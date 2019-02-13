"Давайте прекратим иметь друг друга в Инстаграме!": крик души самого популярного блогера-таксиста из Ростова-на-Дону

Блогер-таксист из Ростова-на-Дону, прославившийся тем, что самолично засыпал коварную яму на перекрестке, попрощался со своими подписчиками. Леонид Big L, на протяжении нескольких месяцев рассказывавший в "Инстаграме" о жизни водителей и клиентов такси, заявил, что закрывает свой блог, потому что устал от постоянного негатива. При этом он выдал "крик души" тем людях, которые зависают в социальных сетях. "Комсомолка" публикует выдержки из этого эмоционального монолога.

ЭРА ОДИНОЧЕСТВА

Хочу подвести к финалу все дерьмо, которое происходит в моей жизни, и, наверное, сподвигнуть на это и вас. Нахрен вообще нужен "Инстаграм" и соцсети? Нахрен вы выкидываете сюда фотки себя, своих детей, в ресторанах, в поездках? К чему вся эта показуха? Нахрен я хожу с камерой и все это снимаю? Я сам не могу понять. Для чего? Скучно? Одиноко? Да, согласен. "Эра одиночества" и так далее... Нахрена вы на меня подписываетесь? Вам что, интересно, как живет таксист? Мне лично похрену, как вы живете. Извините, мои подписчики, но я не слежу за вашей жизнью - мне и своей хватает, у меня проблем дохрена, как и у вас! Зачем вы тратите свое драгоценное время на какого-то с...ного таксиста?!

О НЕГАТИВЕ

Меня задолбало вести блог о такси, потому что я вижу сплошной негатив. Негатив про власть, про то, что творится в стране... Что вокруг все козлы, "кидают" нас, имеют во все стороны. Нахрен трындеть об одном и том же? Какой-то депутат ведет свой блог, все его обсуждают. Блин, да это просто образ, созданный, чтобы вам было за кем вестись! Это такая же политика, те же бабки! Как только он придет к власти - тут же все разграбит, и будет то же самое! Кстати, я тоже гоню негатив, но на самом деле хочу перенаправить его в позитивное русло. Может, создам позже новую версию страницы, но уже на другой работе. Потому что у меня уже в печенках весь этот негатив от таксистов.

taximen.rostov Едешь такой в Ростове после уборки снега, а тут бац - и сюрприз!)))

О ЗАРАБОТКЕ В СОЦСЕТЯХ

И, ребята, давайте уже прекратим иметь друг друга, загонять свою "дичь", толкать всякие непонятные порошки (это я к девушкам обращаюсь), современное питание, трейдерские финансовые пирамиды. Сука, начните работать, производить что-то в этой стране! Меня уже просто закидали этими долбаными предложениями, приложениями, франшизами. Эти онлайн-школы... Блин, задумайтесь: нахрен вы там кому нужны! Вас туда хотят заманить лишь бы заработать. Ребята, ну сколько можно иметь друг друга? Ничего не поменяется, пока мы будет пожирать других. Так что садитесь на "диету". Как я.

О ПАБЛИКАХ

Меня задолбали паблики. Вы льете одну и ту же информацию! Массово заполоняете ленты лишь бы чем! Нахрен вообще столько ненужного контента?! Люди реально получают информацию, которая не успевает укладываться в голове, не успевает обрабатываться. Как же меня это бесит! Нахрен вы скидываете друг другу по "Вотсапу" одни и те же видеоролики? Это дерьмо есть у всех! Сука, сделайте что-нибудь интересное, новое, бомбаните "фишку"! Но нет - все выкладывают одно и то же... Adios amigos! Всем спасибо за внимание. Ухожу из этого контента.

taximen.rostov Смотреть всем!!! С добрым утром от Ростовских таксистов Ростовчанам!)))#ростов #ростовскийтаксист #такси

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Дорожники залатали яму, которую ростовский таксист засыпал самостоятельно

На месте блогер снял еще одно видео, чтобы рассказать подписчикам о своей маленькой победе.

- Ребята, все-таки это случилось! Почему нельзя было сделать сразу? Сделали, конечно, лишь бы сделать, но уже хорошо - колеса будут целы, - говорит таксист на видео. - Спасибо всем за поддержку. Если каждый из нас внесет хотя бы капельку своего участия, получит в итоге результат. (подробности)