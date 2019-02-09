В Ростове-на-Дону выяснили, кто устроил потасовку в духе 90-х

В Ростове-на-Дону задержали одного из участников потасовки в духе 90-х, которая произошла в Северном жилом массиве вечером 7 февраля. Известно, что возле одного из кафе на проспекте Космонавтов произошла стрельба.

В результате, один человек погиб, еще один сейчас находится в реанимации. Обоих мужчин привезли неизвестные в приемное отделение больницы скорой медицинской помощи - она находится в нескольких кварталах от места происшествия, а сами уехали. В городе был объявлен план-перехват.

Как рассказали в региональном Следственном Комитете были возбуждены сразу три уголовных дела по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия».

По предварительным данным, перестрелку устроил один из мужчин, который несколько раз выстрелил в своих оппонентов. Совместно с полицейскими следователям удалось вычислить и задержать 25-летнего подозреваемого. Им оказался житель Ростова-на-Дону. При нем было обнаружено огнестрельное оружие, из которого и были произведены выстрелы.

В настоящее время уже установлены все участники конфликта. Сейчас стражи порядка выясняют - что стало его причиной. В ближайшее время суд решит - будет ли заключен под стражу задержанный.

В региональном Следкоме сообщили, что расследование уголовных дел продолжается.

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Еще одного "отжали у скорой"

Не успели медики отойти от первого шока, как последовал еще один. Говорят, есть и третий пострадавший - тоже молодой мужчина. Его вначале также "самотеком" привезли в Горбольницу имени Семашко, что в центре города. Однако у пациента были серьезные ранения в голову и живот, поэтому медики приняли решение везти его в ту же больницу, куда также привезли пострадавших в уличных разборках. Но то, что произошло дальше просто не укладывается в голове.

Как только машина скорой помощи стала подъезжать к приемнику, "Лексус", который все время ехал за медиками, перегородил им проезд и ослепил водителя фарами. Из автомобиля выскочили мужчины и чуть ли не силой отобрали пациента у врачей. Они погрузили своего друга в иномарку и увезли в неизвестном направлении. (подробности)