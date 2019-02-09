В Шахтах решили достроить квартиры в доме на Хабарова, где произошел взрыв газа и погибли пять человек

Чиновники озвучили судьбу дома на улице Хабарова в городе Шахты, где произошел взрыв бытового газа. ЧП случилось рано утром 14 января 2019 года. Трагедия унесла жизни пяти человек. Спасатели двое суток доставали их из под обломков. Еще двоих удалось спасти.

Как рассказали в мэрии города, дом будет восстановлен.

- Получено заключение о результатах инструментального обследования пострадавших от взрыва бытового газа жилых домов по улице Хабарова, 16 и 18, - сообщили в администрации. - В настоящее время специалистами АО «Ростовгражданпроект» выполняется разработка проектной документации на проведение аварийно-восстановительных работ. Далее планируется получение заключения государственной экспертизы и определение стоимости восстановления.

Известно, что во втором подъезде дома №16 - там, где погибли люди, будут полностью демонтированы два верхних этажа, а также частично перекрытия седьмого. Что касается первого подъезда дома №18 - это пятиэтажка, примыкающая к девятиэтажной высотке, - там будет демонтирована кровля технического этажа.

Сообщается, что полное восстановление поврежденных жилых домов планируют завершить до 30 августа текущего года.

Чиновники озвучили судьбу дома на улице, Хабарова в городе Шахты, где произошел взрыв бытового газа. Фото: ГОПАЛО Ольга

Тем временем петицию в Интернете о предоставлении людям новых квартир уже подписали более 1300 человек.

- Расселить обязательно, а там мемориал памяти погибших, написала Ольга Фомина. - Как можно, жить в доме где произошла такая трагедия?! Люди не виноваты, жилье людям, память погибшим!!!

Проститься с погибшими пришли сотни людей. Фото: ГОПАЛО Ольга

В мэрии добавили, что для пострадавших жильцов сейчас арендованы квартиры - в тех, районах, которые они указали. В них проживает 49 человек, остальные - у родственников и знакомых. Кроме того, для пострадавших были собраны свыше пяти миллионов рублей - деньги присылали неравнодушные россияне со всех уголков страны. Их между жильцами разделят чиновники администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Они были самыми дорогим для меня людьми»: Ирина Пашутина, потерявшая при взрыве газа в доме в Шахтах всю семью, поблагодарила за помощь

Спустя неделю после трагедии, 18-летняя девушка нашла в себе силы поблагодарить всех тех, кто ее поддерживал. Она опубликовала на своей странице в социальных сетях фотографии родных и написала (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

"По ночам она кричала "Мама!": из больницы выписали двухлетнюю девочку, которую спасли из-под завалов в Шахтах

В больнице вспоминают, что по-началу малышка ночами вскрикивала слово «Мама!». От этого жутко становилось даже взрослыми: как объяснить двухлетнему ребенку, что больше она никогда не сможет ее обнять. (подробности)