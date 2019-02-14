2019-02-14T10:53:15+03:00
Общество

Провокация в День освобождения Ростова-на-Дону: город возмутила новость о заваленной мусором Стеле на Театральной площади

Снятая с нужного ракурса куча запыленного снега через дорогу от монумента вызвала бурную реакцию в соцсетях
Александр СТЕПАНОВ
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Нужный ракурс плюс значимый повод, и - готово: народное возмущение получено. Фото: сервис "Благоустройство" администрации Ростова-на-Дону.Нужный ракурс плюс значимый повод, и - готово: народное возмущение получено. Фото: сервис "Благоустройство" администрации Ростова-на-Дону.
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В ростовских пабликах социальных сетей бурно обсуждают фото, опубликованное на Интернет-сервисе «Благоустройство» мэрии южной столицы, сообщение под которым гласит:

«Унитаз на день освобождения Ростова (отмечается, напомним, как раз 14 февраля, пост появился накануне. - прим. ред.). На мои просьбы убрать свалку у мемориала войнам освободителя на театральной площади чиновники говорят «это норма», заберите унитаз и мусор к себе в администрацию города», - написал аноним.

Картинка и впрямь впечатляет: какие-то две грязные кучи с унитазом на переднем плане, а фоном — Стела воинам-освободителям на Театральной площади.

Новость подхватили и ряд СМИ, и возмущенные пользователи соцсетей.

- Че творится с этим городом, я в афиге, неужели правительству это нравится, неужели никого совесть не мучает? - понеслись отклики. - Унитаз особенно подчеркивает колорит этого города... Особенно в день его освобождения от фашистов - и такой подарок! Позор!

Между тем, как выяснилось, ничего подобного возле Стелы нет: корреспонденты "КП" в этом убедились сами — и, сообщили источники, работающие в этом районе, не было прежде. А вот напротив, через дорогу, за ул. Закруткина, действительно были навалы снега, занесенные дорожной пылью.

- Туда на самом деле свозили снег с улиц города в январе, - подтвердил «КП» первый замглавы Пролетарского района Ростова-на-Дону Валентин Кукин. - Но это было санкционированное складирование. А мусор набросали местные жители, из частного сектора. Работники комбината по благоустройству давно уже все убрали — в том числе, и унитаз был, кто выкинул, вероятно. Я выезжал лично на место — все в порядке.

Остается добавить, что фото, по всей видимости, было сделано с соответствующего ракурса и за несколько дней до памятной даты, а появилось накануне, вызвав общественный резонанс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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