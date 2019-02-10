2019-02-10T10:17:27+03:00
Общество

Баста высказался по поводу хейтеров, оставивших грязные комментарии на его странице

Василий Вакуленко заявил, что критика его подстегивает
Ольга КУПОРОВА
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Фото: Личная страница героя публикации в соцсетиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Василий Вакуленко обратился к хейтерам, которые оставляют на его странице многочисленные злые комментарии типа «Вася не тот», «Согнулся перед власть», «Баста сдулся». Он поблагодарил любителей позлословить за грязь.

- Спасибо вам, та грязь, которую вы оставляете, она лечебная, заставляет критически взглянуть на себя, что-то исправить, - сказал Баста с очень серьезным выражением лица. - Вы сами того не желая, делаете меня лучше. Если хотите отписаться, пожалуйста, не отписывайтесь, очень прошу - продолжайте писать. Оставайтесь с нами, делитесь мнением на моей странице, здесь вам будет комфортно.

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Баста сволочь!Исповедь подлеца.Ужас.Я в шоке.Кошмар.Продажный реперок!Налетай хейтерок.
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Уже прощаясь, Василий Вакуленко, не меняя выражения лица, согласился с тем, что является причиной «всех бед хейтеров», «продался», «уже не тот».

- Вы пишите, а главное — никуда не уходите, - добавил популярный российский рэп-исполнитель, хитро прищурившись.

Напомним, у страницы уроженца Ростова-на-Дону 2,8 млн подписчиков, за сутки обращение Басты к хейтерам просмотрели свыше 500 тысяч раз, ну и оставили несколько сотен комментариев. Разных. Отметились и хейтеры, и поклонники (здесь и далее авторские пунктуация и орфография сохранены): «Вась да забей ты на них», «Перестал слушать Басту после поддержки пенсионной реформы», «А чё не продался?», «Правильные слова!».

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Супруга рэпера рассказала, что обычно на троллинг не реагирует, но в этом случае ей стало не по себе. Она захотела, чтобы хам из сети понес хоть какую-нибудь ответственность за свои действия и опубликовала его фото, веря в теорию шести рукопожатий. Многие подписчики Елены тут же поддержали ее, но по-настоящему горячо стало, когда в дело включился ее муж. Василий Вакуленко был по-ростовски прямолинеен (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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