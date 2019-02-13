«Меня пинали ради хайпа вместо подруги»: Девушка, избитая школьницами, рассказала о причинах разборки на кладбище

16-летняя студентка Волгодонского техникума Альбина С., избитая в начале февраля школьницами-подростками на кладбище в ст. Романовской (административный центр Волгодонского района, несколько км от самого Волгодонска), решила изложить свою версию о причинах случившегося.

По ее словам, весь «замес» с разборками вышел из-за ее подруги Сони: та не пришла на «стрелку», а отвечать пришлось ей, поскольку она за нее «подписалась», пообещав ответить на все вопросы. И получилось именно то, что получилось: на видео, снятом неким юношей, который, кстати, и вызывал ее на разборки, в течение четверти часа Альбину бьют: сначала ее толкает, пинает и прыгает на ней, уже лежащей на земле, возле могильных оградок, одна барышня, потом, после нового словесного выяснения отношений, девушку молотят снова, затем — опять.

Видео, разумеется, попало в Интернет...

СКРИНШОТЫ С ВИДЕО «НЕ ДЛЯ ВСЕХ» ПОПАЛИ В СОЦСЕТИ

- Я приехала в Романовскую два года назад, мало с кем общалась, ходила в местную школу и посещала художку (т. е. времени гулять не было и поводов конфликтовать с кем-либо тоже), - рассказывает Альбина. - Появилась подруга Соня (по-настоящему очень хорошая подруга и просто хороший человек). А для меня дружба - громкое слово, именно поэтому я так отстаивала ее правоту. С той компанией (которая устроила разборки) никак не контактировала.

Началось все, по ее словам, с того, что хорошая подруга Соня выложила на своей странице ВКонтакте в «Истории» 15-секундный ролик, где она танцевала в майке и нижнем белье перед зеркалом. Видимо, полагала, что те пять человек, которые у нее значились в друзьях, тихо порадуются увиденному, поскольку увидеть этот раздел могут только подписчики, а не все подряд, да позабудут.

Но вышло иначе: каким-то образом запись увидели как раз девочки из «плохой компании» и, сделав скриншоты, выбросили пост в местный городской паблик.

- Там они периодически мусолили эту тему между собой, создали беседу, где это обсуждалось, а Соню девочки называли отбросом и шлюхой... - продолжает свой рассказ в соцсетях девушка. - А 1 февраля тот мальчик, который потом снимал разборку на видео, позвонил Соне и сказал, что с ней хотят разобраться на следующий день.

«Я ХОТЕЛА ОБЪЯСНИТЬ, ЧТО СОНЯ НЕ ШЛЮХА И НЕ ВИНОВАТА»

Только вот Соня-то не смогла прийти. И трубку телефона не поднимала. Тогда позвонили Альбине, и она отправилась отстаивать честь подружки (та, по ее словам, не знала об этом), поскольку сама объявила мальчику-переговорщику (он же заводила, устроитель шоу и оператор), что готова «ответить на ваши вопросы, потому что в курсе всего, что происходило, и у нас с Соней одинаковые позиции».

- Если у кого-то возникнут вопросы, зачем мне это было нужно, отвечу: чтобы понять, почему они хотят с ней разобраться, если «косяк» был с их стороны, и объяснить, что Соня не виновата, - утверждает Альбина.

На кладбище, где назначили «стрелку» собрались человек пятнадцать — причем, среди них было несколько парней, которые заранее (!) держали наготове мобильники, готовые снимать представление. А оно, разумеется, не заставило себя ждать.

- Девочки стали полукругом, я им долго что-то объясняла и доказывала, абсолютно спокойно, мне поступали вопросы, на которые я пыталась дать объяснение, - пересказывает события студентка. - Они вспоминали абсолютно все: что Соня назвала два года назад одну из девочек шлюхой просто так — хотя сами они в течение нашего разговора раз десять назвали ее так. Мы долго это обсуждали, и в момент когда я разговаривала с одной, мне прилетело с ноги в голову от другой...

Девушка, по ее словам, решила вступиться за подругу. Фото: скрин с видео.

ЗАЧИНЩИЦ РАЗБОРКИ ПОСТАВЯТ НА УЧЕТ, ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ СВЕТИТ ВЫГОВОР

На полной записи, которую удалось получить «КП», действительно слышны вопросы и ответы — единственно, несколько раз слышен голос парня-«оператора», который напоминает Альбине, как она сама, когда они как-то беседовали по телефону и он сказала, что «не общается со шлюхами», назвала имена девочек из этой самой компании.

- Позже выяснилось, что одна из девочек оказалась там случайно - ее саму позвали разбираться (у них был конфликт между собой, но он мирно разрешился), но она слышала разговор про то, что Соня трубку не берет, и предложила: давайте позвоним, мол, Альбине и ее от...м (изобьем), - говорит девушка. - Поэтому я сделала вывод, что им было без разницы, с кем разбираться они хотели поймать хайп. И я рада, что все-таки была я на этом месте, а не моя подруга.

После выходных, когда Альбина пришла на пары в колледж, она сообщила преподавательнице, что у нее болит голова и отпросилась к врачу. А через некоторое время, когда видео с разборками стало гулять по Интернету, ей пришлось все рассказать о произошедшем — тогда-то, собственно, об инциденте узнала и ее мама. Они написали заявление в полицию.

- Сейчас в Романовской средней школе, где учатся обидчицы, проходит целый ряд проверок — и со стороны правоохранительных органов, и из министерства образования региона, - сообщил «КП» источник. - По всей видимости, уголовного дела не будет: сильного расстройства здоровья у пострадавшей нет. Но зачинщиц поставят обязательно на учет. Плюс пройдут беседы с родителями. И, скорее всего, выговор получит директор учебного заведения.

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