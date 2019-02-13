Ростов-на-Дону вошел в число городов с самыми большими пробками в мире

Пробки в южной столице, на которые уже, кажется, и совсем устали жаловаться ростовские водители, принимая их как неизбежное зло, оценили на международном уровне. Авторитетная исследовательская компания Inrix, одним из собственников которой является автогигант Porsche, составила рейтинг городов мира с самыми большими заторами, и в нем, среди восьми российских городов, на 33-м месте на планете (на 14-м в Европе и на 3-м в РФ) расположился Ростов-на-Дону.

Первое место в мире, кстати, у Москвы, за ней — по убывающей — следуют Стамбул, Богота, Мехико, Сан-Паулу, Лондон, Рио-де-Жанейро и Бостон. Далее, на 9-м месте, - Санкт-Петербург, а замыкает десятку Рим.

Из нашей страны в список городов с самыми загруженными дорогами попали также Нижний Новгород (39-е место), Волгоград (57-е), Владивосток (117-е), Сочи (144-е), Набережные Челны (201-е).

Как отмечают авторы исследования, в своем анализе загруженности дорог в мегаполисах они учитывали не только число часов, потерянных водителями в заторах, но и плотность самих пробок. Для этого они учли при расчетах, с одной стороны, нагрузки в часы пик, а с другой — движение в обычное время, то есть в свободное время.

Итак, что касается Ростова-на-Дону, то данные, честно говоря, выглядят даже устрашающе: по оценке экспертов Inrix, водители в южной столице потеряли в пробках (в среднем) 237 часов, то есть примерно десять суток за год! И это — четвертое место на планете по проведенному в заторах времени, больше даже, чем в Москве, где временные потери на заторы у автолюбителей составили 210 часов.

Впереди южной столицы — только уже упоминавшаяся колумбийская Богота (население 8 млн человек), Рим (2,9 млн жителей) и столица Ирландии — Дублин (1,3 млн жителей).

В часы пик заторы в южной столице могут доходить до 10 баллов - в 2018-м такая загруженность фиксировалось несколько раз.Фото: Александр СТЕПАНОВ

Как следует из анализа, средняя скорость движения автотранспорта в Ростове-на-Дону в часы пик составляет 17 км/ч, днем (то есть в межпиковый отрезок) — 30,8 км/ч, а если совсем свободно, как в выходные, то по городе можно «пролететь», выжимая из двигателя аж 43 км/ч.

Следует отметить, что в обычные дни загруженность ключевых магистралей в южной столице нередко доходит до 8-9 баллов, а несколько раз в прошлом году фиксировались и максимальные 10 баллов.

Добавим, что в мэрии Ростова-на-Дону на позиции города в этом рейтинге Inrix пока никак не отреагировали — в отличие, например, от Москвы, где Центр организации дорожного движения открыто выразил сомнение в корректности приведенных данных. По мнению специалистов столичного ведомства, анализ выглядит чересчур обобщенным, а ранжирование, по их мнению, - противоречиво, поскольку, например, по потерянному водителями в пробках времени Москва занимает лишь 10-е место, а в самом рейтинге — 1-е.