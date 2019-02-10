В духе 90-х в Ростове-на-Дону: появилось видео с места кровавой перестрелки на Северном

В социальных сетях появилось видео с камеры наблюдения, которая находится рядом с кафе на Космонавтов, где вечером 7 февраля произошла кровавая перестрелка. На записи видно, как несколько человек заинтересовано двигаются в одну сторону, затем слышится стрельба, молодые люди дружно разворачиваются и убегают, пряча лица от камеры. Следом появляется парень, который на плече нес, судя по всему, раненого.

Когда залпы прекратились, молодые люди снова стали возвращаться к месту перестрелки.

rostov_roads Появились кадры с камеры видеонаблюдения, перестрелки на Северном, произошедшей 7 февраля

Напомним, благодаря еще одной камере наблюдения, установленной в БСМП-2, удалось установить дальнейшие события. Через несколько минут после перестрелки у кафе Toyota Land Cruiser и Porsche Cayenne подъехали к приемному отделению и выгрузили санитарам тела жертв трагедии.

- Мы мимо проезжали, - только и бросили они докторам, а потом просто сбежали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/690705" frameborder="0"></iframe> В Ростове-на-Дону участники ночной перестрелки сами привезли тело убитого в больницу. Видео 1..Соцсети

На данный момент известно, что у кафе столкнулись две компании молодых людей. Один из них достал оружие и стал стрелять по людям, когда его скрутили, он успел убить человека и ранить другого (пули попали в голову и пах). Стрелявший был задержан через сутки. Известно, что ему 25 лет, раньше у него не было проблем с законом. Личность подозреваемого не раскрывается в интересах следствия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/690706" frameborder="0"></iframe> В Ростове-на-Дону участники ночной перестрелки сами привезли тело убитого в больницу. Видео 2..Соцсети

Место перестрелкиФото: Ольга ГОПАЛО

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