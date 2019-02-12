В Ростове-на-Дону будут судить хозяина, выбросившего щенка из окна седьмого этажа

В Ростове-на-Дону будут судить хозяина, который выбросил щенка из окна седьмого этажа. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области. Дело было 11 января этого года в поселке Александровка - на проспекте 40-летия Победы. Говорят, что хозяин собаки был в сильном подпитии.

Как рассказали в областной прокуратуре, по факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством - до трех лет лишения свободы.

Еще одна история, которая взбудоражила социальные сети, произошла спустя неделю после того случая, на Северном — это другой спальный район донской столицы. Там хозяин выбросил собаку из окна шестого этажа. О вопиющем ЧП стало известно после того, как видео с камер видеонаблюдения опубликовала в социальных сетях одна из ростовчанок. Женщина уверяла: ее сосед выбросил собаку прямо из окна высотки.

Но Интернет-пользователей возмутил не только этот факт. Критике подвергли и поведение местной собачницы. Когда все это произошло, женщина подошла к скулящему и корчащемуся от боли псу, задержалась на какое-то мгновение, а после со своей собачонкой прошла мимо.

В итоге, автор поста пообещала написать заявление в правоохранительные органы на хозяина пса. Позже мужчина говорил в свое оправдание: мол, пес просто попал под машину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону хозяин выбросил дворнягу с шестого этажа

- Данное происшествие случилось на улице Королева, около часа ночи, - сообщает автор поста. - Пьяный мужчина выбросил свою собаку из окна шестого этажа. В то время женщина выгуливала своих домашних питомцев, поэтому первый, кто заметил упавшую собаку, ее собственный пес. Но вместо того, чтобы позвать соседей на помощь и отвезти истекающую кровью беднягу в ветклинику, женщина просто ушла, оставив нуждающуюся в помощи собаку на произвол судьбы. (подробности)