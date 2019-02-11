«Уж лучше вообще не снимать, чем такое!»: ТОП-7 ляпов сериала «Ланцет»

Две недели страна следила за судьбой главного героя в нашумевшем сериале «Ланцет» про врачей на Первом канале. Что ни серия - захватывающий детектив, в котором главный герой - хирург, который после личной трагедии перестает проводить операции и принимается расследовать все ЧП, происходящие в больнице.

Сами авторы не утверждают, что все показанное на экране зрителю - чистая правда. Однако в редакцию «Комсомолки» позвонил практикующий врач-хирург со словами: «Уж лучше вообще не снимать, чем такое!».

- Я честно посмотрел шесть серий, - рассказал доктор одной из ростовских больниц, который попросил не называть его имени. - Но на большее меня не хватило! По началу, когда смотрел первые две серии, честно думал: будет что-то толковое. Но дальше такая буза! Мое мнение такое: таким образом снятые фильмы больше вредят нежели помогают. Я понимаю, что у режиссеров своя работа: надо создать то, что народ смотрит и что будет востребовано. Но, к сожалению, разгребать эти последствия приходится нам.

ЛЯП №1: "СЕМЬ БЕД - ОДИН ДЕД!"

- Придираться по мелочам вроде бы нелепость, - начал историю своих наблюдений собеседник. - Но, как я понял, там показана работа областной больницы. Но в жизни медучреждения с таким статусом не принимают городских пациентов, как в фильме.

Кроме того, за всю серию приезжает только одна-две скорых. Вы посмотрите на любую больницу скорой помощи крупного города: к ним же нескончаемым потоком едут эти самые машины с пациентами.

При этом город-то большой получается: там есть целый медицинский институт! Но для любой консультации главный герой идет к одному и тому же почтенному пожилому профессору, который получается все подряд знает и читает лекции студентам: и про кардиологию, и про хирургию, и про токсикологию, и про офтальмологию. Такой вот семь бед - один дед. Неужели в таком крупном городе только один универсальный специалист? Но, опять-таки, мало ли кто кому больше доверяет.

ЛЯП №2: "ГЛАВВРАЧ НЕ ПРОСИТ МЕДСЕСТЕР СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ"

- Главный врач - это вообще отдельная песня, - продолжает практикующий доктор. - Ну не может он ходить по больнице в слегка накинутом халате! Или вот - по фильму к нему может вломиться в кабинет любой желающий в любое время. В обычной жизни, чтобы попасть к главному врачу нужно обойти все препоны в виде его заместителей и секретаря.

Плюс по фильму у главного врача областной больницы только один заместитель, она-то бедная по каждому поводу переживает, все ей надо, со всеми пациентами общается. Когда только на все это время есть? Приведу пример: в Ростове-на-Дону у руководителя одной из крупных городских больниц семь (!) замов.

Ну, и конечно, не может главврач напрямую сказать медсестре: «А пойди-ка, собери денег с больных на не хватающий отделению телевизор». Он что совсем дурак что ли?

Медицина - одна из тех сфер жизни, которая так или иначе касается каждого. Фото: © Марс Медиа Энтертейнмент, ООО, АМЕДИА ПРОДАКШН, СИНЕМА ТОР.

ЛЯП №3: "АМНЕЗИЯ ЗА ДЕНЬ НЕ ПРОЙДЕТ"

- Вот серия о том, когда в больницу поступил больной с амнезией, - говорит медик. - Елки-палки! Эка невидаль для нейрохирургического отделения! Но об этом - о симптоматике, типичной для черепно-мозговой травмы, - сразу же говорит главный врач: «К нам поступил больной с амнезией». В фильме это представляется каким-то из ряда вон выходящим событием, которым тут же заинтересовалось все немногочисленное руководство больницы. Все они во главе с главврачом переживают: куда же деть больного?! Что с ним делать дальше?! Да ничего не делать! Только подумайте - через два дня, когда у больного не восстанавливается память, они сразу же говорят о его переводе в психоневрологический интернат. Позвольте! Во-первых, такая симптоматика после травмы, проходит месяцами. А, во-вторых, устроить туда больного в современных бюрократических реалиях - дело не одного-двух дней (!) как в сериале. Ему нужно сделать паспорт, медполис, снилси пр. Мы - практикующие врачи, когда оформляем такого больного — порой вынуждены оформлять все эти документы, и тратим на это месяцы! И первым делом у таких больных в обязательном порядке берутся отпечатки пальцев, их изначально пытаются идентифицировать по базе данных. А в фильме он чуть ли не в конце серии вдруг оказывается известным киллером. Им просто было некогда об этом подумать, куда важнее было решить - куда деть больного?!

ЛЯП №4: "ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ НЕ ЛЕТАЮТ"

- Дальше - больше: серия, когда в больницу поступает девушка после аварии, - продолжает врач. - Ей в срочном порядке удаляют селезенку. Чтоб вы понимали - это не пятисантиметровый разрез, это большая лапаротомия с остановкой кровотечения и удалением целого органа! Но уже через день ей оперируют позвоночник, ведь после травмы выясняется, что у нее не ходят ноги. Все это объясняют ошибкой анестезиолога. Ну, полный бред, товарищи! Потому, что если хоть чуть-чуть знать основы анестезиологии, то такие последствия могут быть только, когда человеку делают спинальную анестезию — например, при родах, чтобы роженица не чувствовала низ тела, или при некоторых урологических операциях. Но не при травме органов брюшной полости, когда толком неизвестен объем предстоящей ЭКСТРЕННОЙ операции!

Скажу одно: если у человека после аварии не работают ноги, первейшая мысль любого врача - не невроз, а серьезная травма позвоночника. А в фильме все просто: посмотрел, стукнул по пальцам и тут же вынес вердикт: «О, да, это пройдет!». Не пройдет - в некоторых случаях у человека может быть инвалидизация на всю жизнь.

Но девушка спокойно - без малейшей гримасы боли, садится в кресло, катается и через день после двух тяжёлых операций с удалением органа и поражением спинного мозга, тайком покидает больницу и улетает в Израиль без медицинского сопровождения. Вы можете это представить? Про себя точно скажу: я - нет. На восстановление работы нервной системы требуются не недели - месяцы. Полное - если оно возможно, восстановление занимает год-полтора. Нельзя через сутки после операции просто так взять человека и усадить. У нее еще спинальный и травматический шок не прошли, не было противошоковой терапии, но медики уже говорят меж собой: надо заниматься реабилитацией. А потом кто-то ее просто выкатил из больницы, усадил в самолет, и она спокойно улетела. Это просто фантастика!

ЛЯП №5: "НИ ОДИН ХИРУРГ СЕБЕ ЭТОГО НЕ ПОЗВОЛИТ"

- Опять же возвращаясь к тому, что на экране, как я понял, областная больница, - говорит врач. - У них там на все медучреждение всего-то один кардиохирург мелькает. В начале у него предстоит операция на открытом сердце, и опять же об этом все говорят, вся больница об этом знает - главврач, рядовые доктора, зам. Но, если в кадре кардиохирург с большим стажем, то что в этом необычного? На фоне всего этого фейерверка с первой операцией, он через день мимоходом сообщает: «Я пошел в операционную, у меня плановая операция». И тоже на сердце! Зачем было тогда придавать столько значения первой? Мне не понятно.

Ну, и наконец, когда он вдруг начинает нервничать и уходит из операционной. Я вам так скажу: ни один хирург себе этого не позволит. В крайнем случае он имеет право отойти и встать на место ассистента. Но уйти из операционной?! Это нарушение не только этики и правил внутренней дисциплины, но и чисто человеческих норм. А тут у него просто задрожали руки, он бросил все и ушел вникуда. И ординатор становится, сам в одиночку оперирует - без ассистента и без никого. Он просто не имеет на это право.

Вот же несколько дней чуть ли не вся страна прикована к экранам телевизоров. В меню — очередной сериал про медиков «Ланцет». Фото: © Марс Медиа Энтертейнмент, ООО, АМЕДИА ПРОДАКШН, СИНЕМА ТОР.

ЛЯП №6: "У КАЖДОГО ХИРУРГА СВОЕ СОБСТВЕННОЕ КЛАДБИЩЕ"

- По сюжету, у главного героя затряслись руки и он не смог больше оперировать. Такое бывает в жизни, особенно после стресса, - рассказывает «КП» практикующий хирург. - Говорить о какой-то профнепригодности можно, когда тремор длительно сохраняется. Но в фильме всего один день прошел и, под предлогом того, что дрожат руки, Ланцета убирают из хирургии. Вы должны понимать - он не просто хирург, он специалист узкой подготовки и высочайшего уровня, оперирующий на сердце. Даже, если такое произошло, в больнице, доктора вот так просто не списывают со счетов.

В крайнем случае, он может выполнять не хирургическую, а консультационную работу, пока вопрос с руками не определится. А тут его сразу же убрали из отделения, разжаловали до бумажной работы и поменяли человеку всю жизнь. На каком основании? Полечите вы его от невроза! Иначе, если кто-то начинает чихать, то давайте через день сразу же приписывать ему пневмонию, туберкулез и списывать в архив?

И вот еще - на вопрос: «Какие плохие поступки были в его жизни?», главный герой отвечает: «По моей вине один раз умер человек». Один?! К сожалению, у каждого практикующего хирурга такое бывает. У каждого из нас есть свое кладбище: по нашей вине или нет. И случаи, когда не хочется вспоминать о своих ошибках, тоже не редки. А здесь все как-то идеализировано.

ЛЯП №7: "БУМАЖЕК СТОЛЬКО, ЧТО КАКИЕ УЖ ТУТ РАССЛЕДОВАНИЯ?"

- Ну, и наконец, должность, которую после своего фиаско в операционной занимает главный герой, в обычной жизни называется «Клинико-экспертная работа», - говорит собеседник. - Это, по сути, работа с негативом: ответы на жалобы и подготовка запросов для различных инстанций. Это работа со страховыми компаниями, проведение экспертиз по историям болезни. Его бы реальности так завалили бумажной работой, что он бы носа не высунул из своего кабинета. А не так как в фильме, где врач только и делает, что проводит следственные действия.

Я точно знаю: в обычной жизни никто этим не занимается, тем более — как в случае с гинекологом, не будет арестовывать за подпольные аборты прямо в больнице. Чтобы арестовать врача по прошествии времени, нужно, минимум, постановление прокуратуры. Ну, и конечно, никакой полицейский не позволил бы таскаться врачу с собой, чтобы проводить следственные эксперименты с больным, который лежит в отделении. Это процедура, должны быть оформлена, должны быть необходимые бумаги и понятые. А в фильме стажер-полицейский вместе с врачом и пациентом ходят по стройке с единственной целью: выяснить, что же тогда случилось!

- Снимать такие картины, все равно, что кидать добро на вентилятор, - сказал в заключении наш эксперт. - Да показаны и рвачи, и маньяк на скорой помощи. Пожалуй, в жизни всякое бывает. Но чтобы все врачи - преступники: они обманывают друг друга, каждый может сдать другого и этим можно пользоваться? В этом, пожалуй, и заключается самое зло от таких фильмов - выдавать желаемое за реальность. Ну не могут больные, перенесшие тяжелейшие операции, через два дня плясать и летать в самолетах. На это уходят долгие месяцы. А, к сожалению, после таких картин родственники приходят к нам, врачам, и спрашивают: «В фильме после такой же истории пациент уже пришел в себя, а мой-то что лежит второй месяц без движения?». И тогда они выносят свой вердикт: «Вы плохо работаете!». Людям не приходит в голову, что подчас киношная жизнь к обычной имеет весьма слабое отношение.

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