ РАЗБОРКИ ШКОЛЬНИКОВ ПОПАДАЮТ В СОЦСЕТИ

Вот, допустим, гнусная, прямо скажем, история в Новошахтинске, где в конце ноября прошлого года двое местных хулиганов избили новичка-девятиклассника только за то, что он, мол, не так одет — точнее, осмелился выйти «в свет» в в одежде, право носить которую еще надо доказать, поскольку определенные бренды имеют право носить (по понятиям современных подростков — будем надеяться, что не всех и не везде так) только те, кто состоит в определенных фанатских группировках. А! Вы, должно быть, не знали об этом, дорогие читатели? Так знайте: это называется «спросить (или предъявить) за шмот».

А совершенно дикое ЧП в Шахтах, произошедшее в декабре 2018-го: там девочки (да-да, девочки — 13-14-летние!) запинали ногами сверстницу, которая решила покинуть их компанию и из-за этого между ними возник конфликт!

Или вот — инцидент в Волгодонском районе, который имел место буквально на днях: в ст. Романовской школьницы отмолотили сверстницу за то, что она якобы распускала о них слухи в местных Интернет-пабликах...

Кошмар? Да, друзья, настоящий кошмар. Причем, как правило, все это сопровождается съемкой истязаний на мобильные телефоны и выкладывается в дальнейшем в соцсети, становясь предметом гордости для экзекуторов и позором для пострадавших.

А сколько подобных случаев проходят, что называется, мимо нас, о которых мы попросту не знаем, потому что они, эти разборки (конфликты, избиения - выбирайте, как назвать, на свой вкус) не попали в свободный доступ, а оказались в закрытых подростковых Интернет-сообществах и пабликах?

«ВОПРОСОМ НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ, ЗАДЕЙСТВУЯ ВСЕ РЕСУРСЫ»

- Да, конечно, были и драки, и разборки в школах в любое время — и в советское они были, и в постперестроечное, в разгар лихих «девяностых», - соглашается депутат ЗС РО Екатерина Стенякина, возглавляющая комитет по молодежной политике. - Но сейчас, когда появились новые формы коммуникаций, те же соцсети, столь популярные у подростков, это, с одной стороны, приобрело, на самом деле, большой размах, а с другой — часть из них имеют огромный резонанс. Нет, не могу сказать, что дети стали более жестокими. Причина в другом: изменилось восприятие ими происходящего. Они растут по-другому. Мое личное мнение — во многом вина современных компьютерных игр, где превалирует жестокость, которую они переносят потом в реальность. И из года в год мы наблюдаем рост этих проявлений.

Депутат ЗС РО Екатерина Стенякина видит выход в объединении усилий различных структур, институтов и ведомств. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Выход в донском парламенте видят, прежде всего, в объединении усилий всех, что называется, «заинтересованных сторон»: и родителей, и школы, и экспертов, и правоохранительных органов, и чиновников, и законодателей. Ради этого, собственно, в Шахтах в минувший четверг, 7 февраля, был сделан первый пробный шаг — все эти упомянутые «стороны» собрались вместе — в Доме детского творчества, на общегородское родительское собрание.

- Почему Шахты? Потому что в определенном смысле это довольно показательный город: он состоит из поселков, и дети из одного такого микрорайона даже не знают зачастую, что происходит на территории другого, - объясняет Стенякина. - У некоторых нет возможности проводить досуг в центре. И наша задача сейчас — найти варианты нравственного развития ребенка, потому что мало дать ему знания в школе, его необходимо грамотно воспитать. Нужно понимание, что нам необходимо предпринять для того, чтобы уберечь наших детей от негативных проявлений. Одни эксперты считают, что во всем виноват Интернет, другие видят причину в социальных сетях с негативным контентом, кто-то говорит про «провалы» в системе образования, иные ругают домашнюю атмосферу – невнимание родителей к подросткам. Поэтому нам важно понять причину такого поведения молодых людей, разобраться и помочь им с этим справиться.

- Нам сегодня надо выработать единый подход к развитию несовершеннолетних, поэтому такие встречи важны, мы должны все вместе действовать в унисон, - подтверждает в свою очередь и детский омбудсмен в Ростовской области Ирина Черкасова. - Некоторые дети вообще не понимают, совершая тот или иной поступок, что они делают нечто противозаконное, неправильное в принципе. А они должны знать, что мера ответственности — есть, существует. И за какие-то определенные вещи ему лично, самому, придется отвечать перед законом.

ФОРМАТ ТАКИХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ БУДЕТ ВНЕДРЯТЬСЯ ПО ВСЕМУ РЕГИОНУ

Екатерина Стенякина, между тем, считает: в регионе уже сегодня создана качественная система дополнительного образования, но другое дело - у современных родителей не хватает ни времени, ни знаний об этом. Плюс, конечно, и власть, и школа — должны иметь четкое представление о том, что такое на самом деле безопасная среда для детей в Сети. Дети-то сами не понимают, где опасность. Важный момент, полагает она, это возвращение на постоянной основе психологов в школы, это крайне принципиально: не для проформы, не для галочки, а всерьез.

В общегородском родительском собрании в Шахтах приняли участие эксперты, чиновники, депутаты и, конечно, родители подростков. Фото: пресс-служба ЗС РО.

- В ЗС РО сформирован целый план мероприятий, и важно, чтобы формат общегородских родительских собраний с участием депутатов всех ветвей власти стал позитивным опытом, который может быть использован во многих муниципалитетах, - подчеркнула председатель комитета донского парламента по молодежной политике. - В ближайшее время обсуждение этой важной темы планируется продолжить на заседании круглого стола, которое будет организовано комитетом ЗС по законодательству. И результаты сегодняшней нашей встречи уже станут почвой для работы и депутатов, и органов власти.