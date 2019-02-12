В парке Ростова-на-Дону две лжецелительницы обманули бабушку, проведя "обряд очищения"

В Ростове-на-Дону доверчивая 80-летняя пенсионерка стала жертвой лжецелительниц. Схема, которой следовали обманщицы, известна давно, но каждый раз находятся люди, которые верят.

- Встретила на прогулке в парке, приличные такие, - едва не плакала пенсионерка, рассказывая о своем «очищении». - Стали говорить о порче, болезни, да несчастьях, а у кого их в моем возрасте нет?

Слушая про страдания, которые уйдут, а солнечное счастье всегда будет в зените, карьера у внуков и детей пойдет в гору, пенсионерка согласно кивала головой. Она даже не подумала ничего плохого, когда ей предложили «обряд очищения» через деньги.

- Все обратно отдадим, ни копейки не возьмем, ну разве сами захотите отблагодарить, дар от чистого сердца возьмем, - участливо говорила одна из целительниц, ласково глядя в глаза.

gumvdro Ростовские полицейские задержали лжецелительниц

Пенсионерка и поверила.

- Злоумышленницы обманом убедили ростовчанку заплатить им за проведение «ритуала очищения», - рассказали официальную версию в правоохранительных органах. -Получив деньги, подозреваемые скрылись. Сумма причиненного ущерба составила 70 тысяч

рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.

Бабушке повезло, ее обидчиц удалось достаточно быстро найти, хотя они старались быстро сбежать от парка, уходя дворами. «Целительницами» оказались опытные обманщицы (31 и 44 года), уже судимые за подобные «ритуалы очищения».

ВНИМАНИЕ!

Оперативники проверяют женщин на причастность к аналогичным преступлениям. Если вы пострадали от действий данных гражданок, просьба обратиться в ближайший отдел полиции либо по телефонам: 8 (863)249-13-01, 249-13-02 либо «02».